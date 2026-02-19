Yokohama Rubber Aktie

Yokohama Rubber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858091 / ISIN: JP3955800002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 08:14:39

MÄRKTE ASIEN/Rekordhochs in Seoul und Sydney dank guter US-Vorgaben

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag positive Vorzeichen dominiert. Angeführt wurden die Märkte der Region von den Technologiewerten, die wiederum die Erholung ihrer US-Pendants nachvollzogen. Die Börsen in Seoul und Sydney stiegen auf Rekordhochs. In Hongkong und Festlandchina ruhte der Handel derweil noch wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest.

Am südkoreanischen Aktienmarkt stieg der Kospi nach der Feiertagspause um 3,1 Prozent. Gefragt waren Aktien der Chipbranche. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics kletterte um 4,9 Prozent und markierte zwischenzeitlich ein Rekordhoch. SK Hynix gewannen 1,6 Prozent. An der Technologiebörse Kosdaq war der Handel zwischenzeitlich ausgesetzt, nachdem diese um über 6 Prozent gestiegen war.

In Tokio ging es mit dem Nikkei um 0,6 Prozent aufwärts auf 57.468 Punkte. Auch hier griffen die Anleger bei Chipaktien zu. Tokyo Electron verbuchten ein Plus von 2,9 Prozent. Advantest fielen gegen die positive Tendenz um 3,6 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es Opfer eines Hackerangriffs wurde. Yokohama Rubber sprangen um 13,2 Prozent nach oben; das Unternehmen hatte seinen Ausblick erhöht.

Die Börse in Sydney hat den Handel mit einem Plus von 0,9 Prozent beendet. Durchwachsene Arbeitsmarktdaten nährten Zinssenkungsspekulationen, wie Händler sagten. Unter den Einzelwerten gewannen Rio Tinto nach Vorlage von Geschäftszahlen 2 Prozent. Brambles und Telstra haben jeweils ihre Dividenden erhöht. Brambles verbesserten sich um 3,7 Prozent und Telstra um 3,6 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.086,20 +0,9% +2,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 57.467,83 +0,6% +12,4% 07:00

Kospi (Seoul) 5.677,25 +3,1% +34,7% 07:30

Shanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1796 0,1 1,1786 1,1842 +0,9%

EUR/JPY 182,99 0,3 182,41 181,79 -1,4%

EUR/GBP 0,8739 0,1 0,8731 0,8733 +0,2%

GBP/USD 1,3498 -0,0 1,3499 1,3560 +0,7%

USD/JPY 155,12 0,2 154,76 153,51 -2,3%

USD/KRW 1.446,80 0,4 1.441,15 1.443,77 +0,0%

USD/CNY 6,9328 0,1 6,9276 6,9198 -1,4%

USD/CNH 6,8992 0,1 6,8916 6,8834 -1,3%

USD/HKD 7,8148 0,0 7,8142 7,8156 +0,4%

AUD/USD 0,7068 0,3 0,7045 0,7069 +6,2%

NZD/USD 0,5981 0,3 0,5965 0,5996 +5,0%

BTC/USD 67.065,40 1,0 66.384,35 67.791,20 -23,7%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,18 65,05 +0,2% +0,13 +13,3%

Brent/ICE 70,44 70,35 +0,1% +0,09 +15,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.021,73 4.976,98 +0,9% +44,75 +12,9%

Silber 79,10 77,271 +2,4% +1,83 +2,9%

Platin 1.777,71 1.766,29 +0,6% +11,42 -3,1%

Kupfer 5,80 5,80 -0,0% -0,00 +2,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SK hynix Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu SK hynix Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Advantest Corp. 139,58 -0,31% Advantest Corp.
Brambles LtdShs 14,53 -1,19% Brambles LtdShs
Samsung 190 000,00 4,86% Samsung
Samsung GDRS 2 770,00 -0,36% Samsung GDRS
SK hynix Inc. 894 000,00 1,59% SK hynix Inc.
Telstra Corp. Ltd. 3,00 -0,99% Telstra Corp. Ltd.
Tokyo Electron Ltd. 241,00 0,46% Tokyo Electron Ltd.
Yokohama Rubber Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs 36,85 40,39% Yokohama Rubber Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
Yokohama Rubber Co. Ltd. 43,20 2,86% Yokohama Rubber Co. Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen