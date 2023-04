MÄRKTE ASIEN/Überwiegend leichter - Hongkong im Plus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend kleinere Verluste verzeichnen die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch. Als tendenzielle Belastung erweisen sich die US-Börsen, wo schwache Konjunkturdaten und die Furcht vor einer neuen Bankenkrise die Indizes abwärts geführt haben. Die regionale US-Bank First Republic Bank hat im ersten Quartal deutlich schlechter als erwartet abgeschnitten und litt unter dem massiven Abzug von Einlagen. Abgemildert werden die negativen Vorgaben durch die US-Futures, die nach guten Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft im Plus notieren.

Am japanischen Markt lastet nach zwei Handelstagen mit Gewinnen die Unsicherheit über die Aussichten in Wirtschaft und bei Unternehmenszahlen. Auch der feste Yen drückt auf die Aktienkurse. Finanzwerte führen die Abwärtsbewegung nach dem kräftigen Fall der US-Renditen an. Mizuho Financial Group verlieren 2,6 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group 2,1 Prozent. Shimano sausen um 8,7 Prozent abwärts, nachdem der Nettogewinn im ersten Quartal um 30 Prozent gegenüber Vorjahr gefallen ist. Im Lauf des Tages werde noch Fanuc and Canon berichten.

Auch in Schanghai lastet die Sorge vor einer möglichen Rezession. Die meisten Sektoren notieren im Minus, angeführt von Immobilienentwicklern. China Vanke fallen um 1,2 Prozent und Gemdale um 1,4 Prozent. Der Bankensektor hat nach frühen Gewinnen ins Minus gedreht, mit Verlusten von 1,3 Prozent bei Industrial & Commercial Bank of China. Dagegen geht es mit dem Indexschwergewicht Kweichow Moutai 0,8 Prozent nach oben, nachdem der Spirituosenhersteller solide Ergebnisse zum ersten Quartal ausgewiesen hat, einschließlich eines über 20-prozentigen Anstiegs beim Nettogewinn.

Am Hongkonger Markt geht es nach Verlusten im frühen Geschäft nun aufwärts. Teilnehmer sehen eine Erholungsbewegung nach einigen schwachen Handelstagen. Analysten von CICC sind der Auffassung, dass der Abschwung der vergangenen Tage zu möglichen Kaufgelegenheiten geführt habe. Auf längere Sicht seien Aktien in Hongkong vielversprechend, weil die Wiederöffnung der chinesischen Wirtschaft zu Verbesserungen bei den Unternehmensergebnissen führen dürfte.

Am südkoreanischen Markt tendiert der Leitindex wenig verändert. Im Fokus stehen die Quartalsberichte größerer Unternehmen. So hat SK Hynix einen Nettoverlust ausgewiesen, der niedriger ist als erwartet. Das Unternehmen rechnet mit einer Verbesserung der Marktbedingungen im zweiten Halbjahr. Die Aktie verteuert sich um 2,1 Prozent. Hyundai Motor steigen um 2,2 Prozent, die Aktie baut damit die Gewinne der vorigen Sitzung nach starken Quartalszahlen aus. Rüstungswerte kommen nach Gewinnmitnahmen zurück. So verlieren Hyundai Rotem 5,4 Prozent, nach einer zehntägigen Gewinnstrecke.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.312,40 -0,1% +3,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.349,04 -0,9% +9,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.486,71 -0,1% +11,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.254,69 -0,3% +5,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.733,95 +0,6% +0,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.291,67 -0,1% +2,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.414,93 -0,7% -4,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0973 -0,0% 1,0976 1,1033 +2,5%

EUR/JPY 146,57 -0,1% 146,78 148,00 +4,4%

EUR/GBP 0,8839 -0,0% 0,8843 0,8852 -0,1%

GBP/USD 1,2414 +0,0% 1,2410 1,2466 +2,6%

USD/JPY 133,57 -0,1% 133,75 134,15 +1,9%

USD/KRW 1.338,38 -0,2% 1.341,37 1.335,36 +6,1%

USD/CNY 6,9238 -0,1% 6,9327 6,9148 +0,4%

USD/CNH 6,9349 -0,1% 6,9407 6,9241 +0,1%

USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8494 7,8498 +0,5%

AUD/USD 0,6603 -0,4% 0,6627 0,6672 -3,1%

NZD/USD 0,6128 -0,2% 0,6139 0,6165 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 28.344,38 +0,3% 28.263,29 27.358,92 +70,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,46 77,07 +0,5% +0,39 -3,4%

Brent/ICE 81,05 80,77 +0,3% +0,28 -4,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.994,60 1.997,48 -0,1% -2,88 +9,4%

Silber (Spot) 24,97 25,03 -0,2% -0,06 +4,2%

Platin (Spot) 1.096,65 1.090,85 +0,5% +5,80 +2,7%

Kupfer-Future 3,88 3,85 +0,8% +0,03 +1,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

