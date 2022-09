MÄRKTE ASIEN/Rezessionssorgen drücken Aktienbörsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen herrscht am Freitag Katerstimmung. Ausgerechnet mit der in der kommenden Woche näher rückenden US-Leitzinsanhebung warnen Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) vor einer möglichen globalen Rezession und sehen die Konjunktur im Abschwung. Die Weltbank betont in diesem Zusammenhang die Rolle der globalen Zinserhöhungen im Kampf gegen die ausufernde Rezession. Neben Nordamerika und Europa wird auch die trübe Konjunkturentwicklung in China erwähnt.

Angesichts dieser Warnungen verpuffen positive Daten aus China, wo die Konjunktur ein Lebenszeichen aussendet. Denn Chinas Wirtschaftstätigkeit hat im August Anzeichen einer Verbesserung gezeigt und die Markterwartungen übertroffen. Die Maßnahmen der Regierung zur Unterstützung des Wachstums haben begonnen zu greifen, so das Nationale Statistikamt. Die chinesische Industrieproduktion stieg im August stärker als im Juli und auch kräftiger als gedacht. Auch die Einzelhandelsumsätze überraschten positiv.

An den chinesischen Börsen stützen die Daten nicht, die Kurse rutschen nach den Vortagesverlusten weiter ab. Angesichts der steigenden Zinsdifferenzen zwischen China und den USA, die chinesische Notenbank befindet sich in einem Zyklus geldpolitischer Lockerungen, sprechen Händler auch von möglichem Kapitalabfluss Richtung USA. Zudem könnten die positiven Daten den Willen für weitere Stimuli in China dämpfen, heißt es weiter.

Der Schanghai-Composite Index baut seine Verluste im Verlauf auf 1,0 Prozent aus, in Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 0,4 Prozent und kommt damit von den Tagestiefs zurück. Der arg gebeutelte Immobiliensektor, der am Vortag noch von neuen Staatshilfen profitiert hatte, gibt Vortagesgewinne zum Teil wieder ab. Longfor Group verlieren 1,2 und Country Garden Holdings 1,1 Prozent. Nach guten Passagierzahlen gewinnen Air China und China Eastern Airlines 1,1 bzw. 0,4 Prozent.

Der Kospi in Südkorea zeigt sich mit Abgaben von 1,1 Prozent, Händler verweisen auf die Verluste der Wall Street am Vorabend. Der Nikkei-225 in Japan büßt 1,1 Prozent ein - belastet von Verlusten in den Sektoren Elektronik und Logistik. Händler sprechen von Rezessionsängsten und verweisen auf die anstehenden Zinserhöhungen in den USA. Diese befeuern allerdings Finanzwerte, Japan Post Bank und Dai-ichi Life Holdings ziehen um 1,1 bzw. 0,7 Prozent an.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.739,10 -1,5% -9,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.552,53 -1,2% -3,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.376,12 -1,1% -20,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.169,14 -1,0% -12,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.850,13 -0,4% -19,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.266,20 -0,1% +4,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0001 +0,0% 0,9996 0,9971 -12,0%

EUR/JPY 143,27 -0,1% 143,43 143,16 +9,5%

EUR/GBP 0,8718 -0,0% 0,8718 0,8644 +3,8%

GBP/USD 1,1471 +0,0% 1,1468 1,1534 -15,2%

USD/JPY 143,26 -0,2% 143,49 143,59 +24,5%

USD/KRW 1.396,38 -0,2% 1.398,76 1.394,42 +17,5%

USD/CNY 7,0090 +0,2% 6,9945 6,9705 +10,3%

USD/CNH 7,0196 +0,1% 7,0133 6,9772 +10,5%

USD/HKD 7,8488 +0,0% 7,8487 7,8472 +0,7%

AUD/USD 0,6724 +0,4% 0,6698 0,6759 -7,4%

NZD/USD 0,5985 +0,3% 0,5967 0,6008 -12,3%

Bitcoin

BTC/USD 19.798,99 -0,1% 19.823,46 20.233,30 -57,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,28 85,1 +0,2% +0,18 +20,2%

Brent/ICE 91,20 90,84 +0,4% +0,36 +23,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.664,64 1.664,65 -0,0% -0,01 -9,0%

Silber (Spot) 19,19 19,25 -0,3% -0,06 -17,7%

Platin (Spot) 907,45 907,83 -0,0% -0,38 -6,5%

Kupfer-Future 3,50 3,51 -0,3% -0,01 -20,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2022 00:51 ET (04:51 GMT)