MÄRKTE ASIEN/Positivem Start folgen wieder Stagflationssorgen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Zuversicht vom Vortag an den ostasiatischen Börsen ist am Mittwoch bereits wieder verflogen. Ohnehin hatten Marktteilnehmer hinter den Aufschlägen kaum mehr als eine technisch bedingte Zwischenerholung nach der tagelangen Talfahrt vermutet. Dass von der Wall Street nach der dortigen Feiertagspause eine starke Vorlage kam, stützte die Indizes nur zu Beginn. Seitdem haben sie teils deutlich ins Minus gedreht, weil die weltweiten Stagflationsängste, also die Sorgen vor wirtschaftlicher Stagnation bei gleichzeitig hoher Inflation, wieder die Oberhand gewonnen haben. Dazu passend verbilligt sich das Öl deutlich um über 3 Prozent.

Tokio kann sich mit einem ganz kleinen Minus auf 26.215 Punkte neben Sydney (-0,1%) noch am besten halten. In Japan kommt Unterstützung vom Yen, der zum Dollar weiter nachgibt, was die Exportaussichten japanischer Unternehmen verbessert. Einmal mehr kräftig abwärts geht es in Seoul mit 1,7 Prozent. Auch in Hongkong fällt der Rücksetzer mit 1,2 Prozent größer aus, wohingegen Schanghai nur 0,3 Prozent einbüßt.

Vereinzelt ist im Handel von Zurückhaltung vor einem Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell zu hören. Er steht am Nachmittag (MESZ) Rede und Antwort vor dem Bankenausschuss des Senats zur Geldpolitik . Zuletzt kamen von der US-Notenbank sehr falkenhafte Kommentare mit einem klaren Fokus auf Inflationsbekämpfung und Inkaufnahme dadurch entstehender Risiken für das Wirtschaftswachstum.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.516,60 -0,1% -12,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.215,44 -0,1% -10,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.367,15 -1,7% -20,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.295,95 -0,3% -9,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.291,75 -1,2% -9,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.108,21 -0,3% -1,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.447,19 -0,7% -8,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 13:50 % YTD

EUR/USD 1,0510 -0,2% 1,0536 1,0575 -7,6%

EUR/JPY 143,22 -0,5% 143,98 143,10 +9,4%

EUR/GBP 0,8586 +0,1% 0,8579 0,8588 +2,2%

GBP/USD 1,2243 -0,3% 1,2280 1,2314 -9,5%

USD/JPY 136,25 -0,3% 136,67 135,32 +18,4%

USD/KRW 1.296,18 +0,4% 1.291,16 1.291,95 +9,0%

USD/CNY 6,7166 +0,4% 6,6895 6,6962 +5,7%

USD/CNH 6,7191 +0,4% 6,6935 6,6954 +5,7%

USD/HKD 7,8500 0% 7,8500 7,8500 +0,7%

AUD/USD 0,6931 -0,6% 0,6971 0,6973 -4,6%

NZD/USD 0,6274 -0,9% 0,6333 0,6356 -8,1%

Bitcoin

BTC/USD 20.369,21 -2,8% 20.950,20 21.284,52 -55,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 110,65 0% 0,00 +53,1%

Brent/ICE 110,91 114,65 -3,3% -3,74 +47,0%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 0,00 126,00 0% 0,00 +51,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.828,11 1.833,01 -0,3% -4,90 -0,1%

Silber (Spot) 21,43 21,69 -1,2% -0,26 -8,1%

Platin (Spot) 938,53 942,04 -0,4% -3,51 -3,3%

Kupfer-Future 3,97 4,04 -1,8% -0,07 -10,7%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2022 00:33 ET (04:33 GMT)