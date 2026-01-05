Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
|
05.01.2026 07:22:40
MÄRKTE ASIEN/Technologierally setzt sich fort
DOW JONES--Die technologiegetriebene Rally an den asiatischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft fort. Da zuletzt noch nicht alle Handelsplätze geöffnet waren, vollziehen einige Börsen der Region die Aufschläge vom vergangenen Freitag nach - so wie in Japan. Händler sprechen von einem ungebrochenen KI-Boom. Die Risikobereitschaft unter Anlegern scheint von den geopolitischen Spannungen weitgehend unberührt, nachdem die USA einen Angriff auf Venezuela gestartet und Machthaber Nicolas Maduro gefangen genommen hatten.
Der marktbreite Topix in Japan und der südkoreanische Kospi verbuchen Allzeithochs. Der japanische Leitindex Nikkei-225 steigt auf ein Zweimonatshoch und legt um 3,4 Prozent auf 52.033 Punkte zu. Die Chiptitel Advantest und Tokyo Electron ziehen um über 6 Prozent an. Der Kospi legt um weitere 3,2 Prozent zu - die schwer gewichteten Samsung Electronics schnellen um 7,8 Prozent in die Höhe, nachdem die Titel bereits am Freitag Rekordstände markiert hatten.
In China stagniert der HSI in Hongkong und Shanghai-Composite gewinnt 1,2 Prozent. Der HSI hatte bereits am Freitag deutlich zugelegt, auf dem Festland werden diese Aufschläge nun nachgeholt, weil dort erst jetzt wieder gehandelt wird. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verlangsamt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,0 (November: 52,1) Punkte - blieb damit aber im Expansion anzeigenden Bereich. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 49,7 (Vormonat: 49,5) Punkte gestiegen.
Der australische S&P/ASX-200 schloss unverändert. Technologiewerte spielen in diesem Index keine Rolle.
===
INDEX zuletzt +/- % Ende
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.728,60 +0,0% 06:00
Nikkei-225 (Tokio) 52.033,24 +3,4% 07:00
Kospi (Seoul) 4.446,60 +3,2% 07:30
Shanghai-Comp. 4.016,77 +1,2% 08:00
Hang-Seng (Hongk.) 26.344,69 +0,0% 09:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:14
EUR/USD 1,1681 -0,3 1,1714 1,1745
EUR/JPY 183,60 -0,0 183,67 184,29
EUR/GBP 0,8702 -0,1 0,8707 0,8721
GBP/USD 1,3422 -0,2 1,3450 1,3468
USD/JPY 157,19 0,3 156,77 156,91
USD/KRW 1.447,73 0,4 1.442,48 1.444,13
USD/CNY 7,0276 0,1 7,0207 7,0183
USD/CNH 6,9787 0,1 6,9711 6,9710
USD/HKD 7,7894 -0,0 7,7917 7,7907
AUD/USD 0,6672 -0,2 0,6686 0,6692
NZD/USD 0,5749 -0,2 0,5758 0,5759
BTC/USD 92.396,70 1,3 91.205,90 88.935,45
ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD
WTI/Nymex 56,89 57,32 -0,8% -0,43
Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD
Gold 4.419,55 4.332,42 +2,0% +87,13
Silber 75,48 72,858 +3,6% +2,62
Platin 1.897,24 1.827,82 +3,8% +69,42
Kupfer 5,80 5,64 +2,8% +0,16
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/cbr
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 01:23 ET (06:23 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advantest Corp.mehr Nachrichten
|
03.12.25
|Tech-Sektor im Aufwind: Aktien von SoftBank und Advantest beflügeln den japanischen Markt (finanzen.at)
|
27.10.25
|Ausblick: Advantest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25