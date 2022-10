MÄRKTE ASIEN/Technikwerte treiben Aktienmarkt - China im Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit dem Aufwärtsschwung der Wall Street im Rücken ist es auch an den asiatischen Börsen am Dienstag nach oben gegangen. Vor allem Technologiewerte erhielten Rückenwind durch die Rally der US-Pendants. Im Handel hieß es aber auch, die Kehrtwende der britischen Fiskalpolitik habe Vertrauen wiederhergestellt, das sich auch in Asien positiv auf die Märkte ausgewirkt habe. In China sorgten die angekündigte, dann aber verschobene Veröffentlichung der BIP-Daten für etwas für Unruhe und fallende Kurs.

Denn der Schanghai-Composite präsentierte sich im späten Geschäft knapp behauptet und hinkte damit der positiven Entwicklung klar hinterher. Chefdevisenmarktanalyst Ken Cheung von der Mizuho Bank sprach von steigender Vorsicht unter Anlegern und der Sorge über möglicherweise schwache Daten. Zwar hatten Regierungsvertreter zuletzt von einer Konjunkturverbesserung gesprochen, andererseits habe Präsident Xi Jinping auf dem Parteitags der Kommunistischen Partei (KP) die Herausforderungen betont, hieß es weiter. Gebremst wurde der Markt im chinesischen Kernland von den Sektoren Elektronik und Software. Für die Analysten von Shanxi Securities scheint die Marktkorrektur seit Juli aber passe, Zeichen einer sich stabilisierenden Konjunktur im vierten Quartal stützten den Markt übergeordnet.

BYD stützen Sektor in China

In Hongkong stützten Automobilwerte - getrieben von BYD - und Technologietitel den Markt, der HSI zog um 1,4 Prozent an. Die Titel des Elektroautomobilherstellers BYD kletterten nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal um 5,7 Prozent. Das Nettoergebnis dürfte sich auf 5,50 Milliarden bis 5,90 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 776 Millionen bis 832 Millionen Euro) mehr als vervierfacht haben, kündigte die Gesellschaft an. Für die ersten neun Monate sollte der Gewinn zwischen 9,10 Milliarden bis 9,50 Milliarden Yuan liegen nach 2,44 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Prognose des Autoherstellers falle besser als erwartet aus, sagte Citi-Analyst Jeff Chung.

Immobilienpapiere neigten dagegen zur Schwäche. Händler vermissten klare Signale der Politik zur Unterstützung des angeschlagenen Sektors, zum Auftakt des KP-Parteitags hatte sich Xi hier nicht sehr konkret geäußert.

Der Kospi in Südkorea stieg um 1,4 Prozent - gestützt von der US-Börsenrally. Internetwerte führten den lokalen Markt an. Kakao erholten sich um 2,2 Prozent nach den heftigen Vortagesverlusten im Zuge eines Feuers in einem Rechenzentrum. Neben Onlinespielaktien wie NCsoft (+8,4%) waren auch Titel im Bereich Grundstoffversorgung der Industrie gesucht, LG Chem und OCI zogen um 6,3 bzw. 8,1 Prozent an.

Ähnlich fest zeigte der Nikkei-225 (+1,4%) in Japan. Auch hier lagen Technologiepapiere mit Elektroniktiteln vorn. Insgesamt sprachen Händler von etwas nachlassenden Sorgen über die hohen Energiekosten. Zudem stabilisierte sich der Yen den zweiten Tag in Folge. Recruit Holdings stiegen um 5,1 Prozent, das Unternehmen kauft eigene Aktien zurück.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 ging 1,7 Prozent fester aus dem Handel. Hier lieferte der Technologiesektor den Treiber. Außer dem Energiesektor schlossen alle Branchen im Plus. Technologiewerte zogen um 4,2 Prozent an - Novonix schnellten dabei 19 Prozent in die Höhe. Die Anteilsscheine der Investmentplattform Hub24 legten nach guten Handelsdaten um 14 Prozent zu. St. Barbara brachen dagegen nach Vorlage von Erstquartalszahlen und Ausblick um 22 Prozent ein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.779,20 +1,7% -8,9% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.156,14 +1,4% -7,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.249,95 +1,4% -24,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.081,65 -0,1% -15,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.838,03 +1,4% -28,8% 10:00

Taiex (Taiwan) 13.124,68 +1,2% -28,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.017,61 +0,1% -3,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.393,29 +0,5% -11,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:52h % YTD

EUR/USD 0,9865 +0,2% 0,9842 0,9751 -13,2%

EUR/JPY 146,83 +0,1% 146,64 144,87 +12,2%

EUR/GBP 0,8687 +0,3% 0,8662 0,8655 +3,4%

GBP/USD 1,1352 -0,1% 1,1365 1,1265 -16,1%

USD/JPY 148,88 -0,1% 149,00 148,60 +29,3%

USD/KRW 1.422,50 -0,6% 1.431,26 1.435,90 +19,7%

USD/CNY 7,1883 -0,1% 7,1965 7,2026 +13,1%

USD/CNH 7,1987 -0,1% 7,2075 7,2088 +13,3%

USD/HKD 7,8498 -0,0% 7,8498 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6311 +0,4% 0,6288 0,6248 -13,1%

NZD/USD 0,5694 +0,9% 0,5644 0,5599 -16,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.645,86 +0,7% 19.517,93 19.295,76 -57,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,19 85,46 +0,9% +0,73 +22,5%

Brent/ICE 92,30 91,62 +0,7% +0,68 +25,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 122,00 127,98 -4,7% -5,98 +89,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.655,19 1.649,40 +0,4% +5,79 -9,5%

Silber (Spot) 18,83 18,73 +0,6% +0,10 -19,2%

Platin (Spot) 923,25 917,75 +0,6% +5,50 -4,9%

Kupfer-Future 3,44 3,43 +0,1% +0,01 -22,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

