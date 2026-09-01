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01.09.2026 09:52:40

MÄRKTE ASIEN/Renditeanstieg macht Anleger vorsichtig - Shein enttäuscht bei Börsendebüt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich ist es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien zugegangen. Weiter sorgten die gestiegene Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung - und steigende Renditen an den Anleihemärkten. Die japanische Zehnjahresrendite erreichte erstmals seit drei Jahrzenten die Marke von 3 Prozent. Mittlerweile wird am Zinsterminmarkt mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine US-Zinserhöhung im September eingepreist.

Dazu kam der fortgesetzte Anstieg der Preise am Ölmarkt, wo es in den vergangenen Wochen noch relativ ruhig zugegangen war. Seit den jüngsten gegenseitigen Attacken der USA und des Iran geht es mit den Preisen aber nach oben, was Inflations- und damit zugleich Zinserhöhungsspekulationen befeuert. Zuletzt kostete Brent-Öl knapp 1 Prozent mehr, gut 91 Dollar.

In Tokio legte der Topix um 0,7 Prozent zu, der Kospi im südkoreanischen Seoul schloss mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent, gestützt von guten Exportdaten. Die südkoreanischen Exporte stiegen im August im Vergleich zum Vorjahr um 68,7 Prozent, was die Erwartungen übertraf. Die Daten unterstreichen die anhaltende Stärke der weltweiten Nachfrage nach Technologieprodukten, insbesondere Halbleitern vor dem Hintergrund des KI-Booms. Positiv dürfte auch gewirkt haben, dass die Regierung für das kommende Jahr eine Rekorderhöhung der Haushaltsausgaben vorgeschlagen hat, um das nachlassende Wachstumspotenzial anzukurbeln. Die Kurse der Halbleiter-Dickschiffe SK Hynix und Samsung Electronics gewannen 1,1 bzw. 0,4 Prozent.

In Shanghai gab der Composite-Index 0,2 Prozent nach. Dass sich der von Ratingdog ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Industrie gegenüber dem Vormonat wie zuvor bereits der staatliche Index verbesserte, und zugleich tiefer in den Expansion anzeigenden Bereich zulegte, sorgte für keinen großen Impuls. In Hongkong (Späthandel) ging es um 0,8 Prozent abwärts.

Sydney tendierte knapp behauptet, gebremst davon, dass das Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche gesunken ist vor dem Hintergrund von Spekulationen über eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende.

Enttäuschend fiel das Börsendebüt von Shein in Hongkong aus, was die Stimmung laut Händlern auch in der Breite trübte. Ausgegeben zu 48,56 Hongkong-Dollar, sackte der Kurs des Online-Billigmodehändlers zunächst auf 43,72 ab, erholte sich dann aber wieder auf zuletzt 46,64 Hongkong-Dollar. Börsianer führten regulatorische Gegenwinde und das zuletzt nachlassendes Wachstum als belastende Faktoren an. Shein nahm mit dem Börsengang umgerechnet 1,74 Milliarden US-Dollar ein, zugleich wurde das Unternehmen insgesamt mit etwa 26,5 Milliarden US-Dollar bewertet - mehr als 70 Prozent unter seiner Höchstbewertung von fast 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

In Taipeh machten Mediatek einen Satz um fast 10 Prozent, nachdem Nvidia eine Investition von 3,5 Milliarden US-Dollar in das taiwanische Unternehmen angekündigt hatte.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.066,70 -0,1 +4,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.267,46 +0,7 +22,8 08:00

Kospi (Seoul) 6.835,80 +0,2 +62,2 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.395,29 -0,7 -0,9 10:00

Shanghai-Composite 3.979,89 -0,2 +0,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.728,66 -0,5 +23,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.583,92 +0,9 -23,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.702,24 -1,4 +1,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:33 % YTD

EUR/USD 1,1602 -0,1 1,1616 1,1594 -1,2

EUR/JPY 185,59 +0,0 185,57 185,04 +0,9

EUR/GBP 0,8567 -0,1 0,8573 0,8560 -1,7

USD/JPY 159,96 +0,1 159,73 159,59 +2,1

USD/KRW 1.372,94 +0,4 1.367,08 1.370,12 -4,7

USD/CNY 6,7207 +0,0 6,7197 6,7198 -3,9

USD/CNH 6,7217 +0,1 6,7178 6,7207 -3,6

USD/HKD 7,8393 +0,0 7,8385 7,8371 +0,7

AUD/USD 0,7163 -0,0 0,7166 0,7160 +7,4

NZD/USD 0,5909 -0,1 0,5915 0,5916 +2,7

BTC/USD 78.749,31 -0,2 78.864,90 78.135,43 -10,2

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,92 +1,4 1,16 85,76

Brent/ICE 91,37 +1,0 0,88 90,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.431,87 -0,4 -16,42 4.448,29

Silber 66,57 +0,1 0,05 66,52

Platin 1.809,08 +1,0 18,16 1.790,92

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 03:52 ET (07:52 GMT)

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