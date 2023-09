MÄRKTE ASIEN/Tokio fester - Seoul leichter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Bis auf die Börsen in Japan und Südkorea zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag im späten Verlauf wenig verändert. Händler sprechen von fehlenden Impulsen. Diese könnte der US-Verbraucherpreisindex am Mittwoch liefern, denn die Preisdaten könnten Einfluss darauf nehmen, wie die US-Notenbank auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche mit den Zinsen verfährt. Der Markt geht seit geraumer Zeit mehrheitlich davon aus, dass die Fed den Leitzins unverändert lassen wird. Diese Zuversicht müsse durch Daten noch untermauert werden, heißt es im Handel.

Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong stagnieren. Die Konjunktursorgen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt seien weiter spürbar, heißt es. Vor allem der Immobiliensektor treibe Anlegern die Sorgenfalten ins Gesicht. Die Inhaber einer Anleihe von Sino-Ocean Capital haben eine Verschiebung von Zinszahlungen abgelehnt. Laut einem Bericht scheint sich der in finanziellen Schwierigkeiten steckende Immobilienentwickler Country Garden aber mit der Aufschiebung von Zahlungen Luft verschafft zu haben. Insgesamt zeige der stete Strom an negativen Schlagzeilen aber nur die ungelösten Probleme in China, merkt ein Börsianer an.

Immobilienwerte zeigen sich in Hongkong uneinheitlich. Country Garden verteuern sich um 4,8 Prozent, Country Garden Services um 1,1 Prozent und China Evergrande machen einen Satz um 14 Prozent nach oben. Longfor und China Vanke geben dagegen bis 1,4 Prozent ab.

Mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent zeigt der Nikkei-225 in Japan die meiste Bewegung. Der US-Dollar zeigt nach der Yen-Stärke des Vortages leichte Erholungsansätze und stützt damit den japanischen Aktienmarkt etwas. Das Infragestellen der negativen Zinsen durch Notenbankgouverneur Kazuo Ueda hatte am Vortag den Yen gestützt. Banken- und Versicherungswerte, die am Vortag von den Aussagen profitiert hatten, kommen wieder zurück. Umgekehrt stützt die Skepsis über eine Abkehr der ultralockeren Geldpolitik den Gesamtmarkt.

In Südkorea liegt der Kospi 0,6 Prozent im Minus. Der Zug mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un an Bord hat nach Angaben von Moskau Russland erreicht, wo ein Treffen zwischen Kim und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant ist. Das Treffen sorgt für Unruhe im Süden Koreas, weil eine Annäherung Nordkoreas an Russland die politischen, aber auch militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöhen dürfte. Hyosung Advanced Materials ziehen um 6 Prozent an. Für Fantasie sorgt, dass das Unternehmen sein Kohlefasergeschäft ausbauen will.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.189,50 -0,0% +2,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.713,42 +0,8% +24,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.542,04 -0,6% +13,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.144,03 +0,0% +1,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.098,51 +0,0% -8,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.212,01 -0,2% -1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.452,45 -0,2% -2,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0739 -0,1% 1,0750 1,0726 +0,3%

EUR/JPY 157,53 -0,0% 157,58 156,77 +12,2%

EUR/GBP 0,8584 -0,1% 0,8592 0,8565 -3,0%

GBP/USD 1,2510 -0,0% 1,2513 1,2523 +3,4%

USD/JPY 146,70 +0,1% 146,57 146,17 +11,9%

USD/KRW 1.325,27 +1,5% 1.305,49 1.329,06 +5,0%

USD/CNY 7,1931 -0,0% 7,1961 7,2935 +4,3%

USD/CNH 7,3043 +0,0% 7,3036 7,3050 +5,4%

USD/HKD 7,8313 -0,0% 7,8325 7,8382 +0,3%

AUD/USD 0,6427 -0,1% 0,6433 0,6435 -5,7%

NZD/USD 0,5911 -0,2% 0,5922 0,5922 -6,9%

Bitcoin

BTC/USD 25.820,30 +2,7% 25.134,65 25.805,96 +55,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,72 87,29 +0,5% +0,43 +12,0%

Brent/ICE 91,00 90,64 +0,4% +0,36 +10,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.922,67 1.922,40 +0,0% +0,27 +5,4%

Silber (Spot) 23,16 23,05 +0,5% +0,11 -3,4%

Platin (Spot) 905,25 903,00 +0,2% +2,25 -15,2%

Kupfer-Future 3,81 3,81 +0,0% +0,00 -0,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

