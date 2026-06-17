MÄRKTE ASIEN/Nikkei mit neuen Rekorden - China-Börsen Schlusslichter

DOW JONES--Außer in China präsentieren sich die wichtigsten Börsen in Südostasien am Mittwoch mit Aufschlägen. Der Nikkei-225 markiert dank fester Technologiewerte und starker Daten Rekordhochs. Das eigentliche Tagesthema rollt auf Anleger erst nach Börsenschluss in Asien zu. Denn im Fokus steht klar die anstehende Entscheidung der US-Notenbank. Zwar geht der Markt davon aus, dass die Zentralbank die Zinssätze unverändert belassen wird. Aber spannend verspricht der geldpolitische Ausblick zu werden, zumal der von US-Präsident Donald Trump nominierte Kevin Warsh erstmals als Notenbankgouverneur in Erscheinung tritt. "Das Risiko muss darin bestehen, dass er einen ausgewogeneren Ton anschlägt, als die Positionierung vermuten lässt", erläutert Westpac-Analyst Richard Franulovich mit Blick auf Warsh.

Der Nikkei-225 dreht derweil ins Plus und steigt auf Allzeithoch, von dem er dann aber wieder zurückkommt. Der japanische Leitindex klettert um 0,5 Prozent auf 69.739 Punkte - getragen von Chip- und Industriewerten. Händler sprechen von Optimismus hinsichtlich einer andauernden, von künstlicher Intelligenz getriebenen Nachfrage in diesen Sektoren. Handelsdaten zeigen, dass KI-bezogene Elektronik- und Halbleiterverkäufe im Mai ein starkes Exportwachstum befeuert haben. Die Exporte kletterten um 17 Prozent, Volkswirte hatten sogar 17,7 Prozent veranschlagt. Die Importe legten um 12,5 Prozent binnen Jahresfrist zu. Dank der starken Exportentwicklung fiel das Handelsbilanzdefizit deutlich niedriger aus als erwartet. Industrietitel werden zudem von starken Maschinenbauaufträgen gestützt. Gegen den Trend verlieren Softbank Group 3,2 Prozent. OpenAI, an dem das Unternehmen maßgeblich beteiligt ist, kämpft laut Berichten mit steigenden Kosten.

Während der südkoreanische Kospi um 0,7 Prozent zulegt, hinken die chinesischen Börsen der Entwicklung erneut hinterher. Der Shanghai-Composite verliert 0,2 Prozent, der HSI in Hongkong 0,4 Prozent. Händler verweisen erneut auf die schwachen Konjunkturdaten des Vortages. Die Hoffnung auf weitere staatliche Stimuli zur Ankurbelung des schwachen Konsums sei derzeit nicht sehr ausgeprägt, heißt es.

In Australien zieht der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent an. Zwar hatte die Reserve Bank of Australia die Zinssätze wie erwartet am Vortag bestätigt. Die Notenbank könne die natürliche Rückbildung der Inflation aber nicht durch Zinsänderungen beschleunigen, warnen die Ökonomen von Jarden. Sie weisen darauf hin, dass der Großteil der über dem Ziel liegenden Inflation kein Symptom einer überhitzten Binnenwirtschaft sei. Vielmehr hänge dies mit den Kraftstoffkosten zusammen und stehe nicht unter der Kontrolle der Zentralbank.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.956,10 +0,4 +2,8 08:00

Nikkei-225 69.739,43 +0,5 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.140,75 +0,5 +18,1 08:00

Kospi (Seoul) 8.783,82 +0,7 +108,4 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.403,96 -0,4 -4,8 10:00

Shanghai-Composite 4.084,54 -0,2 +2,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.183,75 +1,3 +11,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.218,41 -0,6 -28,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.709,99 +1,1 +1,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:40 % YTD

EUR/USD 1,1611 +0,0 1,1607 1,1592 -1,1

EUR/JPY 186,10 -0,1 186,24 185,86 +1,2

EUR/GBP 0,8644 +0,0 0,8643 0,8643 -0,8

USD/JPY 160,26 -0,1 160,45 160,30 +2,3

USD/KRW 1.513,70 +0,3 1.508,98 1.509,34 +5,1

USD/CNY 6,7557 -0,0 6,7562 6,7584 -3,4

USD/CNH 6,7558 0,0 6,7561 6,7589 -3,2

USD/HKD 7,8330 -0,0 7,8337 7,8326 +0,7

AUD/USD 0,7061 -0,1 0,7066 0,7058 +5,8

NZD/USD 0,5824 -0,1 0,5830 0,5816 +1,2

BTC/USD 65.922,25 +0,2 65.780,63 66.293,28 -24,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 75,53 -0,7 -0,52 76,05

Brent/ICE 78,71 -0,3 -0,25 78,96

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.323,47 -0,2 -6,66 4.330,13

Silber 69,99 -0,3 -0,18 70,17

Platin 1.792,40 -0,7 -11,74 1.804,14

(Angaben ohne Gewähr)

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June 17, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)