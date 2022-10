MÄRKTE ASIEN/Sehr fest - Hausse in Sydney nach kleinem Zinsschritt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Steil nach oben geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien im Sog sehr fester US-Vorgaben. Dort hatten deutlich sinkende Marktzinsen bei den Anlegern nach der jüngsten Talfahrt wieder für Kauflaune gesorgt. Hinter den sinkenden Renditen am Anleihemarkt stand wiederum, dass in Großbritannien, Pläne zur Senkung des Höchststeuersatzes wieder zurückgenommen wurden, nachdem diese zuvor an den Finanzmärkten für Turbulenzen und letztlich sogar das Eingreifen der Bank of England gesorgt hatten.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225 rund 2,8 Prozent auf 26.944 Punkte, in Seoul geht es um 2,4 Prozent ebenfalls steil nach oben, nachdem der Handel dort zum Wochenbeginn wegen eine Feiertags ruhte. Der guten Stimmung in Tokio hilft, dass die Preise in Japan im September in der Kernrate nicht weiter gestiegen sind, wenngleich das Plus im Jahresvergleich von 2,8 Prozent erneut deutlich über dem Zielwert der japanischen Notenbank lag. Dass Nordkorea neue Raketentests unternommen hat, die über japanischen Meeresluftraum gingen, sorgt nur politischerseits für Aufregung, belastet die Entwicklung an der Börse aber nicht.

Nur kleine Zinserhöhung sorgt für Euphorie

Am stärksten legt die Börse in Sydney zu und zwar um 3,4 Prozent. Großer Treiber dort, mit Abstrichen aber auch anderswo, ist, dass die australische Notenbank die Leitzinsen zwar erneut angehoben hat, mit 25 Basispunkten aber nicht so stark, wie im Vorfeld erwartet. Besonders die als zinsempfindlich geltenden Technikaktien bauen darauf ihre Gewinne deutlich aus. Der australische Dollar, der im Vorfeld noch gestiegen war, kommt etwas zurück, wenn auch nicht allzu stark.

Unter den Einzelwerten verteuert sich in Seoul das Schwergewicht Samsung Electronics um rund 4 Prozent mit Plänen, die Chipentwicklung weiter voranzutreiben und mit seiner 2-Nanometer-Technologie, 2025 in die Massenproduktion gehen zu wollen. Der Kurs des Wettbewerbers SK Hynix zieht ähnlich stark an. Die Internetaktie Naver gibt mit dem Plan, die E-Commerce-Plattform Poshmark zu übernehmen, um fast 4 Prozent nach.

In Tokio verteuert sich die Aktie des Handelsunternehmens Marubeni um 6,5 Prozent, getrieben vom gewinnträchtigen Verkauf einer Tochter. Itochu (+7,3%) sind nach einer Anhebung der Gewinnprognose und mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufs gesucht.

An den chinesischen Börsen wird feiertagsbedingt nicht gehandelt, in Hongkong nur am Dienstag, in Schanghai wegen der sogenannten goldenen Woche erst wieder am Montag der nächsten Woche.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.691,90 +3,6% -10,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.944,71 +2,8% -9,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.207,73 +2,4% -25,9% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Straits-Times (Sing.) 3.132,77 +0,8% +0,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.407,32 +0,7% -11,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:50 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9833 +0,1% 0,9820 0,9815 -13,5%

EUR/JPY 142,39 +0,2% 142,07 142,30 +8,8%

EUR/GBP 0,8691 +0,1% 0,8679 0,8758 +3,4%

GBP/USD 1,1314 -0,0% 1,1320 1,1208 -16,4%

USD/JPY 144,82 +0,1% 144,60 144,96 +25,8%

USD/KRW 1.430,21 -0,2% 1.432,57 1.443,15 +20,3%

USD/CNH 7,0896 -0,2% 7,1042 7,1467 +11,6%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8500 +0,7%

AUD/USD 0,6467 -0,7% 0,6515 0,6446 -10,9%

NZD/USD 0,5696 -0,4% 0,5721 0,5654 -16,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.602,63 +0,3% 19.548,81 19.201,71 -57,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,84 83,63 +0,3% +0,21 +19,1%

Brent/ICE 89,26 88,86 +0,5% +0,40 +21,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.700,31 1.699,85 +0,0% +0,46 -7,1%

Silber (Spot) 20,85 20,78 +0,4% +0,08 -10,6%

Platin (Spot) 909,25 904,70 +0,5% +4,55 -6,3%

Kupfer-Future 3,46 3,43 +0,8% +0,03 -21,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

