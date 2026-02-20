QBE Insurance Group Aktie

WKN DE: A1JMDQ / ISIN: US74728G6052

20.02.2026 08:06:41

MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Verluste - Börse Seoul bleibt auf Rekordkurs

DOW JONES--Am Freitag haben an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen dominiert. Die Möglichkeit eines US-Angriffs auf den Iran ließ die Anleger vorsichtig agieren, wie Marktteilnehmer berichteten. Der südkoreanische Aktienmarkt zeigte sich davon derweil unbeeindruckt und setzte seinen Rekordkurs fort.

Die festlandchinesischen Börsen sind noch bis einschließlich Montag wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index am ersten Handelstag nach der Feiertagspause im späten Handel um 0,6 Prozent. Verkauft wurden vor allem Technologiewerte; der entsprechende Subindex sank um 2,5 Prozent. Hier belastete die Sorge, dass Künstliche Intelligenz (KI) die bisherigen Geschäftsmodelle der Unternehmen bedrohen könnte. Unter den Einzelwerten fielen Alibaba um 3,8 Prozent. Der Hedgefonds Appaloosa hat seine Beteiligung an Alibaba reduziert.

In Tokio gab der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent nach auf 56.826 Punkte. In Japan steht ein langes Feiertagswochenende bevor. Dort ruht der Börsenhandel am Montag. Japanische Anleger trennten sich von Chip-, Automobil- und Finanzwerten. Tokyo Electron verbilligten sich um 1,5 Prozent, Toyota Motor um 3,7 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group um 2,7 Prozent.

In Seoul ging es derweil mit dem Kospi um 2,3 Prozent nach oben auf ein neues Rekordhoch. Gesucht waren mit der Ungewissheit um die Entwicklung im Iran Rüstungsaktien wie Hanwha Systems, deren Kurs um 9,5 Prozent nach oben sprang. Die Aktien von Hyundai Rotem, ein Unternehmen, das unter anderem Panzer herstellt, gewannen 4,8 Prozent. Die Aktien des Chipherstellers SK Hynix verteuerten sich um 6,2 Prozent.

Im australischen Sydney kam es zu kleineren Gewinnmitnahmen, nachdem der S&P/ASX-200 am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht hatte. Der Index schloss nun 0,1 Prozent niedriger. Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen gewannen QBE Insurance Group 7,1 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.081,40 -0,1% +2,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 56.825,70 -1,1% +13,5% 07:00

Kospi (Seoul) 5.808,53 +2,3% +37,8% 07:30

Shanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.535,09 -0,6% +4,2% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1756 -0,1 1,1773 1,1795 +0,3%

EUR/JPY 182,42 -0,0 182,43 183,01 -0,9%

EUR/GBP 0,8742 0,0 0,8740 0,8739 +0,1%

GBP/USD 1,3448 -0,2 1,3470 1,3496 +0,2%

USD/JPY 155,16 0,1 154,98 155,15 -1,3%

USD/KRW 1.446,30 -0,2 1.448,76 1.446,40 +0,0%

USD/CNY 6,9335 0,0 6,9329 6,9328 -1,4%

USD/CNH 6,9005 -0,0 6,9007 6,9008 -1,3%

USD/HKD 7,8148 0,0 7,8143 7,8148 +0,4%

AUD/USD 0,7046 -0,2 0,7059 0,7066 +5,6%

NZD/USD 0,5954 -0,3 0,5973 0,5977 +3,6%

BTC/USD 67.813,25 1,3 66.933,50 67.166,55 -25,0%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,98 66,40 +0,9% +0,58 +16,2%

Brent/ICE 72,27 71,66 +0,9% +0,61 +17,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.021,34 4.995,81 +0,5% +25,53 +15,2%

Silber 78,81 78,5045 +0,4% +0,30 +8,4%

Platin 1.776,66 1.767,66 +0,5% +9,00 +0,7%

Kupfer 5,77 5,74 +0,5% +0,03 +1,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 02:07 ET (07:07 GMT)

Nachrichten zu QBE Insurance Group Ltd. (spons. ADRs)

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu QBE Insurance Group Ltd. (spons. ADRs)

Aktien in diesem Artikel

Alibaba 131,00 -0,15% Alibaba
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs 16,20 -0,95% Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs
HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. Registered Shs 106 400,00 2,90% HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. Registered Shs
Hyundai Rotem Co 210 000,00 4,22% Hyundai Rotem Co
QBE Insurance Group Ltd. (spons. ADRs) 15,39 3,71% QBE Insurance Group Ltd. (spons. ADRs)
QBE Insurance Group Ltd. 12,80 7,56% QBE Insurance Group Ltd.
SK hynix Inc. 894 000,00 1,59% SK hynix Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (spons. ADRs) 19,80 0,00% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (spons. ADRs)
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) 32,60 -1,93% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG)
Tokyo Electron Ltd. 242,50 1,08% Tokyo Electron Ltd.
Toyota Motor Corp. 20,06 -1,57% Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Corp. (spons. ADRs) 203,00 -0,98% Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)

