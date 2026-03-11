Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Taiwan Semiconductor Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893066 / ISIN: TW0002330008

11.03.2026 08:37:40

MÄRKTE ASIEN/Ölpreisrückgang stützt weiter - Iran-Krieg bremst Erholung

DOW JONES--Auch am Mittwoch haben an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen dominiert, auch wenn der Anstieg verhaltener ausfiel als am Dienstag und die Gewinne im Tagesverlauf abbröckelten. Getragen wurde die fortgesetzte Erholung von den weiter nachgebenden Ölpreisen, wie Händler berichteten. Allerdings seien Zweifel an einem baldigen Ende des Iran-Kriegs damit nicht ausgeräumt.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,4 Prozent, der breiter gefasste Topix kletterte um 1,0 Prozent. An der Börse in Seoul gewann der Kospi 1,4 Prozent. Wenig Bewegung gab es an den chinesischen Börsen. Der Composite-Index in Shanghai schloss 0,2 Prozent im Plus. In Hongkong tendierten die Kurse im späten Handel knapp behauptet.

Am Montag waren die Ölpreise drastisch gestiegen, was di jüngst bereits gestiegenen Inflationssorgen nochals befeuerte und die Börsen auf Talfahrt schickte, ehe US-Präsident Donald Trump mit der Aussage, der Krieg sei "sehr bald" beendet, eine Tendenzwende einläutete.

Am Mittwoch trug ein Bericht des Wall Street Journal zur Beruhigung bei, wonach die Internationale Energieagentur die bisher größte Freigabe von ÖLreserven plant, um Lieferunterbrechungen gegenzusteuern. Unterdessen hat der Iran Vertretern der US-Regierung zufolge Minen in der Straße von Hormus verlegt, einen extrem wichtigen Transportweg für Öl. Aktuell sinkt der Preis für Brentöl um 0,5 Prozent auf 87,39 Dollar.

Im weiteren Tagesverlauf, nach Börsenschluss in Asien, werden in den USA Verbraucherpreise veröffentlicht. Von ihnen erhoffen sich die Anleger Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Dies dürfte ein weiterer Grund gewesen sein, warum die Investoren etwas zurückhaltender agierten.

In Taipeh verteuerten sich die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing um 4,9 Prozent. Der Chiphersteller hatte am Dienstag nach Börsenschluss ein kräftiges Umsatzwachstum für die ersten beiden Monate des Jahres vermeldet. Der Taiex rückte um 4,1 Prozent vor.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.743,50 +0,6 0,3 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.882,90 +1,0 8,4 07:00

Kospi (Seoul) 5.609,95 +1,4 33,1 07:30

Hang-Seng (Hongk.) 25.936,20 -0,1 1,2 09:00

Shanghai-Comp. 4.132,53 +0,2 4,1 08:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1631 +0,2 1,1610 1,1635 -1,0

EUR/JPY 183,77 +0,2 183,49 183,26 -0,1

EUR/GBP 0,8648 -0,1 0,8652 0,8645 -0,8

USD/JPY 157,97 -0,0 158,04 157,49 0,8

USD/KRW 1.467,60 -0,4 1.473,24 1.467,80 1,9

USD/CNY 6,8646 -0,2 6,8766 6,8795 -1,8

USD/CNH 6,8662 -0,2 6,8798 6,8803 -1,6

USD/HKD 7,8283 +0,1 7,8233 7,8237 0,6

AUD/USD 0,7177 +0,8 0,7119 0,7101 7,6

NZD/USD 0,5942 +0,3 0,5927 0,5929 3,2

BTC/USD 69.917,46 -0,5 70.250,91 70.406,67 -20,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,79 +0,4 0,34 83,45

Brent/ICE 87,39 -0,5 -0,41 87,80

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.198,09 +0,1 6,78 5.191,31

Silber 87,43 -1,1 -0,97 88,40

Platin 2.191,94 -0,4 -8,51 2.200,45

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 03:38 ET (07:38 GMT)

