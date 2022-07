MÄRKTE ASIEN/Tokio fest - Chinesische Börsen sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Politische Börse und Kursgewinne in Japan und wieder aufflammende Corona-Sorgen und kräftige Abgaben in China - die Börsenlandschaft in Asien zeigt sich am Montag gespalten. In Japan hat die Regierungskoalition ihre Position bei den Oberhauswahlen gefestigt, was an der Börse gut ankommt, weil es gerade nach dem Mordanschlag auf den früheren Premier Shinzo Abe im Wahlkampf für Stabilität und Kontinuität spricht. Der Nikkei-Index gewinnt 1,3 Prozent auf 26.853 Punkte.

Ganz anders an den chinesischen Börsen: In Schanghai geht es um 1,5 Prozent nach unten, in Hongkong sogar um 2,7 Prozent, nachdem aus mehreren chinesischen Städten neue Covid-19-Ausbrüche gemeldet wurden. Das werde kurzfristig wieder die wirtschaftliche Aktivität und auch die Stimmung an den Finanzmärkten beeinträchtigen, kommentieren die Analysten von KGI Securities.

Dazu sind neue Preisdaten aus China zumindest einen Tick höher ausgefallen als erwartet, was tendenziell den Spielraum der Zentralbank einschränkt, die Wirtschaft mit geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen zu unterstützen. Am Devisenmarkt fällt der Offshore-Yuan zunächst zurück.

Stark unter Druck stehen Aktien von Spielkasinos wie Wynn Macau (-6,7%), Galaxy Entertainment (-6,1%) und Sands China (-7,4%), weil auf Macau wegen des Covid-19-Ausbruchs für eine Woche die meisten Aktivitäten ausgesetzt wurden.

Sydney im Sog von Chinas Börsen

Vergleichsweise ruhig geht es in Seoul (-0,3%) zu. Einerseits ermutigten die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten im Juni mit Blick auf die Wirtschaft, andererseits bremsten die eher schwachen vorläufigen Außenhandelsdaten Südkoreas, sagen Teilnehmer.

In Sydney (-0,9%) belastet nach einem knapp behaupten Start die Entwicklung im wichtigsten Exportland China, weil es ein schlechtes Zeichen für die Nachfrage beispielsweise nach Rohstoffen ist. Wie häufig zeigt sich das vor allem bei den Rohstoffaktien BHP (-2,3%), Rio Tinto (-1,6%) oder Fortescue (-1,8%).

Die Ölpreise geben ebenfalls nach, mit knapp 1 Prozent halten sich die Abgaben aber noch in Grenzen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.617,10 -0,9% -11,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.853,04 +1,3% -7,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.343,86 -0,3% -21,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.307,23 -1,5% -9,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.130,67 -2,7% -7,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0154 -0,3% 1,0182 1,0148 -10,7%

EUR/JPY 139,04 +0,3% 138,63 137,83 +6,2%

EUR/GBP 0,8467 +0,1% 0,8463 0,8465 +0,8%

GBP/USD 1,1993 -0,3% 1,2034 1,1990 -11,4%

USD/JPY 136,94 +0,6% 136,14 135,82 +19,0%

USD/KRW 1.294,79 -0,2% 1.294,79 1.300,86 +8,9%

USD/CNY 6,6953 -0,1% 6,6953 6,7029 +5,3%

USD/CNH 6,7076 +0,3% 6,6890 6,7037 +5,6%

USD/HKD 7,8492 +0,0% 7,8490 7,8491 +0,7%

AUD/USD 0,6824 -0,4% 0,6854 0,6826 -6,0%

NZD/USD 0,6173 -0,2% 0,6188 0,6165 -9,6%

Bitcoin

BTC/USD 20.477,23 -2,6% 21.024,73 21.775,40 -55,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,96 104,79 -0,8% -0,83 +44,1%

Brent/ICE 106,53 107,02 -0,5% -0,49 +42,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.741,71 1.742,80 -0,1% -1,10 -4,8%

Silber (Spot) 19,30 19,31 -0,0% -0,00 -17,2%

Platin (Spot) 889,35 898,00 -1,0% -8,65 -8,4%

Kupfer-Future 3,47 3,53 -1,9% -0,07 -22,0%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2022 00:56 ET (04:56 GMT)