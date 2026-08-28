SK hynix Aktie

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WKN: 907210 / ISIN: KR7000660001

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28.08.2026 09:16:40

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Anleger warten auf Warsh-Rede

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt des US-Notenbankchairmans Kevin Warsh auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole hielten sich die Anleger meist zurück. Von seiner Rede erhofft man sich Informationen zum künftigen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent, der breiter gefasste Topix gewann 0,8 Prozent. Die Kernverbraucherpreise in der Region Tokio sind im August ungefähr im erwarteten Rahmen gestiegen. Dagegen verlor der Kospi in Seoul 1,8 Prozent, belastet von den Schwergewichten SK Hynix und Samsung Electronics. An der Börse in Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,1 Prozent im Plus, der Composite-Index in Shanghai schloss 0,1 Prozent niedriger. In Sydney rückte der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent vor.

Nachdem die Börsen der Region am Donnerstag noch die starken Zahlen und den optimistischen Ausblick von Nvidia gefeiert hatten, nahmen die Investoren nun in vielen Fällen die als durchwachsen interpretierten Zahlen des US-Chipdesigners Marvell zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Marvell hat zwar die Wachstumsprognosen für das laufende und das folgende Geschäftsjahr erhöht, allerdings hat das Unternehmen mit dem Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals die Konsensschätzung nur knapp übertroffen. Die "Flüsterschätzungen" seien hoch höher gewesen als der Konsens, hieß es. Überdies hat sich der Aktienkurs im laufenden Jahr schon nahezu verdreifacht.

In Seoul verbilligten sich die Aktien der Chipschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 3,4 und 4,4 Prozent. Dass SK Hynix mit einer KI-bedingten Knappheit bei Speicherchips bis 2030 rechnet und keinen Abschwung sieht, stützte nicht. In Tokio sackten Kioxia um 8,8 Prozent ab, nachdem das Unternehmen gemeinsam mit dem US-Unternehmen Sandisk die Investition von mehr als 31 Milliarden Dollar in ihr japanisches Speicherchip-Joint-Venture angekündigt hatte. Semiconductor Manufacturing International (SMIC) büßten in Hongkong 1,7 Prozent ein.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.092,30 +0,6 +4,3 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.238,64 +0,8 +21,7 08:00

Kospi (Seoul) 6.788,88 -1,8 +61,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.598,90 +0,1 -0,1 10:00

Shanghai-Composite 3.952,41 -0,1 -0,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.684,12 0,0 +22,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.548,86 +0,4 -24,3 10:00

KLCI (Malaysia) 1.729,01 -0,7 +2,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:03 % YTD

EUR/USD 1,1644 -0,1 1,1651 1,1655 -0,9

EUR/JPY 185,66 -0,0 185,72 185,68 +0,9

EUR/GBP 0,8569 -0,0 0,8572 0,8573 -1,7

USD/JPY 159,43 +0,0 159,39 159,29 +1,8

USD/KRW 1.372,80 -0,6 1.381,40 1.380,86 -4,7

USD/CNY 6,7209 +0,0 6,7198 6,7203 -3,9

USD/CNH 6,7221 +0,1 6,7185 6,7194 -3,6

USD/HKD 7,8391 +0,0 7,8385 7,8384 +0,7

AUD/USD 0,7195 +0,0 0,7194 0,7185 +7,8

NZD/USD 0,5958 +0,1 0,5950 0,5949 +3,5

BTC/USD 79.719,62 -0,5 80.091,28 78.770,25 -9,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,31 -0,3 -0,22 83,53

Brent/ICE 89,09 -0,7 -0,61 89,70

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.601,69 +0,0 0,69 4.601,00

Silber 70,38 +1,6 1,13 69,26

Platin 1.874,34 +1,5 27,93 1.846,41

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)

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