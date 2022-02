MÄRKTE ASIEN/Schwächer im Sog der Wall Street - Rohstoffaktien fest

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Freitag im Sog der sehr schwachen Vorgabe der Wall Street nachgegeben. Allerdings fielen die Verluste bei den Indizes mit maximal 1 Prozent (Sydney) nicht ganz so heftig aus wie in den USA. Dort hatte die weiter gestiegene Inflation die Erwartungen einer schnellen und scharfen Zinserhöhung befeuert, worauf die Marktzinsen nach oben schossen und der Aktienmarkt sehr schwach tendierte.

Der Dollar zeigt sich weiter stark, der Dollarindex legt um knapp ein halbes Prozent weiter zu.

Während in Tokio der Handel wegen eines Feiertags pausierte, gab der Index im südkoreanischen Seoul um 0,9 Prozent nach. In Schanghai und Hongkong schlugen sich die Börsen einen Tick besser mit bis zu minus 0,7 Prozent. Hier stützte, dass das Kreditwachstum in China im Januar stärker gestiegen ist als erwartet. Das gilt als Signal, dass die Regierung in Peking ihre konjunkturstützenden Maßnahmen ausgeweitet hat. Zudem wurde die Platzierung von Staatsanleihen beschleunigt, was auf zunehmende Staatsausgaben hindeutet.

Vor diesem Hintergrund zogen die Eisenerzpreise in China an und stiegen auf das höchste Niveau seit August. "Die Erwartungen, dass die Politik die Infrastrukturausgaben intensivieren wird, sind seit der Zinssenkung der People's Bank of China am 20. Januar nur noch gestiegen", kommentierten die Analysten von CBA.

Rohstoffaktien in Sydney sehr fest

Passend dazu legten in Sydney die Aktienkurse der Rohstoffunternehmen gegen die schwächere Markttendenz zu, der entsprechende Subindex stieg um 0,3 Prozent. Fortescue verteuerten sich um 2,5, BHP um 1,2 und Rio Tinto um 3,1 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten ging es in Seoul für die Aktie des Internetunternehmens Kakao nach anfänglichen Verlusten nun 5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte unter Erwarten ausgefallenen Viertquartalszahlen berichtet, aber auch den Einzug von Aktien angekündigt. Der Kurs des Fintech-Verbundunternehmens Kakaopay verlor dagegen 1,2 Prozent. Die Aktie des Videospieleentwicklers Krafton rutschte nach enttäuschenden Quartalszahlen um 13 Prozent ab.

In Taipeh gaben Foxconn um 0,5 Prozent nach. Der Auftragsfertiger hat laut den Analysten von Citi im Januar umsatzseitig die Erwartungen knapp übertroffen. Im Jahresvergleich ging er gleichwohl um 11 Prozent zurück, auch weil die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr laut den Experten hoch war.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.217,30 -1,0% -3,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.747,71 -0,9% -7,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.462,95 -0,7% -4,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.799,29 -0,5% +6,3% 09:00

Taiex (Taiwan) 18.310,94 -0,1% +0,5% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.423,16 -0,1% +9,6% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.575,48 +0,3% +0,2% 10:00

BSE (Mumbai) 58.091,64 -1,4% -0,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:41 % YTD

EUR/USD 1,1381 -0,2% 1,1406 1,1427 +0,1%

EUR/JPY 132,08 -0,3% 132,43 132,07 +0,9%

EUR/GBP 0,8408 -0,1% 0,8419 0,8438 +0,1%

GBP/USD 1,3536 -0,1% 1,3552 1,3541 +0,0%

USD/JPY 116,06 -0,0% 116,07 115,60 +0,8%

USD/KRW 1.196,77 -0,3% 1.199,88 1.195,23 +0,7%

USD/CNY 6,3610 +0,1% 6,3541 6,3568 +0,1%

USD/CNH 6,3645 +0,0% 6,3628 6,3601 +0,2%

USD/HKD 7,8043 +0,1% 7,7950 7,7940 +0,1%

AUD/USD 0,7125 -0,5% 0,7159 0,7180 -1,9%

NZD/USD 0,6639 -0,5% 0,6670 0,6689 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 43.260,83 -1,7% 44.025,59 44.008,93 -6,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,41 89,88 -0,5% -0,47 +19,4%

Brent/ICE 90,79 91,41 -0,7% -0,62 +18,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.823,12 1.827,08 -0,2% -3,97 -0,4%

Silber (Spot) 22,96 23,20 -1,0% -0,24 -1,5%

Platin (Spot) 1.023,10 1.029,32 -0,6% -6,22 +5,4%

Kupfer-Future 4,52 4,66 -2,9% -0,14 +1,3%

