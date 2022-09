MÄRKTE ASIEN/Sehr schwach - Hoffnung auf Stimuli begrenzt Minus in China

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Deutliche Verluste haben am Donnerstag die meisten Börsen in Ostasien und Australien verzeichnet. Die Vorgaben der US-Börsen waren negativ. An der Wall Street setzte sich am Mittwoch die Überzeugung durch, dass die US-Notenbank die hohe Inflation rigoros bekämpfen werde, selbst um den Preis einer Rezession. Die Renditen der US-Anleihen zogen an und legten am Donnerstag im asiatisch dominierten Handel weiter zu.

Der Aktienmarkt in Schanghai hielt sich bedeutend besser als die übrigen Märkte der Region; der Composite-Index schloss 0,5 Prozent niedriger. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe war im August unter die Expansionsschwelle gerutscht, was Hoffnungen auf neue Wirtschaftsstimuli weckte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel dagegen 1,9 Prozent im Minus.

An der Börse in Tokio fiel der Nikkei-225-Index um 1,5 Prozent. In Seoul gab der Kospi 2,3 Prozent ab, nachdem das südkoreanische Handelsbilanzdefizit im August höher als erwartet ausgefallen war. Und in Sydney ging es mit dem S&P/ASX-200 um 2 Prozent nach unten. Größer Verlierer in Australien war wie am Vortag der Rohstoffsektor, der dieses Mal Abgaben von 4,9 Prozent verzeichnete. Einen großen Anteil an dem Minus hatte allerdings die schwergewichtete BHP-Aktie, die ex Dividende gehandelt wurde und optisch 7,6 Prozent verlor.

In Tokio verteuerten sich Kadokawa um 3,8 Prozent, nachdem Sony (-1,2% in Tokio) und Tencent (+0,1% in Hongkong) Beteiligungen von 14,09 bzw. 16,25 Prozent an der Kadokawa-Tochter Fromsoftware (FS) erworben hatten. FS entwickelt Videospiele.

Toyota gaben um 2,3 Prozent nach. Der Automobilhersteller will in Japan und den USA bis zu 730 Milliarden Yen (etwa 5,2 Milliarden Euro) in die Entwicklung und Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge investieren. Anleger trennten sich aber auch von den Aktien anderer japanischer Autohersteller. Honda verbilligten sich um 1,9 Prozent und Nissan um 0,5 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.845,60 -2,0% -8,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.661,47 -1,5% -2,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.415,61 -2,3% -18,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.186,62 -0,5% -12,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.571,13 -1,9% -14,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.225,34 +0,1% +3,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.500,09 -0,8% -3,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 % YTD

EUR/USD 1,0019 -0,3% 1,0051 1,0016 -11,9%

EUR/JPY 139,60 -0,1% 139,79 138,70 +6,7%

EUR/GBP 0,8642 -0,1% 0,8652 0,8583 +2,9%

GBP/USD 1,1593 -0,2% 1,1617 1,1665 -14,3%

USD/JPY 139,33 +0,2% 139,08 138,47 +21,0%

USD/KRW 1.354,28 +0,9% 1.342,06 1.338,56 +13,9%

USD/CNY 6,9019 +0,2% 6,8904 6,8938 +8,6%

USD/CNH 6,9098 +0,1% 6,9062 6,9011 +8,7%

USD/HKD 7,8486 -0,0% 7,8487 7,8473 +0,7%

AUD/USD 0,6829 -0,2% 0,6843 0,6891 -5,9%

NZD/USD 0,6098 -0,3% 0,6116 0,6146 -10,7%

Bitcoin

BTC/USD 19.911,45 -0,3% 19.962,44 20.432,06 -56,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,98 89,55 -0,6% -0,57 +25,4%

Brent/ICE 95,05 95,64 -0,6% -0,59 +28,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 230,00 239,91 -4,1% -9,91 +291,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.706,67 1.710,95 -0,3% -4,29 -6,7%

Silber (Spot) 17,82 18,00 -1,0% -0,18 -23,6%

Platin (Spot) 845,75 849,50 -0,4% -3,75 -12,9%

Kupfer-Future 3,48 3,52 -1,1% -0,04 -21,4%

YTD zu Vortagsschluss

===

