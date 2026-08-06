MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwach - Chip-Werte erneut unter Druck

DOW JONES--Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Schwache Ergebnisse von Sandisk und Western Digital drücken die Werte aus dem Chip-Sektor deutlicher ins Minus, womit sich die Volatilität bei den Aktien aus dem Bereich fortsetzt. Der Datenspeicher-Anbieter Sandisk meldete für das vierte Quartal einen stark gestiegenen Umsatz, da der Ausbau der KI die Nachfrage weiter anheizt. Aber der lediglich im Rahmen der Erwartungen liegende Ausblick für das laufende Quartal sorgt für Enttäuschung. Auch bei Western Digital belastet der konservative Ausblick auf das laufende Quartal. Die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal fielen indes überzeugend aus. Damit verstärkten sich erneut die Sorgen vor einer Verlangsamung des KI-Booms, heißt es.

Die deutlichste Reaktion zeigt wieder einmal der Kospi in Seoul, der sich um 4,2 Prozent reduziert. Die kräftigen Abgaben der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics (-5,9%) und SK Hynix (-9,6%) ziehen den Index nach unten. Der Nikkei-225 in Tokio verliert 1,0 Prozent. Hier fallen die Aktien von Tokyo Electron um 5,2 Prozent und die Papiere von Murata Manufacturing büßen 4,0 Prozent ein. Deutlicher abwärts geht es auch für den Hang-Seng-Index in Hongkong, der um 1,8 Prozent fällt. Hier geben Semiconductor Manufacturing International um 4,0 Prozent nach. Dagegen zeigt sich der Shanghai-Composite wenig verändert. Gegen den Trend legt der S&P/ASX-200 in Sydney um weitere 0,4 Prozent zu.

Die Entwicklungen im Iran-Krieg sorgen dagegen für keinen positiven Impuls. "Der Iran hat mitgeteilt, eine Einigung mit dem Oman über eine vorgeschlagene Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus erzielt zu haben, die Details müssten jedoch noch geklärt werden", so die Analysten von ANZ Research. Der Ölpreis erholt sich von zwischenzeitlichen Abgaben und zeigt sich nur wenig verändert. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 0,3 Prozent auf 79,18 Dollar. Die geplanten Transitgebühren würden die Transportkosten für Öl erhöhen, heißt es von Beobachtern.

Bei den Einzelwerten legen die Aktien Honda Motor (+0,5%) und Suzuki Motor (+2,7%) in Tokio zu. Beide Unternehmen haben am Vortag nach Handelsende Geschäftszahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt. Honda Motor hat den Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt und ihre Jahresprognosen angehoben, da die Yen-Schwäche die Ergebnisse beflügelte und die Ertragsaussichten verbesserte. Die Geschäftszahlen von Suzuki Motor für das erste Geschäftsquartal fielen operativ stark und im Rahmen der Erwartungen aus, allerdings dämpften Sorgen wegen steigender Kosten den Ausblick.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.261,80 +0,4 +6,3 8:00

Topix 500 (Tokio) 3.159,38 -0,0 +18,8 8:00

Kospi (Seoul) 6.323,81 -4,2 +50,0 8:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.463,51 -1,8 -0,7 10:00

Shanghai-Composite 3.878,92 +0,0 -2,3 9:00

Straits-Times (Singapur) 5.638,58 +1,0 +21,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.351,33 0,0 -26,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.739,09 -0,5 +3,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 9:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1548 -0,0 1,1551 1,1539 -1,7

EUR/JPY 182,14 -0,1 182,24 181,93 -1,0

EUR/GBP 0,8578 0,0 0,8578 0,8572 -1,6

USD/JPY 157,70 -0,0 157,74 157,63 +0,7

USD/KRW 1.419,14 -0,1 1.421,09 1.424,96 -1,5

USD/CNY 6,7480 -0,0 6,7497 6,7477 -3,5

USD/CNH 6,7491 +0,0 6,7481 6,7474 -3,3

USD/HKD 7,8428 -0,0 7,8438 7,8434 +0,8

AUD/USD 0,7046 -0,2 0,7057 0,7044 +5,6

NZD/USD 0,5882 -0,1 0,5887 0,5866 +2,2

BTC/USD 64.639,56 -0,3 64.802,29 64.034,59 -26,3

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,74 -0,6 -0,48 75,22

Brent/ICE 79,18 -0,3 -0,27 79,45

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.260,63 +0,4 15,23 4.245,40

Silber 62,10 +0,0 0,02 62,08

Platin 1.753,30 +1,1 18,44 1.734,86

(Angaben ohne Gewähr)

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August 06, 2026 00:41 ET (04:41 GMT)