MÄRKTE ASIEN/Tokio schwach - SK Hynix mit Bericht zu Huawei unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Die Abwärtsbewegung an den Börsen in Ostasien und in Sydney ist am Freitag weitergegangen, allerdings bis auf Tokio nur sehr moderat. Zum Wochenausklang dominierten Sorgen um die Konjunktur das Geschehen. Nachdem jüngst insbesondere maue Konjunkturdaten aus China die Stimmung eintrübten, wurde nun das BIP-Wachstum in Japan für das zweite Quartal nach unten revidiert. Zugleich wurde der BIP-Deflator leicht nach oben korrigiert. Mit 3,5 Prozent liegt er weiter deutlich über dem Ziel der japanischen Notenbank.

Bremsend wirkten auch weiter die Sorgen, dass die Zinsen länger als zunächst angenommen auf erhöhten Niveaus bleiben könnten. Zum einen werden aus den USA immer wieder robuste Konjunkturdaten gemeldet, insbesondere gilt dies für den Arbeitsmarkt, zum anderen haben sich diverse US-Notenbanker mit entsprechend klingenden Aussagen zu Wort gemeldet.

Der Nikkei-Index in Tokio verlor 1,2 Prozent auf 32.607 Punkte und war klar das Schlusslicht. In Schanghai und in Sydney ging es um 0,2 Prozent nach unten, der Kospi in Seoul zeigte praktisch eine Punktlandung auf dem Niveau vom Vortag. Nicht gehandelt wurde in Hongkong. Wegen einer Taifunwarnung wurde wie üblich zunächst der Vormittagshandel abgesagt, später dann auch der Handel für den gesamten Tag.

Auf die Stimmung insbesondere im Technologiesegment drückte auch, dass China Restriktionen für den Gebrauch von iPhones und anderer Geräte ausländischer Marken durch Regierungsbeamte bei der Arbeit verhängt hat. Die Apple-Aktie büßte darauf an den vergangenen beiden Tagen gut 6 Prozent ein. Der Kurs des koreanischen Apple-Zulieferers LG Innotek rutschte um 3,2 Prozent ab.

Stärker unter Druck gerieten SK Hynix (-4,1%). Hier belastete ein Bericht, wonach die Speicherchips des Unternehmens im neuesten Smartphone des von den USA sanktionierten chinesischen Herstellers Huawei Technologies verbaut sein sollen. In der Kursreaktion drückt sich die Sorge aus, dass ein Verstoß gegen US-Sanktionsregeln negative Konsequenzen für SK Hynix haben könnte. SK Hynix hat inzwischen eine Untersuchung zur Verwendung seiner Chips durch Huawei eingeleitet. Noch am Donnerstag erklärte SK Hynix, es gebe keine Geschäftsbeziehungen mehr zu Huawei. Man halte sich strikt an die US-Beschränkungen für den Export von Chiptechnologie an chinesische Unternehmen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.156,70 -0,2% +1,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.606,84 -1,2% +26,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.547,68 -0,0% +13,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.116,72 -0,2% +0,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Kein Handel wegen Taifunwarnung

Taiex (Taiwan) 16.576,02 -0,3% +17,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.212,42 -0,4% -0,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.456,54 -0,2% -2,4% 11:00

BSE (Mumbai) 66.342,74 +0,1% +9,0% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:21 % YTD

EUR/USD 1,0717 +0,2% 1,0698 1,0714 +0,1%

EUR/JPY 157,84 +0,2% 157,56 158,07 +12,5%

EUR/GBP 0,8585 +0,1% 0,8577 0,8589 -3,0%

GBP/USD 1,2485 +0,1% 1,2473 1,2473 +3,2%

USD/JPY 147,26 -0,0% 147,28 147,53 +12,3%

USD/KRW 1.334,32 +0,2% 1.332,06 1.334,90 +5,7%

USD/CNY 7,3486 +1,8% 7,2212 7,3261 +6,5%

USD/CNH 7,3588 +0,2% 7,3410 7,3326 +6,2%

USD/HKD 7,8376 -0,0% 7,8392 7,8400 +0,4%

AUD/USD 0,6399 +0,3% 0,6378 0,6384 -6,1%

NZD/USD 0,5907 +0,5% 0,5876 0,5882 -7,0%

Bitcoin

BTC/USD 26.247,86 +0,3% 26.167,23 25.748,57 +58,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,52 86,87 -0,4% -0,35 +10,5%

Brent/ICE 89,69 89,92 -0,3% -0,23 +9,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,35 32,76 +4,9% +1,60 -59,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.925,99 1.919,55 +0,3% +6,44 +5,6%

Silber (Spot) 23,08 22,98 +0,5% +0,11 -3,7%

Platin (Spot) 908,55 908,00 +0,1% +0,55 -14,9%

Kupfer-Future 3,74 3,76 -0,5% -0,02 -1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

