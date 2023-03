MÄRKTE ASIEN/Starke Einkaufsmanagerindizes beflügeln China-Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen, wobei sich die Gewinne meist in engen Grenzen halten. Mit deutlichen Kursgewinnen stechen die chinesischen Börsen heraus, nachdem Einkaufsmanagerindizes auf eine kräftige Belebung der heimischen Wirtschaft im Februar hingedeutet haben. Das Ende der pandemiebedingten Beschränkungen in China habe die Erholung vorangetrieben, heißt es dazu.

In Schanghai legt der Composite-Index um 0,8 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verbessert sich sogar um 3,3 Prozent. Aktien der Telekombranche profitieren erneut vom jüngsten Digitalisierungsplan der chinesischen Regierung. China Unicom verteuern sich um 7,3 Prozent und China Telecom um 8,4 Prozent.

Die Börse im südkoreanischen Seoul ist am Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen. In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 0,3 Prozent aufwärts. Ungewissheit über den künftigen Kurs der großen Notenbanken und die möglichen Folgen für die Wirtschaft dämpfe die Kauflaune der japanischen Anleger, so Marktteilnehmer. Unter den Einzelwerten gewinnen Ajinomoto 9,2 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresgewinnprognose erhöht hat. Bei Kansai Paint (-3%) belastet die Nachricht, dass Großaktionäre ihre Anteile verkaufen wollen.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 knapp behauptet. Der Index hatte zunächst deutlicher nachgegeben, machte aber den Großteil seiner Verluste wett, nachdem Inflationsdaten gezeigt hatten, dass sich der Preisauftrieb im Januar abgeschwächt hat. Dies zeige, dass die Zinserhöhungen der australischen Notenbank wirkten, hieß es. Gesucht waren Rohstoff- und Energieaktien, die die Verluste in allen anderen Sektoren fast vollständig kompensierten.

