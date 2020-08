MÄRKTE ASIEN/Seoul von Einbruch etwas erholt - Unwetter in Hongkong

SCHANGHAI / TOKIO (Dow Jones)--Erneut ohne einheitliche Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch. Dass in den USA nun auch der S&P-500-Index nach dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr mittlerweile ebenfalls ein neues Rekordhoch erreicht hat, sorgt für keinen Schwung. Der Nasdaq-Composite markierte derweil bereits das 34. Rekordhoch auf Schlusskursbasis in diesem Jahr. Der Fokus der Marktteilnehmer richte sich zunächst auf das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung im Juni, das am Abend (MESZ) vorgelegt wird.

Während zur Wochenmitte die Börse in Schanghai nach den jüngsten liquiditätsgetriebenen Aufschlägen etwas zurückbleibt, können Tokio, Sydney und Seoul zulegen. In Südkorea geht es nach dem heftigen Absacker vom Vortag aus Sorge um wieder stärker steigende Corona-Infektionszahlen um 0,9 Prozent nach oben. Wegen einer Typhoon-Warnung ist der Handel in Hongkong ausgesetzt.

Der Nikkei-Index in Tokio kommt nach den beiden leichteren Vortagen um 0,4 Prozent voran auf 23.121 Punkte. Der Yen hat zwar im Vergleich zur gleichen Vortageszeit erneut zugelegt, was ungünstig für die Exportwirtschaft ist, aber nicht mehr so stark wie zuletzt. Auf breiter Front zeigt sich der Dollar stabilisiert, nachdem er an den fünf Tagen zuvor jeweils nachgegeben hatte vor dem Hintergrund der auf längere Sicht sehr niedrig erwarteten US-Zinsen und der politischen Unwägbarkeiten mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA.

Konjunkturseitig sind die Aufträge im japanischen Maschinenbau im Juni wieder Erwarten deutlich gesunken, während Japans Exporte im Juli gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß einbrachen, wenn auch mit 19,2 Prozent einen Tick weniger stark als befürchtet. Einen Hoffnungsschimmer gibt s aber im Handel mit China, denn die Exporte in das Reich der Mitte legten erstmals seit sieben Monaten wieder zu.

Samsung Life Insurance steigen weiter

Bei den Einzelwerten verbessern sich in Seoul Samsung Life Insurance um weitere gut 6 Prozent. Hier stützt laut Händlern die Spekulation über den potenziellen Verkauf eines 8,51-prozentigen Anteils an Samsung Electronics. In den vergangenen beiden Wochen ging es für das Papier bereits um über 30 Prozent nach oben, was die Analysten von Goldman Sachs für übertrieben halten und die Aktie deswegen zum Verkauf gestellt haben. Samsung Electronics zeigen sich unverändert.

Samsung Fire & Marine Insurance verteuern sich um knapp 5 Prozent nach besser erwartet ausgefallenen Quartalsergebnissen.

In Sydney macht die Aktie des Logistiktechnologieunternehmens Wisetech Global nach dem Quartalsausweis einen Satz um über 30 Prozent nach oben. Ebenfalls nach der Zahlenvorlage gewinnen Crown Resorts 2,7 Prozent.

Uneinheitliche Öl -Vorratsdaten

Am Ölmarkt geben die Preise leicht nach um gut ein halbes Prozent. Dass die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche nach Angaben eines Branchenverbands um 4,3 Millionen Barrel gesunken sind, stützt nicht. Zudem zeigte sich bei den Benzinvorräten ein Anstieg der Vorräte.

