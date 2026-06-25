MÄRKTE ASIEN/Technologierally in Südkorea und Japan

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Steile Kursanstiege in Südkorea und Japan stehen Verluste in Hongkong und Australien gegenüber. Vor allem der Technologiesektor erhält einen Schub durch sehr starke Geschäftszahlen des US-Halbleiterkonzerns Micron Technology, die gepaart sind mit einer beeindruckenden Umsatzprognose. Das Unternehmen hat die Markterwartungen in praktisch jeder von Anlegern genau beobachteten Finanzkennziffer klar übertroffen und seine Prognose angehoben - die Aktien haussierten im nachbörslichen US-Handel. Marktakteure in Asien werten den Zahlenausweis als Vertrauensbeweis für das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz.

Die Zuversicht für den Technologiesektor wird zudem von zwei US-Börsengängen gestärkt. Das südkoreanische Halbleiter-Dickschiff SK Hynix und das japanische Schwergewicht Kioxia Holdings, ein Anbieter von NAND-Speichern, kündigten die Ausgabe von US-Hinterlegungsscheinen an. Für eine übergeordnet positive Stimmung sorgen neben den Micron-Geschäftszahlen auch weiter fallende Ölpreise. US-Leichtöl der Sorte WTI kostet unter 70 US-Dollar je Fass.

Eine Rally bei Technologie- und Halbleiterwerten hievt den Nikkei-225 in Japan um 4,2 Prozent auf 72.073 Punkte nach oben. Damit endet eine zweitägige Durststrecke mit herben Verlusten. "Im Moment sieht es eher nach einer Neuausrichtung der Stimmung aus als nach dem Beginn eines breiteren Marktzusammenbruchs", urteilt Marktstratege Zaheer Anwari von The Revacy Fund. Kioxia Holdings schnellen mit den Plänen zur Ausgabe von US-Papieren um 8,1 Prozent nach oben. Unter den Technologietiteln ziehen zudem im Gefolge von Micron Kokusai Electric um 8,2 Prozent und Advantest um 13,1 Prozent an.

In Südkorea gewinnt der technologielastige Kospi 5,8 Prozent und erholt sich damit weiter vom Absturz am Dienstag. SK Hynix genehmigte die Ausgabe von 17,79 Millionen neuen Aktien über US-Hinterlegungsscheine (ADR) und plant die Notierung am 10. Juli am Nasdaq Global Select Market. Das Unternehmen will mit dem Börsengang in den USA mehr als 29 Milliarden US-Dollar einnehmen. Der Kurs zieht um 12,6 Prozent an, Samsung Electronics um 5,3 Prozent.

In China gibt der HSI in Hongkong dagegen um 1,4 Prozent nach, Technologiewerte folgen ihren Pendants an anderen Börsen nicht. Der Shanghai-Composite gewinnt 0,4 Prozent. Die People's Bank of China (PBOC) hat angekündigt, am Montag und Dienstag Overnight-Reverse-Repo-Geschäfte durchzuführen. Dies ist Teil der Bemühungen, die kurzfristige Liquidität im Bankensystem besser zu steuern. Analysten hatten erwartet, dass die Zentralbank zum Monatsende entsprechende Transaktionen durchführen werde, da sich in diesem Zeitraum die Liquiditätsbedingungen für gewöhnlich verknappen.

Der australische S&P/ASX-200 notiert 0,5 Prozent im Minus. Positive Arbeitsmarktdaten stützen nicht, sondern wecken eher Zinserhöhungsängste. Denn die Arbeitslosenquote ist im Mai gesunken - die Wirtschaft schuf mehr Arbeitsplätze als erwartet - und das trotz der jüngsten Zinserhöhungen der Zentralbank zur Eindämmung der Inflation.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.762,00 -0,5 +0,5 08:00

Nikkei-225 72.073,44 +4,2 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.142,16 +1,3 +18,1 08:00

Kospi (Seoul) 8.959,57 +5,8 +112,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.090,27 -1,4 -9,9 10:00

Shanghai-Composite 4.125,76 +0,4 +3,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.214,58 -0,0 +12,2 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.037,67 +2,6 -30,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.675,10 -0,4 -0,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,1365 +0,1 1,1357 1,1353 -3,2

EUR/JPY 183,84 +0,1 183,75 183,56 -0,1

EUR/GBP 0,8622 -0,0 0,8624 0,8604 -1,1

USD/JPY 161,74 -0,0 161,77 161,67 +3,3

USD/KRW 1.546,10 +0,3 1.542,22 1.544,60 +7,3

USD/CNY 6,8027 -0,1 6,8106 6,8042 -2,7

USD/CNH 6,8076 -0,1 6,8124 6,8090 -2,4

USD/HKD 7,8393 -0,0 7,8403 7,8400 +0,7

AUD/USD 0,6899 0,0 0,6899 0,6903 +3,4

NZD/USD 0,5643 -0,1 0,5648 0,5650 -2,0

BTC/USD 60.916,96 +0,0 60.900,91 62.596,24 -30,5

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,42 -1,3 -0,92 70,34

Brent/ICE 72,61 -1,5 -1,13 73,74

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.994,75 -0,1 -5,67 4.000,42

Silber 57,52 +0,1 0,09 57,44

Platin 1.569,70 -0,5 -8,55 1.578,25

(Angaben ohne Gewähr)

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June 25, 2026 01:06 ET (05:06 GMT)