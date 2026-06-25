MÄRKTE ASIEN/Technologietitel treiben in Südkorea und Japan

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Donnerstag ein uneinheitliches Bild gezeigt. Steile Kursanstiege in Südkorea und Japan - hier mit Allzeithoch - standen Verluste in Hongkong und Australien gegenüber. Vor allem der Technologiesektor erhielt einen Schub durch sehr starke Geschäftszahlen des US-Halbleiterkonzerns Micron Technology, die gepaart waren mit einer beeindruckenden Umsatzprognose. Das Unternehmen hatte die Markterwartungen in praktisch jeder von Anlegern genau beobachteten Finanzkennziffer klar übertroffen und seine Prognose angehoben - die Aktien haussierten im nachbörslichen US-Handel. Marktakteure in Asien werteten den Zahlenausweis als Vertrauensbeweis für das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz.

"Die Sonne scheint wieder, da die Ergebnisbekanntgabe von Micron nach US-Börsenschluss sehr gut verlaufen ist", erläuterte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Die Zuversicht für den Technologiesektor wurde zudem von zwei US-Börsengängen gestärkt. Das südkoreanische Halbleiter-Dickschiff SK Hynix und das japanische Schwergewicht Kioxia Holdings, ein Anbieter von NAND-Speichern, kündigten die Ausgabe von US-Hinterlegungsscheinen an. Für eine übergeordnet positive Stimmung sorgten neben den Micron-Geschäftszahlen auch weiter gesunkene Ölpreise. US-Leichtöl der Sorte WTI kostete unter 70 US-Dollar je Fass.

Eine Rally bei Technologie- und Halbleiterwerten hievte den Nikkei-225 in Japan um 4,6 Prozent auf 72.366 Punkte und damit Rekordhoch. Damit endete eine zweitägige Durststrecke mit herben Verlusten. "Im Moment sieht es eher nach einer Neuausrichtung der Stimmung aus als nach dem Beginn eines breiteren Marktzusammenbruchs", urteilte Marktstratege Zaheer Anwari von The Revacy Fund. Kioxia Holdings schnellten mit den Plänen zur Ausgabe von US-Papieren um 12 Prozent nach oben. Unter den Technologietiteln zogen zudem im Gefolge von Micron Kokusai Electric um 11 Prozent und Advantest gar um 15 Prozent an.

In Südkorea gewann der technologielastige Kospi 5,4 Prozent und erholte sich damit weiter vom Kursdebakel am Dienstag. SK Hynix genehmigte die Ausgabe von 17,79 Millionen neuen Aktien über US-Hinterlegungsscheine (ADR) und plant die Notierung am 10. Juli am Nasdaq Global Select Market. Das Unternehmen will mit dem Börsengang in den USA mehr als 29 Milliarden US-Dollar einnehmen. Der Kurs legte um 13,1 Prozent zu, Samsung Electronics um 5,3 Prozent.

In China gab der HSI in Hongkong dagegen im späten Handel um 1,6 Prozent nach, Technologiewerte folgten ihren Pendants an anderen Börsen nicht. Der Shanghai-Composite gewann 0,2 Prozent. Die People's Bank of China (PBOC) hatte angekündigt, am Montag und Dienstag Overnight-Reverse-Repo-Geschäfte durchzuführen. Dies ist Teil der Bemühungen, die kurzfristige Liquidität im Bankensystem besser zu steuern. Analysten hatten erwartet, dass die Zentralbank zum Monatsende entsprechende Transaktionen durchführen werde, da sich in diesem Zeitraum die Liquiditätsbedingungen für gewöhnlich verknappen.

Der australische S&P/ASX-200 notierte 0,7 Prozent im Minus. Positive Arbeitsmarktdaten stützten nicht, sondern weckten eher Zinserhöhungsängste. Denn die Arbeitslosenquote war im Mai gesunken - die Wirtschaft schuf mehr Arbeitsplätze als erwartet - und das trotz der jüngsten Zinserhöhungen der Zentralbank zur Eindämmung der Inflation.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.748,70 -0,7 +0,4 08:00

Nikkei-225 72.366,34 +4,6 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.143,23 +1,3 +18,2 08:00

Kospi (Seoul) 8.930,30 +5,4 +111,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.040,61 -1,6 -10,1 10:00

Shanghai-Composite 4.120,28 +0,2 +3,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.223,24 +0,1 +12,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.993,38 +1,9 -30,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.670,26 -0,7 -0,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,1353 -0,0 1,1357 1,1353 -3,3

EUR/JPY 183,72 -0,0 183,75 183,56 -0,2

EUR/GBP 0,8613 -0,1 0,8624 0,8604 -1,2

USD/JPY 161,81 +0,0 161,77 161,67 +3,3

USD/KRW 1.542,38 +0,0 1.542,22 1.544,60 +7,1

USD/CNY 6,8042 -0,1 6,8106 6,8042 -2,7

USD/CNH 6,8083 -0,1 6,8124 6,8090 -2,4

USD/HKD 7,8394 -0,0 7,8403 7,8400 +0,7

AUD/USD 0,6893 -0,1 0,6899 0,6903 +3,3

NZD/USD 0,5638 -0,2 0,5648 0,5650 -2,1

BTC/USD 61.735,07 +1,4 60.900,91 62.596,24 -29,6

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,69 -0,9 -0,65 70,34

Brent/ICE 73,04 -1,0 -0,70 73,74

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.987,57 -0,3 -12,85 4.000,42

Silber 57,10 -0,6 -0,34 57,44

Platin 1.556,98 -1,3 -21,27 1.578,25

(Angaben ohne Gewähr)

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June 25, 2026 03:44 ET (07:44 GMT)