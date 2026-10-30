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30.10.2026 08:06:40

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Sorgen belasten in Tokio und Seoul

DOW JONES--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag präsentiert. Negative Vorgaben der US-Aktienmärkte lasteten in vielen Fällen auf den Kursen. Beobachter sprachen von wieder erwachten Zweifeln an der Tragfähigkeit der gewaltigen KI-Investitionen, nachdem die Zahlen der Google-Mutter Alphabet gezeigt hatten, dass KI-basierte Suchen bislang wenig lukrativ sind. Die Alphabet-Aktie brach um 12,6 Prozent ein. Die Befürchtung einer neuerlichen Eskalation des Iran-Kriegs ließ derweil den Ölpreis nach einem Rücksetzer am Vortag wieder steigen, was die Stimmung an den Börsen der Region zusätzlich dämpfte.

An der Börse in Tokio fiel der Nikkei-225-Index um 2,1 Prozent, der breiter gefasste Topix verlor 1 Prozent. Die Bank of Japan ließ erwartungsgemäß den Leitzins unverändert. Allerdings hob sie ihre Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr an. Zudem deuteten die am Freitag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten für den Großraum Tokio darauf hin, dass die BoJ bei ihrer Sitzung im Dezember die Zinsen anheben dürfte. Die japanische Industrieproduktion stieg derweil im September stärker als angenommen. Aktien von Softbank Group, einem prominenten KI-Investor, fielen um 6 Prozent. Im Chipsektor büßten Advantest, Lasertec und Kioxia 5,9, 8,8 und 7,1 Prozent ein.

In Seoul ging der Kospi 3,5 Prozent niedriger aus dem Handel. Die Aktien der Chipgiganten und Indexschwergewichte SK Hynix und Samsung verbilligten sich um 7,1 und 3 Prozent. Samsung waren schon am Donnerstag in Reaktion auf die Zahlen des Unternehmens unter Druck geraten.

In Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index im Späthandel um 1,5 Prozent aufwärts, der Composite-Index in Shanghai schloss 1,4 Prozent im Minus. Nach Zahlenvorlage kletterten China Petroleum & Chemical (Sinopec) in Hongkong um 5 Prozent. Im Technologiesektor verbesserten sich Xiaomi um 3,3 und Meituan um 3,9 Prozent.

Die australische Börse schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent. Unter den Einzelwerten brachen die Aktien der Supermarktkette Coles nach Zahlenvorlage um 7,7 Prozent ein. Die Aktien des Wettbewerbers Woolworths stiegen um 1,9 Prozent. Im Bergbausektor fielen Rio Tinto um 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat die Untertageförderung in der Kupfermine Oyu Tolgoi wegen eines "seismischen" Ereignisses unterbrochen.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.908,10 +0,2 +2,2 06:00

Topix 500 (Tokio) 3.099,65 -1,0 +16,5 07:30

Kospi (Seoul) 5.730,74 -3,5 +36,0 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.311,84 +1,5 -9,0 09:00

Shanghai-Composite 3.599,02 -1,4 -9,2 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.383,32 -0,2 +15,9 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.032,44 -1,3 -41,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.611,07 -0,0 -4,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:49 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1180 +0,0 1,1178 1,1143 -4,8

EUR/JPY 176,32 +0,0 176,29 175,91 -4,2

EUR/GBP 0,8345 -0,1 0,8354 0,8362 -4,3

USD/JPY 157,70 +0,0 157,69 157,85 +0,7

USD/KRW 1.333,75 -0,4 1.339,28 1.336,12 -7,4

USD/CNY 6,6572 -0,1 6,6610 6,6613 -4,8

USD/CNH 6,6546 -0,0 6,6558 6,6575 -4,6

USD/HKD 7,8449 -0,0 7,8458 7,8457 +0,8

AUD/USD 0,7028 +0,0 0,7027 0,7043 +5,3

NZD/USD 0,5631 -0,0 0,5633 0,5619 -2,2

BTC/USD 78.470,97 -0,5 78.840,68 79.754,78 -10,5

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,95 +0,9 0,95 102,00

Brent/ICE 116,06 +1,0 1,18 114,88

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.982,42 -0,9 -38,00 4.020,42

Silber 50,72 -3,2 -1,67 52,39

Platin 1.443,72 -3,0 -44,03 1.487,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)

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Advantest Corp. 192,00 -5,88% Advantest Corp.
China Petroleum & Chemical (Sinopec) (A) 5,62 2,55% China Petroleum & Chemical (Sinopec) (A)
China Petroleum & Chemical (Sinopec) 0,54 6,44% China Petroleum & Chemical (Sinopec)
Coles Group Ltd Registered Shs 13,60 -6,85% Coles Group Ltd Registered Shs
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs 68,23 -13,09% Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
Lasertec Corp 37 700,00 -8,81% Lasertec Corp
Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S 8,14 2,03% Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S
Rio Tinto Ltd. 90,20 -0,66% Rio Tinto Ltd.
Rio Tinto plc 73,41 -1,49% Rio Tinto plc
Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 73,20 -1,61% Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
Samsung 65,21 54,05% Samsung
Samsung GDRS 3 630,00 -1,89% Samsung GDRS
SoftBank Corp. 25,81 -0,65% SoftBank Corp.
Woolworths Ltd. 24,49 0,60% Woolworths Ltd.
Xiaomi 3,00 2,27% Xiaomi

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