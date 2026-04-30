Samsung GDRS Aktie

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WKN: 896360 / ISIN: US7960508882

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30.04.2026 06:49:41

MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Ölpreisanstieg und Technologie-Zahlen belasten

DOW JONES--Negative Vorzeichen dominieren am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Auf der Stimmung lastet zum einen der weiter gestiegene Ölpreis. Zum anderen haben die am späten Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen großer US-Technologieunternehmen, nahmentlich Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft, nicht in allen Punkten überzeugt. Die US-Notenbank ließ derweil ihren Leitzins wie weithin erwartet unverändert. Am Donnerstag stehen Zinsentscheidungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank auf der Agenda.

In Tokio fällt der Topix um 1,8 Prozent. In Seoul gibt der Kospi um 0,9 Prozent nach. An der Börse in Hongkong liegt der Hang-Seng-Index 1,2 Prozent im Minus. Besser hält sich die Börse in Shanghai, wo der Composite-Index gut behauptet tendiert, nachdem der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im April besser als erwartet ausgefallen ist. Der Index sank zwar auf 50,3 Punkte von 50,4 im März, Volkswirte hatten aber einen Rückgang auf 50,1 erwartet.

Am Ölmarkt zieht der Preis für ein Barrel Brent um 6,6 Prozent auf 125,85 Dollar an. Beobachter verweisen auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump am Vortag, wonach die Straße von Hormus noch längere Zeit geschlossen bleiben könnte. Über die Meerenge wird ein Fünftel des weltweiten Ölangebots transportiert. Trumps Äußerungen wurden auch dahingehend interpretiert, dass die USA ihre Angriffe gegen den Iran wieder aufnehmen könnten.

Unter den Einzelwerten brechen in Tokio Fujitsu um fast 14 Prozent ein. Das Software- und IT-Unternehmen hatte mit seiner Umsatz- und Gewinnprognose die Erwartungen des Markts verfehlt. Der südkoreanische Chipkonzern Samsung Electronics hat dagegen den Gewinn im ersten Quartal fast versechsfacht dank einer hohen Nachfrage nach KI-Chips. Umsatz und Gewinn erreichten Rekordniveaus. Allerdings sieht sich das Unternehmen mit einem Tarifstreit konfrontiert. Die Gewerkschaften fordern, dass Samsung 15 Prozent seines operativen Jahresgewinns als Boni an die Mitarbeiter auszahlt. Andernfalls droht ein Streik vom 21. Mai bis zum 7. Juni. Die Aktie des Indexschwergewichts fällt um 1,6 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.635,10 -0,6 -0,9 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.891,52 -1,8 +8,7 08:00

Kospi (Seoul) 6.631,65 -0,9 +57,4 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.789,59 -1,2 +0,6 10:00

Shanghai-Composite 4.111,02 +0,1 +3,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.897,49 +0,8 +5,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.927,63 -2,4 -19,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.716,19 -0,3 +2,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1657 -0,2 1,1677 1,1706 -0,8

EUR/JPY 187,17 -0,0 187,21 186,80 +1,7

EUR/GBP 0,8660 -0,1 0,8665 0,8667 -0,6

USD/JPY 160,54 +0,1 160,39 159,64 +2,5

USD/KRW 1.485,60 -0,2 1.488,46 1.477,27 +3,1

USD/CNY 6,8409 +0,1 6,8375 6,8297 -2,2

USD/CNH 6,8443 -0,0 6,8464 6,8305 -1,9

USD/HKD 7,8355 -0,0 7,8370 7,8364 +0,7

AUD/USD 0,7117 +0,0 0,7116 0,7165 +6,7

NZD/USD 0,5828 -0,0 0,5829 0,5864 +1,3

BTC/USD 75.440,37 -0,3 75.659,31 77.111,81 -14,0

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 109,97 +2,9 3,09 106,88

Brent/ICE 125,85 +6,6 7,82 118,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.543,59 +0,0 1,84 4.541,75

Silber 71,82 +0,5 0,34 71,48

Platin 1.907,94 +1,5 28,63 1.879,31

Angaben ohne Gewähr

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)

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