MÄRKTE ASIEN/Tokio und Seoul fest - Chipaktien im Rallymodus - Sydney schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Für einen positiven Impuls sorgten niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten vom Vortag, weil sie die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank dämpfen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Oktober ist weiter gesunken auf rund 38 Prozent.

In Tokio verbesserte sich der breite Topix um 0,6 Prozent, der technologielastigere Nikkei-225 machte aber einen Satz um über 3 Prozent nach oben. Dazu trugen feste Chipaktien bei, nachdem Micron am Vorabend für das erste Quartal einen Umsatz über den Schätzungen der Analysten prognostizierte und damit die Erwartungen bekräftigte, dass die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz den Absatz von Speicherchips weiterhin stützen wird. Der technologielastige Kospi in Seoul legte um 2,0 Prozent zu. Hier stützen auch stark gestiegene Exporte Südkoreas. Dabei erreichten die Halbleiterlieferungen ein Rekordhoch im Zuge der weltweiten Investitionen in KI.

Im Chipsektor ging es in Tokio für Advantest um 9,3 und für Kioxia um 5,4 Prozent nach oben. Tokyo Electron zogen um 6,5 Prozent an, Softbank Group gewannen 4,2 Prozent. In Seoul verteuerten sich SK Hynix um 3,1 und Samsung Electronics um 2,6 Prozent. In Taipeh schlossen TSMC 1,2 Prozent höher.

An den chinesischen Börsen wurde wegen des Nationalfeiertags nicht gehandelt. Die Festlandbörsen bleiben bis einschließlich 7. Oktober geschlossen.

Nach einer dreitägigen Gewinnserie ging es in Sydney zum Auftakt des letzten Quartals des Kalenderjahres um 2,0 Prozent steil nach unten auf das niedrigste Niveau seit vier Monaten. Marktteilnehmer verwiesen als Belastungsfaktor auf die zuletzt bereits zum vierten Mal erhöhten Leitzinsen und die Aussicht noch weiter steigender Zinsen. Am Anleihemarkt stiegen die Renditen entsprechend weiter. Verkauft wurden unter anderem Bankaktien, weil das hohe Zinsniveau die Nachfrage nach Krediten dämpfen könnte.

Die Aktie von Lynas Rare Earths verbilligte sich um 8,6 Prozent, nachdem der Förderer Seltener Erden zugestimmt hat, den brasilianischen Wettbewerber Meteoric Resources in einem reinen Aktientauschgeschäft zu übernehmen. Der Kraftstoffraffinerie- und Einzelhandelskonzern Ampol teilte mit, 225 Millionen australische Dollar für eines der größten Ladenetze für Elektrofahrzeuge des Landes zu zahlen. Der Kurs gab darauf um 1,3 Prozent nach.

Für Suncorp ging es nach kräftigen Vortagsgewinnen um 7,4 Prozent südwärts. Der australische Versicherer hatte Berichte dementiert, vorläufige Übernahmegespräche mit Japans Tokio Marine Holdings geführt zu haben. Das Unternehmen reagierte damit auf einen spekulativen Artikel in The Australian. In Tokio verbilligten sich Tokio Marine um 3,1 Prozent.

Ebenfalls in Tokio brachen Nidec um 10,8 Prozent ein, nachdem sich der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens geweigert hat, die Richtigkeit des seit langem überfälligen Jahresberichts zu bestätigen. Der Autozulieferer veröffentlichte am Mittwoch seinen Jahresbericht, in dem ein deutlich höherer operativer Verlust ausgewiesen wurde vor dem Hintergrund massiver Wertminderungsverluste im angeschlagenen Elektromotorengeschäft.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.614,40 -2,0 -1,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.226,79 +0,6 +21,3 08:00

Kospi (Seoul) 6.971,35 +2,0 +65,4 08:30

Hang-Seng (Hongkong) Feiertag -4,0

Shanghai-Composite Feiertag -3,2

Straits-Times (Singapur) 5.691,26 +0,3 +22,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.024,88 -0,8 -30,3 10:00

KLCI (Malaysia) 1.634,34 -1,0 -2,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:13 % YTD

EUR/USD 1,1309 -0,2 1,1328 1,1351 -3,7

EUR/JPY 178,89 +0,3 178,32 177,93 -2,8

EUR/GBP 0,8532 -0,1 0,8538 0,8556 -2,1

USD/JPY 158,16 +0,5 157,39 156,74 +1,0

USD/KRW 1.358,92 +0,2 1.356,66 1.352,86 -5,7

USD/CNY 6,7045 +0,0 6,7045 6,7035 -4,1

USD/CNH 6,7152 +0,1 6,7086 6,7050 -3,7

USD/HKD 7,8467 0,0 7,8464 7,8456 +0,8

AUD/USD 0,6948 +0,1 0,6943 0,6976 +4,1

NZD/USD 0,5616 -0,3 0,5631 0,5655 -2,4

BTC/USD 84.142,59 +0,6 83.626,90 82.991,78 -4,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,34 -0,1 -0,08 90,42

Brent/ICE 97,69 -0,4 -0,34 98,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.184,80 +0,7 28,81 4.155,99

Silber 61,02 +1,0 0,62 60,41

Platin 1.716,27 +0,6 10,02 1.706,25

(Angaben ohne Gewähr)

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October 01, 2026 03:03 ET (07:03 GMT)