MÄRKTE ASIEN/Nikkei steigt weiter in Erwartung von Neuwahlen

DOW JONES--Im asiatischen Handel steht am Mittwoch weiter die japanische Börse im Fokus. Der Nikkei-225 gewinnt 1,4 Prozent und springt erstmals über die Marke von 54.000 Punkte. Getrieben wird der japanische Leitindex weiter von der Hoffnung, dass mögliche vorgezogene Parlamentswahlen im nächsten Monat Position und Politik von Premierministerin Sanae Takaichi stärken werden. Beobachter gehen davon aus, dass Takaichi die Wahlen gewinnen würde. Ein Wahlsieg ermöglichte es Takaichi, eine aggressivere Fiskalpolitik, höhere Wachstumsinvestitionen sowie mutigere Sicherheitsmaßnahmen zu verfolgen.

Elektronik- und Maschinenbauwerte führen die Gewinne in Tokio an. Advantest legen um 5,3 Prozent zu und Fanuc um 4,2 Prozent. Am Devisenmarkt gibt der Yen leicht nach.

Daneben stehen Wirtschaftsdaten aus China im Blick. Der chinesische Handelsüberschuss hat im vergangenen Jahr mit 1,19 Billionen US-Dollar einen historischen Höchststand erreicht. Als US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr ins Weiße Haus zurückkehrte, hatten Ökonomen noch prognostiziert, dass neue Zölle die gewaltige Exportmaschinerie Chinas drosseln würden. Stattdessen stiegen die Exporte im Jahr 2025 auf Dollar-Basis um 5,5 Prozent gegenüber Vorjahr, nachdem sie im Jahr davor um 5,9 Prozent zugelegt hatten.

Chinas starkes Exportwachstum werde die schwache Inlandsnachfrage abfedern, glaubt Zhiwei Zhang, Chefvolkswirt bei Pinpoint Asset Management. Die robuste Entwicklung vor dem Hintergrund eines boomenden Aktienmarktes und stabiler Beziehungen zwischen den USA und China werde Peking wahrscheinlich dazu veranlassen, zumindest bis zum Ende des ersten Quartals an seinem derzeitigen makropolitischen Kurs festzuhalten, fügt Zhang hinzu. In Schanghai gibt der Composite zwischenzeitliche Aufschläge wieder ab und stagniert nun auf Tagessicht. Peking hat eine Richtlinie angepasst, um den Kauf von Aktien auf Pump zu erschweren. In Hongkong liegt der Hang-Seng 0,4 Prozent im Plus. Alibaba machen einen Sprung von 4,5 Prozent. Damit setzt die Aktie die jüngste Rally fort.

An den Rohstoffmärkten ziehen Gold , Silber und Kupfer kräftig an. Gold und Silber profitieren weiterhin von den geopolitischen Unsicherheiten sowie der Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Der Ölpreis gibt derweil leicht nach. Die höheren Metallrohstoffpreise können die rohstofflastige Börse in Sydney (+0,1%) nicht stützen.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.820,60 +0,1% +0,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 54.282,25 +1,4% +3,2% 07:00

Kospi (Seoul) 4.709,08 +0,4% +11,7% 07:30

Shanghai-Comp. 4.140,28 +0,0% +4,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.957,11 +0,4% +3,7% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:07 % YTD

EUR/USD 1,1642 -0,0 1,1645 1,1663 -0,7%

EUR/JPY 185,49 0,1 185,31 185,34 +0,1%

EUR/GBP 0,8665 -0,1 0,8674 0,8659 -0,7%

GBP/USD 1,3437 0,1 1,3423 1,3469 -0,0%

USD/JPY 159,33 0,1 159,13 158,92 +0,8%

USD/KRW 1.478,15 0,3 1.474,11 1.474,30 +1,8%

USD/CNY 7,0120 0,1 7,0076 7,0088 -0,3%

USD/CNH 6,9756 0,0 6,9745 6,9735 -0,2%

USD/HKD 7,7982 -0,0 7,8006 7,7997 +0,2%

AUD/USD 0,6696 0,1 0,6689 0,6704 +0,5%

NZD/USD 0,5743 0,0 0,5741 0,5771 +0,2%

BTC/USD 95.002,70 -0,7 95.666,20 91.854,55 +3,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,91 61,15 -0,4% -0,24 +3,7%

Brent/ICE 65,25 65,47 -0,3% -0,22 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.638,58 4.586,75 +1,1% +51,83 +6,4%

Silber 91,14 86,945 +4,8% +4,19 +19,4%

Platin 2.083,64 1.997,66 +4,3% +85,98 +15,0%

Kupfer 6,11 6,02 +1,5% +0,09 +5,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

January 14, 2026 01:03 ET (06:03 GMT)