MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Anfangsverluste deutlich verringert

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten wird auch am Freitag dominiert vom Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen für die Energiepreise und die globale Konjunktur sowie Inflationssorgen. Dazu kommen schwache Vorgaben der Wall Street. Erneut kommt leichte Unterstützung von den Ölpreisen, die nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag noch etwas weiter nachgeben. Auslöser war, dass die USA für sechs Monate ihre strategischen Ölreserven anzapfen, um zumindest für etwas Entspannung zu sorgen.

Dass in China nach den offiziellen auch der von Caixin privat ermittelte Einkaufsmanagerindex im März in den Kontraktion anzeigenden Bereich gesunken ist, überrascht nicht. Wegen der harten Lockdown-Maßnahmen in China mit beispielsweise der Abriegelung ganz Schanghais in zwei Phasen, war dies bereits erwartet worden.

Insgesamt ist in dieser Gemengelage die Tendenz uneinheitlich. Knapp im Plus liegt der Leitindex an der Börse in Sydney, Schanghai tendiert freundlich - dort pausiert am Montag und Dienstag kommender Woche der Handel wegen Feiertagen.

In Hongkong, wo nur am Dienstag feiertagsbedingt pausiert wird, in Seoul und in Tokio geht es mit den Indizes moderat nach unten, wobei sich die Einbußen im Verlauf zumindest deutlich verringert haben. Der Nikkei-Index büßt noch 0,4 Prozent ein auf 27.709 Punkte.

In Südkorea schlagen sich die gestiegenen Energiepreise in einer nun ins Defizit gerutschten Handelsbilanz nieder. Zudem haben sich die Exporte des Landes im März verlangsamt.

Für die Toshiba-Aktie geht es in Tokio um 6,3 Prozent nach oben, weil der Großaktionär Bain Capital ein Gebot für das Unternehmen erwägt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.503,20 +0,0% +0,8% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.708,75 -0,4% -2,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.743,23 -0,5% -8,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.272,40 +0,6% -10,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.837,48 -0,7% -5,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.410,24 +0,1% +10,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.593,72 +0,4% +1,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,1064 -0,0% 1,1068 1,1168 -2,7%

EUR/JPY 135,58 +0,7% 134,68 135,63 +3,6%

EUR/GBP 0,8426 +0,0% 0,8424 0,8497 +0,3%

GBP/USD 1,3132 -0,1% 1,3138 1,3144 -3,0%

USD/JPY 122,57 +0,7% 121,69 121,44 +6,5%

USD/KRW 1.215,75 +0,1% 1.215,13 1.211,25 +2,3%

USD/CNY 6,3513 +0,2% 6,3400 6,3433 -0,1%

USD/CNH 6,3575 +0,1% 6,3543 6,3514 +0,1%

USD/HKD 7,8322 -0,0% 7,8323 7,8298 +0,5%

AUD/USD 0,7485 +0,0% 0,7485 0,7483 +3,1%

NZD/USD 0,6926 -0,1% 0,6934 0,6951 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 44.713,80 -2,3% 45.780,54 47.131,90 -3,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 99,81 100,28 -0,5% -0,47 +35,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.937,07 1.937,50 -0,0% -0,44 +5,9%

Silber (Spot) 24,82 24,80 +0,1% +0,02 +6,5%

Platin (Spot) 996,40 986,90 +1,0% +9,50 +2,7%

Kupfer-Future 4,72 4,75 -0,7% -0,03 +5,9%

