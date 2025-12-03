MÄRKTE ASIEN/Tokio und Seoul fest - Chinas Börsen von PMI gebremst

DOW JONES--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Asien am Mittwoch. Insbesondere dort, wo die Indizes zulegen, stützen Kursgewinne in den Sektoren Industrie und Technologie. In Japan steigt der Kurs der Technologie-Beteiligungsfirma Softbank um 8 Prozent, die Halbleiteraktie Advantest verteuert sich um 6,6 Prozent. Der Leitindex Nikkei-225 legt um 1,7 Prozent auf 50.131 Punkte zu. Der koreanischen Kospi zieht um 1,2 Prozent an, gestützt auch von einem nach leicht nach oben revidierten BIP im dritten Quartal.

In Hongkong geht es dagegen um 1,1 Prozent nach unten, in Shanghai leicht um 0,2 Prozent. Hier belastet laut Marktbeobachtern der neueste Einkaufsmanagerindex (PMI) von Ratingdog (vormals Caixin) für den Servicesektor. Er schwächte sich auf 52,1 nach 52,6 Punkten ab. Damit bestätigt er den Trend des staatlichen Index, der im November sogar unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen ist.

In Australien wurde der Handel mit einem Plus von 0,2 Prozent bereits beendet. Hier dürfte wieder leichte Zinssenkungsfantasie eingekehrt sein und gestützt haben, nachdem das australische BIP im dritten Quartal die Erwartungen verfehlte.

Im Fokus stehe nun eine Flut von Wirtschaftsdaten aus den USA. Sie seien die letzten wichtigen vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Mit Spannung wird vor allem auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor geblickt. Seine Arbeitsmarkt -Komponente dürfte das akkurateste und aktuellste Bild des US-Arbeitsmarktes zeichnen. Dazu wird der ADP-Index veröffentlicht, der aber eine geringere Korrelation dazu hat.

Im Fokus steht auch die Entwicklung bei den Staatsanleihen. Die Ankündigung einer Zinserhöhung in Japan hatte zuletzt global die Renditen nach oben getrieben. Die Rendite der zweijährigen japanischen Staatsanleihen steigt um 1 Basispunkt auf 1,015 Prozent, die der zehnjährigen um 2 Basispunkte auf 1,875 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.595,20 +0,2% +5,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.131,53 +1,7% +23,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.042,58 +1,2% +68,5% 07:30

Shanghai-Comp. 3.891,03 -0,2% +16,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.812,74 -1,1% +29,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:49 % YTD

EUR/USD 1,1642 0,2 1,1624 1,1612 +12,1%

EUR/JPY 181,22 0,0 181,20 180,84 +10,8%

EUR/GBP 0,8795 -0,1 0,8801 0,8789 +6,2%

GBP/USD 1,3236 0,2 1,3209 1,3211 +5,6%

USD/JPY 155,67 -0,1 155,88 155,74 -1,2%

USD/KRW 1.468,70 0,0 1.468,46 1.468,16 -0,3%

USD/CNY 7,0705 0,0 7,0680 7,0670 -1,9%

USD/CNH 7,0592 -0,1 7,0668 7,0669 -3,6%

USD/HKD 7,7829 -0,0 7,7859 7,7889 +0,3%

AUD/USD 0,6580 0,2 0,6567 0,6557 +5,8%

NZD/USD 0,5753 0,3 0,5736 0,5731 +2,4%

BTC/USD 93.451,95 1,6 91.982,90 87.018,80 -8,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,70 58,64 +0,1% +0,06 -17,4%

Brent/ICE 62,48 62,45 +0,0% +0,03 -15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.206,22 4.205,88 +0,0% +0,34 +61,3%

Silber 57,67 58,4665 -1,4% -0,80 +100,8%

Platin 1.398,72 1.414,11 -1,1% -15,39 +63,3%

Kupfer 5,17 5,16 +0,1% +0,01 +25,7%

