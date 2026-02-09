MÄRKTE ASIEN/Sehr fest - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg auf Hausse-Kurs

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der klare Sieg der Regierungspartei LDP unter Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in der vorgezogenen Parlamentsneuwahl sorgt an den japanischen Börsen für eine Hausse. Takaichis Liberaldemokratische Partei gewann 316 der 465 Sitze im Unterhaus des Parlaments. Mit dieser Mehrheit kann sie Gesetze auch ohne Zustimmung des Oberhauses zu verabschieden. Takaichi gilt als Befürworterin höherer staatlicher Ausgaben zur Ankurbelung der Konjunktur und präferiert zugleich eine lockere Geldpolitik .

"Eine zentrale Herausforderung für die Regierung Takaichi wird es sein, eine konstruktive wirtschaftliche Beziehung zu Peking aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ihr Ziel zu verfolgen, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und anderen regionalen Verbündeten zu vertiefen", so die Analysten von Morningstar DBRS. Die bilateralen Beziehungen zu China, einem der größten Handelspartner Japans, haben sich seit Takaichis Amtsantritt im Oktober verschlechtert.

Der Nikkei-225 macht einen Satz um 4,4 Prozent auf 56.643 Punkte, nachdem es zum Handelsstart sogar noch stärker um über 5 Prozent nach oben gegangen war auf das Rekordhoch von 57.337 Punkte. "Der Sieg der Koalition verschafft Takaichi mehr Freiheit bei politischen Entscheidungen und stärkt ihre Fähigkeit, wirtschafts- und außenpolitische Ziele zu verfolgen", kommentieren die Analysten der ING. Die Märkte erwarteten, dass Takaichis Regierung verstärkte öffentliche Ausgaben, Steueranreize und Maßnahmen zur Anhebung von Löhnen und Unternehmensinvestitionen initiieren werde, begleitet von anhaltender Unterstützung für strategische Sektoren wie Technologie, Verteidigung und Energie.

Die Sorge vor ein er ausufernden Staatsverschuldung sorgt daher am Anleihemarkt für fallende Kurse, also steigende de Renditen. "Proaktivere fiskalische Ausgaben, die auf eine Reflationierung der Wirtschaft abzielen, könnten sowohl das fiskalische als auch das inflationäre Risiko erhöhen", so Marktstratege David Chao von Invesco. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen steigt um 5 Basispunkte auf 2,28 Prozent.

Der Yen zeigt sich vor diesem Hintergrund volatil. Zunächst gab er deutlicher nach auf rund 157,60 Yen je Dollar, wertete dann aber auf. Aktuell kostet der Dollar 156,61 Yen.

Auch an den anderen Börsen der Region geht es kräftig nach oben, nachdem es am Freitag an der Wall Street zum Ende zu einer kräftigen Erholung gekommen war, angeführt von Technologiewerten, insbesondere solchen mit KI-Fantasie. Am stärksten geht es an der stark technologielastigen Börse in Seoul nach oben. Der Kospi gewinnt 3,7 Prozent auf 5.279 Punkte. Die Halbleiterschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix verteuern sich mit der wieder stärker gespielten KI-Fantasie um jeweils rund 5 Prozent. Hier stützt zusätzlich ein Bericht, wonach Samsung in Kürze mit der Massenproduktion ihrer HBM4-Speicherchips der nächsten Generation beginnen werde.

In Hongkong zieht der HSI um 1,7 Prozent an, in Schanghai liegt das Börsenbarometer 1,2 Prozent im Plus. Bereits beendet ist der Handel im australischen Sydney. Der S&P/ASX-200 machte einen Sprung um rund 2 Prozent nach oben. Unter den Einzelwerten in Tokio schießt der Kurs der Halbleiteraktie Advantest um 13,7 Prozent nach oben. Die Aktie des Technologieriesen Softbank verteuert sich um 7,7 Prozent. Schwach im Markt liegen Autoaktien. Toyota geben um 0,6 Prozent nach, Honda oder Nissan fallen um deutlich über 2 Prozent zurück.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.870,10 +1,9% -0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 56.643,30 +4,4% +7,8% 07:00

Kospi (Seoul) 5.279,73 +3,7% +25,3% 07:30

Shanghai-Comp. 4.115,80 +1,2% +2,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.000,23 +1,7% +3,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1835 0,2 1,1815 1,1790 +0,5%

EUR/JPY 185,31 -0,4 186,00 184,87 +0,9%

EUR/GBP 0,8693 0,1 0,8685 0,8688 -0,5%

GBP/USD 1,3615 0,1 1,3604 1,3570 +1,0%

USD/JPY 156,58 -0,5 157,42 156,81 +0,3%

USD/KRW 1.463,56 -0,6 1.463,56 1.468,85 +1,6%

USD/CNY 6,9498 -0,1 6,9498 6,9582 -1,1%

USD/CNH 6,9296 -0,0 6,9296 6,9389 -0,7%

USD/HKD 7,8140 0,0 7,8134 7,8122 +0,4%

AUD/USD 0,7028 0,2 0,7017 0,6962 +5,1%

NZD/USD 0,6019 0,0 0,6018 0,5979 +4,5%

BTC/USD 70.991,70 -0,1 71.039,80 64.994,40 -21,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,95 63,55 -0,9% -0,60 +10,5%

Brent/ICE 67,41 68,05 -0,9% -0,64 +11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.032,18 4.965,05 +1,4% +67,13 +14,9%

Silber 81,64 77,904 +4,8% +3,74 +9,3%

Platin 1.767,37 1.769,81 -0,1% -2,44 +1,1%

Kupfer 5,90 5,88 +0,2% +0,01 +3,2%

