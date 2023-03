MÄRKTE ASIEN/Schwach - Sorgen vor Auswirkungen des SVB-Kollaps belasten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mit teils deutlichen Abschlägen. Die anhaltenden Sorgen vor den Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA ziehen die Börsen in der Region nach unten. Von der Wall Street kamen nach einem sehr volatilen Handel uneinheitliche Vorgaben.

Die Auswirkungen des SVB-Zusammenbruchs sind trotz der Maßnahmen der US-Regulierungsbehörden zur Eindämmung noch immer eine große Unbekannte, so Charu Chanana, Marktstratege bei Saxo Markets.

An der Börse in Tokio büßt der Nikkei-Index 2,3 Prozent ein. Belastet wird der Index von Finanzwerten. So knickt die Aktie von Sumitomo Mitsui Financial Group um 7,6 Prozent ein.

An den chinesischen Börsen sieht es nicht viel besser aus. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert 1,8 Prozent. Die Aktie von HSBC gibt um 4,8 Prozent nach, AIA Group um 3,9 Prozent. Auf dem chinesischen Festland notierte der Schanghai-Composite 0,8 Prozent leichter.

In Südkora fällt der Kospi um 2,4 Prozent, ungeachtet von Aussagen, wonach die Regierung in Seoul davon ausgeht, dass die SVB-Auswirkungen auf das Land begrenzt sein dürften, da südkoreanische Investoren und Banken nur ein relativ geringes Engagement gehabt hätten.

Auch in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, ging es an der Börse abwärts. Der S&P/ASX 200 verlor 1,4 Prozent. Der schwergewichtige Finanzsektor, der gemessen an der Marktkapitalisierung mehr als 25 Prozent des Leitindexes ausmacht, fiel um 1,35 Prozent. Vermögensverwalter und Versicherer waren am stärksten betroffen. Die Großbanken Westpac, ANZ und NAB konnten anfänglich höhere Verluste etwas aufholen und schlossen zwischen 0,4 und 1,5 Prozent niedriger. Die Aktie der Commonwealth Bank of Australia, der größte börsennotierte Kreditgeber des Landes, legte um 0,2 Prozent zu. Die Titel von Computershare, einem Dienstleister für die Finanzbranche, fielen um 7,7 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.008,90 -1,4% -0,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.205,77 -2,3% +6,7% 07:00

Kospi (Seoul) 2.351,66 -2,4% +5,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.243,16 -0,8% +5,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.338,53 -1,8% -2,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.128,83 -0,1% -2,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.401,00 -1,5% -4,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:45 % YTD

EUR/USD 1,0700 -0,3% 1,0727 1,0735 -0,0%

EUR/JPY 143,31 +0,3% 142,90 144,29 +2,1%

EUR/GBP 0,8808 -0,0% 0,8808 0,8858 -0,5%

GBP/USD 1,2148 -0,3% 1,2179 1,2122 +0,4%

USD/JPY 133,95 +0,6% 133,22 134,39 +2,2%

USD/KRW 1.308,41 +0,9% 1.296,54 1.303,17 +3,7%

USD/CNY 6,8734 +0,4% 6,8465 6,9005 -0,4%

USD/CNH 6,8750 +0,3% 6,8514 6,9001 -0,8%

USD/HKD 7,8450 -0,0% 7,8456 7,8474 +0,5%

AUD/USD 0,6649 -0,2% 0,6664 0,6677 -2,4%

NZD/USD 0,6210 -0,1% 0,6219 0,6196 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 24.428,94 +0,6% 24.283,65 22.579,15 +47,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,84 74,8 -1,3% -0,96 -8,3%

Brent/ICE 79,77 80,77 -1,2% -1,00 -6,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.903,10 1.910,10 -0,4% -7,00 +4,3%

Silber (Spot) 21,67 21,78 -0,5% -0,11 -9,6%

Platin (Spot) 992,60 999,68 -0,7% -7,08 -7,1%

Kupfer-Future 4,03 4,07 -1,1% -0,04 +5,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

