MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Immobilienaktie Evergrande mit 60%-Hausse

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Stimmung an den ostasiatischen Börsen und in Sydney ist auch am Mittwoch noch geprägt gewesen vom deutlich gesunkenen Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor. Er unterstrich die maue Lage der chinesischen Konjunktur. Andererseits wartet Peking aber mit immer neuen Konjunkturstimuli auf und insbesondere Unterstützungsmaßnahmen für den mit Finanzproblemen kämpfenden Immobiliensektor des Landes. Insgesamt war die Tagestendenz uneinheitlich.

In Japan legte das Börsenbarometer erneut zu. Der Nikkei-Index gewann 0,6 Prozent auf 33.241 Punkte. Er wurde erneut unterstützt vom schwachen Yen, weil sich damit die Exportchancen japanischer Unternehmen verbessern. Mit 147,26 je Dollar zeigte sich der Yen zuletzt nur knapp über seinem neuen Jahrestief aus der Nacht.

Schanghai schloss gut behauptet, Hongkong lag nach dem kräftigen Minus am Vortag im Späthandel ganz knapp im Minus, gestützt von Gewinnen im Immobiliensektor. In Seoul und in Sydney büßten die Indizes 0,7 bzw. 0,8 Prozent ein. Hier wurden neben der leichteren US-Vorgabe die auf Jahreshoch gestiegene Ölpreise als Bremser genannt.

Hoffnung auf weitere Hilfen stützt Immobilienaktien

Zu den teils sehr festen Immobilienaktien in Hongkong verwiesen Marktteilnehmer auf mehr als verdoppelte Immobilienverkäufe in Schanghai und Peking am vergangenen Wochenende, nachdem in der Vorwoche weitere Erleichterungen für Immobilienkäufer beschlossen worden waren. Dazu sorgte ein Bericht für Kauflaune, wonach Peking neue Maßnahmen zur Stützung des Sektors ergreifen könnte. Wie die staatliche "Securities Times" schreibt, sind die Maßnahmen zur Beschränkung des Erwerbs von Wohneigentum und der Vergabe von Immobilienkrediten "veraltet".

Country Garden schossen um 18,8 Prozent nach oben. Evergrande, die erst seit kurzem wieder gehandelt werden nach monatelanger Aussetzung, haussierten um 62,9 Prozent. Die beiden Immobilienriesen hatten bislang mit den größten finanziellen Problemen zu kämpfen. Country Garden konnte am Vortag Dollarschulden erst mit einer Nachfrist bedienen. Longfor legten um 3,7, China Vanke um 3,3 und Seazen um 4,6 Prozent zu.

Aufwärts ging es in der gesamten Region für Aktien aus dem Ölsektor angesichts des weiter steigenden Ölpreises. In Tokio legten Inpex um 1,8 Prozent zu, in Hongkong CNOOC um 1,6 und in Sydney Woodside um 1,3 Prozent. In Seoul verteuerten sich S-Oil um 0,9 Prozent. Der Ölpreis war am Vortag auf ein Zehnmonatshoch gestiegen - Brent kostete gut 91 Dollar je Barrel -, nachdem Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzung bis Ende des Jahres verlängert hatten.

In Tokio gehörten die exportempfindlichen Autowerte zu den größeren Gewinnern. Honda zogen um 1,9, Mazda um 4,7, Toyota um 2,4 und Nissan um 2,0 Prozent an.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.257,10 -0,8% +3,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.241,02 +0,6% +26,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.563,34 -0,7% +14,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.158,08 +0,1% +2,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.408,96 -0,3% -6,8% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.738,16 -0,3% +18,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.220,61 -0,2% -0,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.462,04 +0,5% -2,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:08 % YTD

EUR/USD 1,0737 +0,1% 1,0724 1,0771 +0,3%

EUR/JPY 158,32 -0,0% 158,38 158,23 +12,8%

EUR/GBP 0,8551 +0,2% 0,8532 0,8552 -3,4%

GBP/USD 1,2563 -0,0% 1,2568 1,2595 +3,9%

USD/JPY 147,39 -0,2% 147,69 146,93 +12,4%

USD/KRW 1.332,57 +0,0% 1.332,04 1.330,83 +5,6%

USD/CNY 7,3086 +1,6% 7,1910 7,1701 +5,9%

USD/CNH 7,3131 +0,1% 7,3025 7,2988 +5,6%

USD/HKD 7,8425 +0,0% 7,8413 7,8364 +0,4%

AUD/USD 0,6382 +0,1% 0,6378 0,6382 -6,3%

NZD/USD 0,5885 +0,0% 0,5884 0,5889 -7,3%

Bitcoin

BTC/USD 25.747,36 +0,1% 25.725,79 25.697,63 +55,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,42 86,69 -0,3% -0,27 +10,3%

Brent/ICE 89,77 90,04 -0,3% -0,27 +9,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,04 34,45 -1,2% -0,41 -57,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.925,71 1.926,11 -0,0% -0,40 +5,6%

Silber (Spot) 23,41 23,55 -0,6% -0,14 -2,3%

Platin (Spot) 923,25 931,00 -0,8% -7,75 -13,6%

Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,6% -0,02 +0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2023 03:25 ET (07:25 GMT)