MÄRKTE ASIEN/Technologierally treibt Nikkei, Kospi und Taiex auf Rekordstände

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten hat eine Rally im Technologiesektor am Montag die Indizes nach oben getrieben - zahlreiche Allzeithochs fielen. Dies galt allerdings nur für Indizes mit einem nennenswerten Anteil an Technologietiteln, die übrigen Aktienmärkte hinkten hinterher. Die Börsen folgten damit der Wall Street vom Wochenschluss, wo vor allem Technologietitel im Fahrwasser von mit Begeisterung aufgenommenen Geschäftszahlen von Intel stark zugelegt hatten. Mit Blick auf den Irankrieg habe das Prinzip Hoffnung geherrscht, hieß es mit Blick auf Berichte, wonach der Iran den USA einen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus unterbreitet haben soll. Die Ölpreise stiegen gleichwohl, denn trotz der Berichte waren die Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien USA und Iran ins Stocken geraten - die Straße von Hormus blieb weitgehend geschlossen.

"Die gute Nachricht für Asien ist, dass der KI-Ausbau weltweit sehr stark bleibt und sich zu beschleunigen scheint", sagte MUFG-Analyst Michael Wan auch mit Blick auf die Technologierally an den US-Börsen. In Asien steht eine lebhafte Woche mit vielen Geschäftsberichten an, so dass sich der Fokus vermehrt auf die Geschäftsausweise der Unternehmen richtet. Dabei spielt das Thema KI eine zentrale Rolle. Der japanische Nikkei-225 kletterte um 1,4 Prozent auf 60.537 Punkte und erreichte ein Rekordhoch - getrieben von Elektronikwerten. Das Marktbarometer schloss erstmals über der Marke von 60.000 Zählern.

Fanuc und Keyence schnellten nach ihren Quartalsergebnissen jeweils um 16 Prozent nach oben. Gegen den Trend stürzten Nomura Holdings nach mit Enttäuschung aufgenommenen Geschäftszahlen um 6,2 Prozent ab. Das Augenmerk der Anleger richtet sich auf die Bank of Japan, die am Dienstag ihre zweitägige Sitzung mit einer Zinsentscheidung und einem vierteljährlichen Ausblick abschließen wird. Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 2,465 Prozent.

Auch der südkoreanische Kospi sprang auf Allzeithoch und legte um 2,2 Prozent zu - befeuert von Papieren aus dem Robotik- und Halbleitersektor. Der Index durchbrach erstmals die Marke von 6.600 Punkten. Im Technologiesektor stiegen die Schwergewichte SK Hynix um 5,7 Prozent auf Rekordstand, während Samsung Electronics um 2,3 Prozent anzogen.

In China hinkten die Indizes hinterher, der Shanghai-Composite gewann 0,2 Prozent, während der HSI in Hongkong sogar 0,2 Prozent im späten Handel nachgab. Der chinesische Konsum sei im ersten Quartal weiter hinter dem BIP-Wachstum zurückgeblieben und eine nachhaltige Erholung erscheine schwierig, urteilten die Volkswirte von Barclays. Dass die Industriegewinne im März trotz der durch den Nahost-Konflikt bedingten Spannungen auf den globalen Energiemärkten gestiegen sind, stützte den Markt nicht. Anders in Taiwan, dort markierte der technologielastige Taiex ein Allzeithoch - angeführt von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Halbleitertitel kletterten um 5,1 Prozent - ebenfalls auf Rekordhoch. In Sydney zeigte sich der S&P/ASX-200 knapp behauptet, hier spielen Technologietitel kaum eine Rolle.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.766,40 -0,2 +0,6 08:00

Nikkei-225 60.537,36 +1,4 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.916,68 +0,5 +9,6 08:00

Kospi (Seoul) 6.615,03 +2,2 +57,0 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.917,38 -0,2 +1,1 10:00

Shanghai-Composite 4.086,34 +0,2 +3,0 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.896,06 -0,5 +5,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.157,97 +0,4 -17,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.724,32 +0,2 +2,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1730 +0,1 1,1720 1,1679 -0,1

EUR/JPY 186,79 +0,0 186,70 186,51 +1,5

EUR/GBP 0,8665 +0,1 0,8658 0,8674 -0,6

USD/JPY 159,23 -0,1 159,37 159,69 +1,7

USD/KRW 1.471,91 -0,3 1.476,34 1.483,39 +2,2

USD/CNY 6,8271 -0,1 6,8359 6,8363 -2,4

USD/CNH 6,8270 -0,1 6,8329 6,8373 -2,1

USD/HKD 7,8370 +0,0 7,8347 7,8351 +0,7

AUD/USD 0,7170 +0,3 0,7148 0,7126 +7,5

NZD/USD 0,5890 +0,2 0,5878 0,5848 +2,3

BTC/USD 77.678,51 -0,7 78.236,85 77.692,87 -11,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,62 +2,4 2,22 94,40

Brent/ICE 108,03 +2,6 2,70 105,33

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.714,85 +0,1 6,16 4.708,69

Silber 75,79 +0,2 0,12 75,67

Platin 2.029,83 +0,9 18,73 2.011,11

Angaben ohne Gewähr

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 03:43 ET (07:43 GMT)