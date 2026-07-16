MÄRKTE ASIEN/Tokio und Schanghai sehr schwach - Seoul wieder mit steiler Talfahrt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Verkäufe haben am Donnerstag das Geschehen an den Aktienmärkten in Ostasien dominiert. Auf die Stimmung drückten die fortgesetzten gegenseitigen Attacken im Iran-Krieg, auch wenn sich die Ölpreise darauf zuletzt nicht weiter nach oben bewegten. Dazu erhöhte die koreanische Notenbank erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder die Leitzinsen, um der zu hohen Inflation zu begegnen. Der Schritt wurde allerdings allseits erwartet. Der Leitzins liegt nun 25 Basispunkte höher bei 2,75 Prozent.

Ausreißer nach unten war Korea. Dort setzte sich die extreme Berg- und Talfahrt der vergangenen Wochen mit einer Talfahrt fort. Wie zuletzt bereits des Öfteren musste der Handel zweitweise wegen zu starker Kursbewegungen vorübergehend ausgesetzt werden. Der stark technologielastige Kospi sackte um 6,4 Prozent ab und gab das dicke Plus vom Vortag komplett wieder ab. In Tokio ging es für den Topix um 1,5 Prozent nach unten, der Shanghai-Composite büßte 1,9 Prozent ein. In Sydney ging es erneut ruhiger zu, dort war die Tendenz behauptet.

Ausreißer nach oben war Hongkong, der HSI lag im Späthandel 1,3 Prozent höher. Gestützt wurde er, wie zuvor schon ähnlich in den USA zu beobachten, von kräftigen Kursgewinnen bei Technologieschwergewichten aus dem Nicht-Halbleiterbereich. Alibaba legten nach den schon deutlichen Gewinnen am Vortag um weitere 3,3 Prozent zu, Meituan um 4,6 und Tencent um 2,3 Prozent. Baidu gewannen 2,2 Prozent.

Händler begründeten die Gewinne von Alibaba und Baidu auch damit, dass Apple die lang erwartete behördliche Genehmigung erhalten habe, seine Apple-Intelligence-Dienste in China einzuführen. Apples KI-Funktionen werden laut Reuters unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle Fähigkeiten aus Alibabas Qwen-Sprachmodell und Baidus KI-Technologien integrieren.

Stark unter Druck standen in der gesamten Region Halbleiteraktien, die damit der Vorgabe ihrer US-Pendants folgten. Der Ausverkauf spiegelt laut Händlern die wachsende Besorgnis wider, dass die KI-getriebene Rally bei Chipaktien überzogen ist bzw. so nicht weitergehen kann. Zugleich machten Halbleiter inzwischen einen außergewöhnlich großen Anteil an den wichtigsten Aktienindizes aus. Dies sei ein Konzentrationsniveau, das historisch schwer aufrechtzuerhalten sei.

Verwiesen wurde aber auch auf Berichte, wonach die niederländische ASML, die am Vortag starke Zahlen vorgelegt hatte, Preiserhöhungen für seine Chipfertigungsanlagen plane. Selbst wenn die KI-bezogene Nachfrage robust bleibe, klinge eine Preiserhöhung bei nachlassendem Nachfragewachstum wenig attraktiv, so Marktteilnehmer.

Für Vorsicht bei den Branchenaktien sorgten aber auch die später am Tag noch anstehenden Quartalszahlen von TSMC, dem größten Chip-Auftragsfertiger weltweit, gesorgt. Daneben öffnet am 22. Juli SK Hynix seine Bücher.

TSMC gingen dennoch 1,2 Prozent fester aus dem Tag. Tatsächlich meldete TSMC nachbörslich das fünfte Rekordergebnis in Folge. Der Nettogewinn schoss um 77 Prozent nach oben und übertraf die Konsenserwartung deutlich. Der Umsatz kletterte um 36 Prozent.

In Seoul brachen Samsung Electronics aber um 8,2 und SK Hynix um 11,6 Prozent ein. Die Aktien beider Unternehmen machen die Hälfte des kapitalisierungsgewichteten Leitindex Kospi aus. An der Wall Street hatten die ADR von SK Hynix um 9 Prozent nachgegeben. Hanmi Semiconductur kamen um 10,0 Prozent zurück. Der Kurs war am Vortag nach stark ausgefallenen Quartalszahlen noch um rund 30 Prozent nach oben geschossen.

In Tokio sackten Advantest um 5,9 und Renesas um 7,2 Prozent ab. Der Kurs des Technologieinvestors Softbank Group rutschte um 6,3 Prozent ab. In Hongkong verloren gegen die dort feste Tendenz SMIC 2,3 und Hua Hong Grace fast 7 Prozent.

Für Hyundai Motors ging es um 2,1 Prozent nach unten nach der Mitteilung, die verbleibenden Anteile der Softbank Group an Boston Dynamics zu übernehmen und damit die vollständige Kontrolle über das Robotikunternehmen. Demnach hat Softbank eine vertragliche Verkaufsoption ausgeübt. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.840,70 0,0 +1,5 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.151,41 -1,5 +18,5 08:00

Kospi (Seoul) 6.820,60 -6,4 +61,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.989,15 +1,3 -2,5 10:00

Shanghai-Composite 3.882,41 -1,9 -2,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.521,13 -0,7 +18,8 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.076,50 +0,6 -29,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.723,75 +0,6 +2,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:03 % YTD

EUR/USD 1,1469 +0,1 1,1463 1,1429 -2,4

EUR/JPY 185,93 +0,0 185,90 185,39 +1,1

EUR/GBP 0,8469 +0,1 0,8465 0,8522 -2,8

USD/JPY 162,09 -0,1 162,18 162,20 +3,5

USD/KRW 1.478,57 -0,4 1.485,04 1.489,20 +2,6

USD/CNY 6,7675 -0,0 6,7682 6,7680 -3,2

USD/CNH 6,7688 +0,0 6,7681 6,7695 -3,0

USD/HKD 7,8390 0,0 7,8388 7,8372 +0,7

AUD/USD 0,6999 -0,1 0,7006 0,6985 +4,9

NZD/USD 0,5855 +0,1 0,5847 0,5815 +1,7

BTC/USD 64.730,32 -0,3 64.950,99 64.743,84 -26,2

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,41 -0,2 -0,19 79,60

Brent/ICE 84,58 -0,4 -0,37 84,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.030,45 -0,7 -29,96 4.060,41

Silber 57,15 -1,1 -0,62 57,77

Platin 1.659,75 -0,9 -14,41 1.674,16

(Angaben ohne Gewähr)

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July 16, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)