MÄRKTE ASIEN/Starke Nvidia-Zahlen und Zinsspekulationen stützen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Deutlich besser als erwartet ausgefallene Zahlen des US-Chipherstellers Nvidia haben am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten für teils kräftige Gewinne gesorgt. Vor allem Technologieaktien verzeichneten Aufschläge. Zudem schürten schwache Einkaufsmanagerindizes aus den USA am Vortag die Spekulation, die US-Notenbank könnte von weiteren Zinserhöhungen absehen. Erkenntnisse über den weiteren US-Zinskurs erhoffen sich die Anleger von der Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag.

Das deutlichste Plus verbuchte der Hang-Seng-Index in Hongkong mit 2,0 Prozent im späten Handel, der Subindex Technologie legte um 3,7 Prozent zu. Der Schanghai-Composite verbesserte sich dagegen lediglich um 0,1 Prozent und gab damit zwischenzeitliche etwas deutlichere Gewinne wieder ab. Hier belasteten weiter die Sorgen in Bezug auf die maue Konjunkturerholung in China, wie es hieß. Das Risiko, dass China in diesem Jahr ein BIP-Wachstum von weniger als die ausgegebenen 5,0 Prozent verzeichnet, nehme zu so die Analysten von BMI. Sie verwiesen darauf, dass die politischen Entscheidungsträger trotz zunehmender wirtschaftlicher Herausforderungen bislang keine groß angelegten Konjunkturmaßnahmen bekannt gegeben hätten.

In Tokio gewann der Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 32.287 Punkte. Für den Kospi in Seoul ging es um 1,3 Prozent nach oben. Die südkoreanische Zentralbank beließ wie allgemein erwartet zum fünften Mal in Folge den Leitzins bei 3,50 Prozent. Zudem bestätigte sie die Prognosen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation 2023. Für 2024 senkte sie allerdings ihre BIP-Wachstumsprognose ganz leicht und bestätigte die Inflationsprognose von 2,4 Prozent.

Kursgewinne im Sog von Nvidia

Nvidia profitierte im zweiten Quartal weiter von der starken Nachfrage nach Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI). Der Umsatz erreichte einen Rekordwert von 13,51 Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich 11,19 Milliarden erwartet. Zudem stellte Nvidia ein weiteres Umsatzplus in Aussicht.

In Tokio gewannen Tokyo Electron darauf 3,3 Prozent und Lasertec und Softbank jeweils 2,7 Prozent. Advantest stiegen um 1,6 Prozent. In Hongkong ging es für Lenovo um 5,8 Prozent nach oben, in Seoul erhöhte sich der Kurs des Speicherchipherstellers SK Hynix, der Nvidia mit Chips für Anwendungen im Bereich KI beliefert, um 4,2 Prozent. Die Aktien des Internetplattform-Betreibers Naver sprangen um 6,3 Prozent nach oben nach der Vorstellung eines neuen KI-Modells.

Auch in Sydney (+0,5%) war der Technologiesektor mit einem Plus von 4,2 Prozent klar Tagesgewinner. Marktteilnehmer verwiesen auf die insgesamt positiven US-Vorgaben mit dem größten Tagesgewinn des S&P-500 seit Juni.

Für Wisetech Global ging es nach dem 20-prozentigen Absturz am Vortag in einer Erholungsbewegung um 8,1 Prozent aufwärts. Das Softwareunternehmen hatte mit einem enttäuschenden Gewinnausblick verschreckt.

Woodside Energy stiegen um 1,1 Prozent. Nach einer vorläufigen Einigung im Streit um Löhne und Arbeitsbedingungen ist ein möglicher Streik an drei Flüssiggasterminals in Australien wahrscheinlich abgewendet. Damit sinkt auch das Risiko einer Unterbrechung der globalen Gasversorgung, die zu Erschütterungen der Energiepreise weltweit hätte führen können. In Europa geben die Gaspreise in der Folge deutlich nach.

