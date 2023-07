MÄRKTE ASIEN/Nikkei nach BoJ etwas leichter - Renditen ziehen an

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Freitag keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Im Blick stand der Zinsentscheid der japanischen Notenbank. Diese hat den Leitzins und die Zielrendite der zehnjährigen Staatsanleihen unverändert belassen. Allerdings teilte die Bank of Japan (BoJ) auch mit, dass sie die bisherige Obergrenze der Zehnjahresrendite von 0,5 Prozent flexibler handhaben wolle.

Gerüchte über eine Lockerung des Zinsdeckels der BoJ hatten am Donnerstag zu einem Ausverkauf am US-Anleihemarkt geführt und die Renditen der Treasurys im Gegenzug nach oben getrieben. Auslöser waren Spekulationen, dass die stark in US-Anleihen investierten japanischen Anleger auf höhere Zinsen heimischer Anleihen setzen und entsprechend umschichten würden. Die steigenden Marktzinsen belasteten dann auch die US-Aktienmärkte und beendeten nach 13 Handelstagen die Gewinnserie im Dow-Jones-Index.

Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen auf 9-Jahreshoch

Der Yen wertete nach der BoJ-Entscheidung zunächst weiter auf, gab einen Teil seiner Gewinne aber im Verlauf wieder ab. Der Dollar notierte zum Schluss bei etwa 139 Yen, im Tagestief waren es 138,06 Yen gewesen. Die Rendite zehnjähriger japanischer Anleihen zog von 0,500 Prozent an bis auf 0,575 Prozent - den höchsten Stand seit September 2014.

An der Tokioter Börse fiel der Nikkei-225-Index zunächst um über 2 Prozent, machte aber den Großteil seiner Verluste wett und schloss 0,4 Prozent niedriger. Die höheren Marktzinsen drückten vor allem die Aktien von Immobilienunternehmen. Mitsui Fudosan büßten 1,6 Prozent ein. Auch der Sektor Elektronik wurde verkauft. Aktien von Banken und Versicherungen profitierten hingegen vom Anstieg der Anleiherenditen. Mitsubishi UFJ Financial Group verbesserten sich um 2,5 Prozent und Dai-ichi Life um 7,2 Prozent.

Daneben machten Quartalszahlen die Kurse. So fielen Canon um 3,8 Prozent nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen. Fujitsu verbilligten sich um 3,9 Prozent; das Unternehmen hatte einen Gewinneinbruch um 75 Prozent vermeldet.

Derweil legten die chinesischen Börsen zu. Hier stützte die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli. In Schanghai rückte der Composite-Index um 1,8 Prozent vor, der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 1,4 Prozent im Plus. Die Aktien der Bank Standard Chartered stiegen nach Zahlenvorlage um 1,3 Prozent.

Auch in Seoul machten die Aktienkurse anfängliche Verluste mehr als wett. Der Kospi schloss 0,2 Prozent höher. Samsung Heavy Industries schlossen 8,4 Prozent höher, nachdem der Werftbetreiber überraschend gute Zahlen vorgelegt hatte.

