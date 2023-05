MÄRKTE ASIEN/Schanghai und Hongkong im Späthandel unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen und am Aktienmarkt in Sydney ist es Dienstag sehr uneinheitlich zugegangen. Während es in Tokio kräftig nach oben ging nach den Einbußen zum Wochenstart - der Nikkei-Index gewann 1,0 Prozent auf 29.243 Punkte -, verzeichneten die chinesischen Börsen deutliche Verluste. In Schanghai stand am Ende des Tages nach einem kräftigen Rücksetzer im Späthandel ein Minus von 1,1 Prozent. In Hongkong lag der HSI im Späthandel 2,0 Prozent im Minus.

Teilnehmer verwiesen auf die chinesischen Außenhandelsdaten für April. Während nämlich die Exporte stärker als erwartet stiegen, verringerten sich die Importe viel stärker als prognostiziert, was auf einen schwachen inländischen Konsum schließen lässt, mithin eine maue Konjunktur. Die Ölpreise kamen im asiatischen Handel um rund 1 Prozent zurück. Der Börsenindex in Sydney büßte 0,2 Prozent ein. Hier dürften die gesunkenen Importe des wichtigsten Abnehmerlandes China von australischen Rohstoffen etwas auf die Stimmung gedrückt haben.

Ein tendenziell bremsendes Thema auch an den Finanzmärkten in Ostasien war die immer näher rückende Schuldenobergrenze in den USA. Die damit drohende Unfähigkeit der Regierung, anfallende Zahlungen zu leisten, sorge für erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht, hieß es von Marktbeobachtern. Am Berichtstag will sich deswegen US-Präsident mit Spitzen des Senats und des Repräsentantenhauses treffen.

In Hongkong büßten China Mobile 1,9 und BYD 1,3 Prozent ein. Hier habe belastet, dass Berkshire Hathaway seine Beteiligungen an dem Telekomunternehmen und dem Elektroautohersteller weiter verringert habe, so Händler.

In Tokio sorgten vielfach gut ausfallende Quartalzahlen für gute Stimmung. Unter den Einzelwerten machten JFE Holdings einen Satz um 14,5 Prozent. Der Stahlhersteller hatte einen 17-prozentigen Anstieg des Nettogewinns in Aussicht gestellt. Die Reedereiaktie Kawasaki Kisen verteuerte sich nach einem 8,2-prozentigen Anstieg des Nettogewinns um 9,3 Prozent. Unicharm geben dagegen nach enttäuschenden Geschäftszahlen des Konsumgüter-Herstellers um 4,5 Prozent nach.

Mitsubishi Corp. (+2,1%) waren mit Plänen des Handelshauses über umfangreiche Aktienrückkäufe gesucht. Auch beim Mischkonzeren Sumitomo Corp. (+6,7%) beflügelte ein Aktienrückkaufprogramm, daneben aber auch gut ankommende Quartalszahlen.

Der Kurs des Kampfjetherstellers Korea Aerospace Industries sackte in Seoul um 7,0 Prozent ab, gedrückt von einem schwächer als gedacht ausgefallenen Gewinn im ersten Quartal. Im Sog ging es für das Papier des Lenkflugkörperherstellers LIG Nex1 um 3,1 Prozent nach unten.

In Sydney zeigten sich Commonwealth Bank (+0,2%) wenig bewegt davon, dass der Gewinn im jüngsten Quartal höher ausgefallen ist als in den Quartalen zuvor.

