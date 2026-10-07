Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QB8W / ISIN: JP3236330001
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07.10.2026 06:43:39
MÄRKTE ASIEN/Ölpreis- und Renditeanstieg drückt Aktienkurse
DOW JONES--Zur Wochenmitte geht es an den Börsen in Ostasien und Australien etwas nach unten, nachdem der Ölpreis und die Marktzinsen wieder gestiegen sind. Positive Vorgaben der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite neue Rekordstände erreichten, verpuffen. Anleger hielten sich auch wegen der anstehenden Bilanzsaison zurück, sagen Marktteilnehmer. Manche warteten auch auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung am späten Mittwoch. Es könne Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed geben. Ebenfalls am Mittwoch steht der Zinsentscheid der indischen Notenbank an. Beobachter rechnen angesichts des zuletzt gestiegenen Inflationsrisikos mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,50 Prozent.
Die Börse in Shanghai ist am Mittwoch noch feiertagsbedingt geschlossen. In Hongkong sinkt der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent. In Tokio gibt der Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent nach, der breiter gefasste Topix verliert 0,5 Prozent. 1,1 Prozent tiefer zeigt sich der Kospi in Seoul. Besser hält sich die australische Börse. Der S&P/ASX-200 tendiert knapp behauptet.
Das hohe Niveau der Marktzinsen lastet besonders auf als zinssensitiv geltenden Technologiewerten. In Tokio verbilligen sich Advantest um 2,3 und Kioxia um rund 4 Prozent. In Seoul verliert das Schwergewichte SK Hynix 1,6 Prozent, während das andere Schwergewicht Samsung Electronics gut behauptet liegt. Samsung wird am Donnerstag vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Analysten erwarten, dass der Konzern dank des KI-Booms einen rekordhohen operativen Gewinn melden wird. Semiconductor Manufacturing International fallen in Hongkong um 1,1 Prozent.
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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.730,50 -0,1 +0,2 07:00
Topix 500 (Tokio) 3.251,90 -0,5 +22,3 08:00
Kospi (Seoul) 6.862,01 -1,1 +62,8 08:30
Hang-Seng (Hongkong) 24.151,90 -0,5 -5,8 10:00
Shanghai-Composite Feiertag -3,2
Straits-Times (Singapur) 5.620,22 -1,4 +21,0 11:00
IDX Comp. (Indonesien) 6.155,07 -0,6 -28,8 10:00
KLCI (Malaysia) 1.613,96 -1,2 -4,0 10:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD
EUR/USD 1,1229 -0,3 1,1258 1,1202 -4,4
EUR/JPY 177,90 -0,1 177,99 177,25 -3,3
EUR/GBP 0,8475 -0,0 0,8478 0,8479 -2,8
USD/JPY 158,39 +0,2 158,10 158,20 +1,1
USD/KRW 1.338,44 +0,0 1.338,03 1.342,70 -7,1
USD/CNY 6,7045 +0,0 6,7045 6,7045 -4,1
USD/CNH 6,7047 +0,1 6,7012 6,7044 -3,9
USD/HKD 7,8477 +0,0 7,8472 7,8476 +0,8
AUD/USD 0,6970 -0,2 0,6982 0,6962 +4,5
NZD/USD 0,5603 -0,3 0,5621 0,5590 -2,7
BTC/USD 84.150,66 -1,7 85.626,74 85.306,43 -4,0
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 90,19 +0,8 0,75 89,44
Brent/ICE 101,55 +1,0 0,97 100,58
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.141,65 -0,5 -21,80 4.163,45
Silber 60,82 -1,4 -0,86 61,69
Platin 1.695,43 -0,4 -6,32 1.701,75
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 00:44 ET (04:44 GMT)
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