MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chipwerte belasten in Seoul

DOW JONES--Am Dienstag lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Händler berichten von Zurückhaltung vor den Quartalszahlen von Nvidia, die am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden. Von den Zahlen und vor allem dem Ausblick des Konzerns erhoffen sich Anleger Aufschluss darüber, ob die Nachfrage die massiven Investitionen in den KI-Ausbau rechtfertigt. Vorsichtshalber trennen sich die Investoren von Technologiewerten, besonders mit KI-Bezug. Sie folgen damit den negativen US-Vorgaben.

Daneben lastet weiter der Iran-Krieg auf der Stimmung. US-Finanzminister Scott Bessent hat neue Maßnahmen angekündigt, mit denen das iranische Regime isoliert werden soll. China, der wichtigste Handelspartner des Irans, dürfte sich dem Druck der USA aber nicht beugen, vermutet Joseph Capurso von der Commonwealth Bank of Australia. Die US-Kampagne gegen den Iran könnte daher vor dem nächsten US-chinesischen Gipfeltreffen im September den "Burgfrieden" im Handelsstreit zwischen den USA und China gefährden, fügt er hinzu.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 0,3 Prozent, der breiter gefasste Topix rückt um 0,5 Prozent vor. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt um 0,3 Prozent nach, während der Composite-Index in Shanghai knapp behauptet tendiert. Im südkoreanischen Seoul sinkt der Kospi um 0,2 Prozent, erneut belastet von den Chip-Schwergewichten SK Hynix (-3,6%) und Samsung Electronics (-1,8%).

Der australische Aktienmarkt liegt 0,6 Prozent im Plus. Dort verbessert sich die Aktie des Einzelhändlers Coles nach Vorlage von Geschäftszahlen um 2,8 Prozent. Ebenfalls nach Zahlenvorlage zeigen sich Woodside Energy 0,9 Prozent tiefer.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.154,30 +0,6 +5,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.195,37 +0,5 +20,1 08:00

Kospi (Seoul) 6.685,96 -0,2 +58,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.453,19 -0,3 -0,7 10:00

Shanghai-Composite 3.876,38 -0,1 -2,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.701,25 +0,4 +22,7 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.501,67 -0,4 -24,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.736,33 -0,0 +3,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1655 -0,1 1,1662 1,1673 -0,8

EUR/JPY 185,62 +0,0 185,54 185,76 +0,9

EUR/GBP 0,8552 -0,0 0,8554 0,8554 -1,9

USD/JPY 159,24 +0,1 159,08 159,10 +1,7

USD/KRW 1.383,56 +0,1 1.382,89 1.383,15 -4,0

USD/CNY 6,7232 +0,0 6,7219 6,7230 -3,9

USD/CNH 6,7225 +0,0 6,7204 6,7235 -3,6

USD/HKD 7,8389 +0,0 7,8362 7,8380 +0,7

AUD/USD 0,7147 -0,0 0,7149 0,7164 +7,1

NZD/USD 0,5957 -0,0 0,5959 0,5970 +3,5

BTC/USD 80.319,62 +1,8 78.922,69 77.683,45 -8,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,11 +0,1 0,10 85,01

Brent/ICE 92,29 +0,1 0,12 92,17

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.625,07 -0,6 -26,20 4.651,27

Silber 67,76 -1,7 -1,18 68,94

Platin 1.847,60 -1,5 -28,40 1.876,00

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 00:51 ET (04:51 GMT)