MÄRKTE ASIEN/Schwach - Börse Tokio nach Feiertagspause 2,2% im Minus

HONGKONG (Dow Jones)--Sehr schwache US-Vorgaben haben zu Wochenbeginn an den ostasiatischen Börsen für teils kräftige Abgaben gesorgt. An der Wall Street hatten die weiter zunehmenden Spannungen um den Ukraine-Konflikt im Handelsverlauf für einen Abwärtsschub gesorgt. Für Verunsicherung sorgte vor allem, dass es laut dem US-Geheimdienst schon in dieser Woche zu einer Invasion durch Russland kommen könnte.

Daneben belasteten weiter die Zinssorgen die Stimmung an den US-Börsen. Nach dem starken Anstieg der US-Verbraucherpreise für Januar wird mittlerweile auch ein großer Zinsschritt im März für möglich gehalten.

Vor allem die Börse in Tokio zeigte sich sehr schwach, der Nikkei-225 knickte um 2,2 Prozent auf 27.080 Punkte ein. Hier gab es allerdings Nachholbedarf, nachdem dort am Freitag aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt worden war. Auch in Schanghai (-1,0%) und Seoul (-1,6%) ging es nach unten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 1,4 Prozent zurück.

Die Krise um die Ukraine trieb die Ölpreise weiter nach oben, weil als Folge einer Eskalation über eine Verknappung des Ölangebots insbesondere aus Russland spekuliert wird. Brent-und WTI-Öl stiegen zuletzt von den erreichten Siebenjahreshochs weiter um rund 1,2 Prozent.

An den Börsen standen vor allem die zinssensitiven Technologiewerte unter Druck. Dagegen ging es für die Ölwerte aufwärts. In Tokio gewannen Inpex 6,6 Prozent und in Hongkong rückten CNOOC um 0,4 Prozent vor. In Sydney verteuerten sich Woodside Petroleum, Santos und Beach Energy zwischen 3,6 und 9,4 Prozent.

Bei den Einzelwerten fielen in Tokio Bridgestone um 8,9 Prozent. Zur Begründung wurde auf die Sorge vor weiter steigenden Rohstoffpreisen verwiesen. An der Wall Street war der Kurs des Wettbewerbers Goodyear um 27 Prozent eingebrochen, ebenfalls wegen Sorgen um steigende Rohstoffpreise.

In Schanghai gehörten Bauwerte zu den größten Verlierern angesichts der Besorgnis über die schwache Stimmung auf dem chinesischen Immobilienmarkt. Greenland Holdings rutschten um 2,8 Prozent ab, Shanghai Construction Group verloren 1,7 und Seazen Holdings 6,7 Prozent.

Sydney schließt gegen den Trend leicht im Plus

Nach einer volatilen Sitzung schloss der S&P/ASX 200 in Sydney mit einem Plus von 0,4 Prozent. Vor allem Öl- und Bankenwerte schoben den Index ins Plus. Die Banktitel seien potenzielle Profiteure steigender Marktzinsen, hieß es. ANZ, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank und Westpac verbesserten sich zwischen 1,4 und 4,8 Prozent zu.

Für Crown ging es um 2,0 Prozent auf 12,64 australische Dollar nach oben. Der Casinobetreiber lässt sich von Blackstone für 6,3 Milliarden US-Dollar bzw. 13,10 Austral-Dollar je Aktie übernehmen. Die Aktionäre werden voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres über die Übernahme durch Blackstone abstimmen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.243,90 +0,4% -2,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.079,59 -2,2% -3,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.704,48 -1,6% -9,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.428,35 -1,0% -5,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.558,94 -1,4% +6,2% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.997,67 -1,7% -1,2% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.429,18 +0,0% +9,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.582,65 +0,2% +0,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr,8:50 % YTD

EUR/USD 1,1347 +0,0% 1,1343 1,1389 -0,2%

EUR/JPY 130,91 -0,0% 130,96 132,13 +0,0%

EUR/GBP 0,8385 +0,2% 0,8365 0,8411 -0,2%

GBP/USD 1,3534 -0,2% 1,3556 1,3541 +0,0%

USD/JPY 115,37 -0,1% 115,46 116,01 +0,2%

USD/KRW 1.197,72 -0,2% 1.199,78 1.196,38 +0,7%

USD/CNY 6,3596 +0,1% 6,3546 6,3588 +0,1%

USD/CNH 6,3637 -0,0% 6,3662 6,3616 +0,1%

USD/HKD 7,8016 -0,0% 7,8021 7,8017 +0,1%

AUD/USD 0,7120 -0,2% 0,7131 0,7127 -2,0%

NZD/USD 0,6619 -0,3% 0,6642 0,6645 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 42.179,76 -0,5% 42.398,04 43.338,82 -8,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 94,23 93,10 +1,2% 1,13 +25,8%

Brent/ICE 95,41 94,44 +1,0% 0,97 +22,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.853,95 1.858,65 -0,3% -4,71 +1,3%

Silber (Spot) 23,68 23,57 +0,5% +0,11 +1,6%

Platin (Spot) 1.037,95 1.029,44 +0,8% +8,51 +7,0%

Kupfer-Future 4,49 4,51 -0,3% -0,01 +0,6%

===

