MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hongkong erneut mit Abschlägen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Während es in Hongkong deutlicher nach unten ging, verbuchten die Börsen in Tokio und Sydney Aufschläge. Von der Wall Street kamen leicht negative Vorgaben.

Im Fokus standen erneut die Corona-Entwicklungen in China. Peking hat am Dienstag Parks und Museen geschlossen, während in weiteren chinesischen Städten wieder Corona-Massentests durchgeführt werden. Dies erhöhte die Besorgnis in Bezug auf negative Auswirkungen auf die chinesische Konjunktur. Auch dürften damit die jüngsten Hoffnungen auf baldige Lockerungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der weiter stark steigenden Infektionszahlen weiter schwinden, hieß es.

In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,2 Prozent nach unten, nachdem der Index bereits zu Wochenbeginn deutlicher unter Druck gestanden hatte. Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Schanghai-Composite volatil. Nach anfänglichen Abgaben schloss der Index schließlich 0,1 Prozent fester. An der kleineren Börse in Shenzhen ging es indessen um 1,3 Prozent nach unten. Gefragt waren Aktien von Immobilienentwickler und Bauunternehmen, nachdem hochrangige Beamte aus Peking ihre Unterstützung für den angeschlagenen Sektor bekräftigt hatten.

Daneben stand das künftige Zinserhöhungstempo der US-Notenbank weiter im Blick der Anleger. Die Fed kann ab dem nächsten Monat zu kleineren Zinserhöhungsschritten übergehen, wenn sie ihre Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Inflation und zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums verfeinert, sagte Loretta Mester, Präsidentin der Cleveland Fed, am Montag. "Ich denke, wir können bei der nächsten Sitzung von den 75 Punkten abrücken. Ich habe kein Problem damit, ich halte das für sehr angemessen", so Mester in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. "Aber ich denke, wir müssen uns von der Wirtschaft sagen lassen, welches Tempo wir in Zukunft einhalten müssen." Die Fed hatte zuletzt vier Mal in Folge die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben.

Für den Nikkei-225 ging es um 0,6 Prozent nach oben. Hier stützten vor allem die Aufschläge bei den Werten aus dem Energiesektor. So legten Tokyo Electric Power um 3,2 Prozent zu, Toho Gas gewannen 2,9 Prozent und Osaka Gas stiegen um 2,2 Prozent. Shionogi rückten um 2,8 Prozent vor, nachdem Medien berichteten, dass japanische Aufsichtsbehörden einen Bericht erstellt hatten, der die potenzielle Wirksamkeit des Covid-19-Medikaments des Unternehmens bestätigte. Am Mittwoch findet in Tokio feiertagsbedingt kein Handel statt.

Der Kospi büßte 0,6 Prozent ein. Hier gaben mit den negativen Vorlagen der Nasdaq vor allem die Werte aus dem Technologie-Sektor nach. Die Aktien von Meritz Financial Group kletterten dagegen um das Tageslimit von 30 Prozent, nachdem das Unternehmen beschlossen hat, seine Versicherungs- und Wertpapier-Tochtergesellschaften zu integrieren. LG Chem stiegen um 0,7 Prozent. Das Unternehmen will eine neue Fabrik in den USA errichten.

An der Börse in Syndey rückte der S&P/ASX 200 um 0,6 Prozent vor. Gestützt wurde der Index von Rohstoffwerten. So legten BHP und Rio Tinto um 1,2 bzw. 1,0 Prozent zu. Bluescope Steel stiegen um 4,8 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass sich die kurzfristigen Gewinnaussichten für seine US-Geschäfte seit August leicht verbessert hätten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.181,30 +0,6% -3,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.115,74 +0,6% -2,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.405,27 -0,6% -19,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.088,94 +0,1% -15,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.435,92 -1,2% -24,6% 09:00

Taiex (Taiwan) 14.542,20 +0,6% -20,2% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.263,41 +0,4% +4,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.438,42 -0,7% -7,6% 10:00

BSE (Mumbai) 61.345,43 +0,3% +5,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:36h % YTD

EUR/USD 1,0255 +0,1% 1,0242 1,0274 -9,8%

EUR/JPY 145,54 -0,0% 145,54 144,54 +11,2%

EUR/GBP 0,8667 +0,0% 0,8664 0,8678 +3,1%

GBP/USD 1,1835 +0,1% 1,1822 1,1838 -12,5%

USD/JPY 141,89 -0,1% 142,10 140,70 +23,3%

USD/KRW 1.358,07 -0,1% 1.359,63 1.357,64 +14,2%

USD/CNY 7,1619 -0,0% 7,1653 7,1629 +12,7%

USD/CNH 7,1655 -0,1% 7,1755 7,1666 +12,8%

USD/HKD 7,8120 +0,1% 7,8035 7,8109 +0,2%

AUD/USD 0,6613 +0,1% 0,6604 0,6645 -8,9%

NZD/USD 0,6123 +0,4% 0,6098 0,6133 -10,3%

Bitcoin

BTC/USD 15.699,13 -0,1% 15.721,48 16.089,24 -66,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,15 80,04 +0,1% +0,11 +15,7%

Brent/ICE 87,74 87,45 +0,3% +0,29 +19,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 117,50 116,13 +1,2% +1,37 +73,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.742,27 1.737,63 +0,3% +4,64 -4,8%

Silber (Spot) 21,06 20,83 +1,1% +0,23 -9,7%

Platin (Spot) 988,90 983,85 +0,5% +5,05 +1,9%

Kupfer-Future 3,58 3,57 +0,2% +0,01 -18,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

