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18.09.2026 06:50:39

MÄRKTE ASIEN/Positive US-Vorgaben geben Börsen Rückenwind

DOW JONES--Gute Vorgaben der Wall Street heben am Freitag die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien. In den USA hatten die Aktienkurse kräftig zugelegt, nachdem die Ölpreise gesunken waren und auch weil das entschlossene Vorgehen der US-Notenbank gegen die Inflation gut ankam. Die niedrigeren Ölpreise linderten Inflationsängste zusätzlich, worauf am Anleihemarkt die Renditen deutlich sanken. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steht mit aktuell 4,94 Prozent wieder deutlicher unter der 5-Prozent-Marke. Der Preis für ein Barrel Brentöl fällt im asiatischen Handel weiter um 0,8 Prozent auf rund 104 Dollar.

In Tokio rückt der Nikkei-225-Index um 1,7 Prozent vor, angeführt von Aktien der Chipbranche. Unter anderem verbessern sich Kioxia um 8, Advantest um 7,3, Lasertec um 9 und Softbank Group um 3,4 Prozent. Der breiter gefasste Topix gewinnt 0,1 Prozent. Die Bank of Japan hat erwartungsgemäß den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf 1,25 Prozent erhöht. Der Yen wertet daraufhin ab. Der Dollar steigt um 0,6 Prozent auf etwa 156,90 Yen. Die japanischen Verbraucherpreise stiegen im August auf Jahressicht etwas weniger stark als von Volkswirten erwartet. Zum Vormonat stagnierten sie. In Japan steht ein langes Feiertagswochenende bevor. Von Montag bis einschließlich Mittwoch bleiben dort die Börsen geschlossen.

Am südkoreanischen Aktienmarkt steigt der Kospi um 2,6 Prozent. Auch hier sind Chipaktien gesucht. Die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gewinnen 3,4 und 5,9 Prozent. Hanmi Semiconductor legen um 3,8 Prozent zu.

In Hongkong gewinnt der Hang-Seng-Index 0,7 Prozent. In Shanghai geht es mit dem Composite-Index um 1 Prozent nach oben. Unter den chinesischen Chipwerten notieren Semiconductor Manufacturing International 4,7 Prozent höher, Hua Hong Grace 6,3 Prozent.

Die rohstofflastige australische Börse wird von Kursverlusten im Energiesektor gebremst. Der S&P/ASX-200 notiert kaum verändert. Im Energiesektor geben Woodside Energy mit den gesunkenen Ölpreisen um 1,1 Prozent nach. Santos verbilligen sich um 0,8 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.733,40 +0,0 +0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.200,46 +0,1 +20,3 08:00

Kospi (Seoul) 6.888,96 +2,6 +63,5 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.768,84 +0,7 -3,4 10:00

Shanghai-Composite 3.916,07 +1,0 -1,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.645,67 -0,3 +21,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.439,94 -0,4 -25,5 10:00

KLCI (Malaysia) 1.673,21 -0,1 -0,4 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1489 +0,1 1,1474 1,1476 -2,2

EUR/JPY 180,47 +0,8 178,97 178,66 -1,9

EUR/GBP 0,8591 +0,1 0,8587 0,8570 -1,4

USD/JPY 157,06 +0,7 155,96 155,63 +0,3

USD/KRW 1.385,88 +0,4 1.380,30 1.381,10 -3,8

USD/CNY 6,6967 -0,2 6,7074 6,7073 -4,2

USD/CNH 6,6945 -0,1 6,7038 6,7070 -4,0

USD/HKD 7,8445 -0,0 7,8456 7,8451 +0,8

AUD/USD 0,7130 +0,3 0,7109 0,7113 +6,9

NZD/USD 0,5733 +0,1 0,5730 0,5734 -0,4

BTC/USD 77.166,46 +0,9 76.514,83 76.487,40 -12,0

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,15 -0,8 -0,76 101,91

Brent/ICE 103,99 -0,8 -0,83 104,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.359,87 +0,5 19,78 4.340,09

Silber 65,99 +1,2 0,80 65,19

Platin 1.791,84 +1,3 22,81 1.769,03

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 00:51 ET (04:51 GMT)

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