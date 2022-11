MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte überwiegend schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Aktienmärkten wiederholt sich am Donnerstag ein bekanntes Muster: Wenig Bewegung an den meisten Börsen, wobei aktuell Verluste dominieren. Die chinesischen Handelsplätze fallen aber aus dem Rahmen - diesmal mit erhöhten Abgaben. Während die Volatilität an den meisten Börsen der Region nachgelassen hat, präsentieren sich die chinesischen Indizes hoch volatil. Steigende Corona-Infektionen bzw. neue Ausbrüche der Pandemie in China drücken die lokalen Börsen deutlich ins Minus. China meldet die höchsten Infektionsraten seit sieben Monaten. Zwar hatten die Behörden bestimmte Corona-Regeln zuletzt entschärft, doch letztlich hält die politische Führung an der harten Null-Covid-19-Politik fest.

Der Schanghai-Composite gibt im späten Geschäft 0,8 Prozent ab, der HSI in Hongkong 2,1 Prozent - belastet vom Technologiesektor. Bereits an der Wall Street zählte die technologielastige Nasdaq zu den schwächeren Börsen. Händler verweisen auf Tencent. Der chinesische Internetkonzern will mehr als 958 Millionen Aktien des Essens-Lieferdienstes Meituan im Wert von rund 20 Milliarden Dollar an seine Aktionäre übertragen. Dadurch wird der Meituan-Anteil von Tencent von 17 auf 1,5 Prozent sinken. Die Tencent Holdings Ltd ist bei Meituan seit den Anfängen des Unternehmens engagiert. In den vergangenen Monaten hatte sich der Konzern bereits von Anteilen an den E-Commerce-Firmen JD.com und Sea Ltd getrennt. Für das dritte Quartal meldete Tencent einen Umsatzrückgang von 2 Prozent, Analysten hatten einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet. Der Kurs gibt 1,5 Prozent nach, Meituan geben 5,8 Prozent ab. Alibaba Health Information Technology verlieren 7,1 Prozent. In Schanghai werden zudem Automobilwerte gegeben, BYD sinken um 1,3 Prozent.

In Tokio gibt der Nikkei-225 um 0,4 Prozent nach - belastet von Reedereiwerten. Nissan Motor verlieren 1,1 Prozent, laut Medienberichten könnte Renault einen 28-prozentigen Anteil am japanischen Automobilkonzern veräußern. Der Kospi in Südkorea fällt mit 1,2 Prozent etwas deutlicher. Elektronik- und Chemietitel stehen auf den Verkaufszetteln der Anleger. Besser als gedacht ausgefallene US-Einzelhandelsdaten lösten neue Inflationssorgen aus mit der Befürchtung, die US-Notenbank könnte resoluter ihre Zinsen anheben. Im Technologiesektor verlieren Samsung Electronics 1,3 Prozent, SK Hynix 5,3 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.135,70 +0,2% -4,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.946,80 -0,3% -2,7% 07:00

Kospi (Seoul) 2.448,95 -1,2% -17,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.096,18 -0,8% -14,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.875,07 -2,1% -21,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.281,48 +0,5% +4,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.446,23 -0,1% -7,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10h % YTD

EUR/USD 1,0379 -0,2% 1,0395 1,0406 -8,7%

EUR/JPY 144,73 -0,2% 145,00 145,02 +10,6%

EUR/GBP 0,8725 +0,0% 0,8724 0,8762 +3,8%

GBP/USD 1,1896 -0,2% 1,1916 1,1872 -12,1%

USD/JPY 139,45 -0,0% 139,50 139,38 +21,1%

USD/KRW 1.339,85 +0,2% 1.336,92 1.321,73 +12,7%

USD/CNY 7,1271 +0,5% 7,0889 7,0741 +12,1%

USD/CNH 7,1313 +0,4% 7,1052 7,0750 +12,2%

USD/HKD 7,8268 +0,0% 7,8244 7,8228 +0,4%

AUD/USD 0,6715 -0,3% 0,6738 0,6775 -7,5%

NZD/USD 0,6134 -0,1% 0,6144 0,6170 -10,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.547,26 -0,4% 16.609,06 16.781,54 -64,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,43 85,59 -1,4% -1,16 +20,9%

Brent/ICE 91,86 92,86 -1,1% -1,00 +25,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.763,38 1.773,20 -0,6% -9,82 -3,6%

Silber (Spot) 21,19 21,48 -1,3% -0,28 -9,1%

Platin (Spot) 1.002,70 1.010,03 -0,7% -7,33 +3,3%

Kupfer-Future 3,73 3,77 -1,3% -0,05 -15,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

