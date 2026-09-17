MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Konjunktursorgen belasten in China

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien zeigt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz. Während etwa die Aktienmärkte in Tokio, Südkorea und Sydney von dem wieder gesunkenen Ölpreis profitieren, geht es an den chinesischen Börsen mit den Kursen nach unten. Marktteilnehmer verweisen auf die zuletzt überwiegend schwachen chinesischen Konjunkturdaten. Der Composite-Index in Shanghai fällt um 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt um 0,8 Prozent nach. Nachdem die US-Notenbank am späten Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben hatte, zog die Hong Kong Monetary Authority HKMA am Donnerstag direkt nach und erhöhte ebenfalls die Zinsen. Der Hongkong-Dollar ist an den US-Dollar gekoppelt.

Die Zinserhöhung der US-Notenbank entsprach den Markterwartungen. Allerdings wurden die Kommentare des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh im Anschluss an den Entscheid als Andeutung weiterer Zinserhöhungen interpretiert. So habe er die hartnäckig hohe Inflation hervorgehoben. Die US-Börsen gerieten daraufhin unter Druck; die Anleiherenditen verharrten auf ihrem erhöhten Niveau. Nun warten Anleger gespannt auf die Zinsentscheidungen der Bank of England am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index derweil 0,5 Prozent. Der breiter gefasste Topix rückt um 0,8 Prozent vor. Der Kospi steigt in Seoul um 0,9 Prozent. Der S&P/ASX-200 in Sydney legt um 0,3 Prozent zu. Der Preis für ein Barrel Brentöl steht aktuell bei knapp 106 Dollar. Am Vortag kostete Brent zeitweise über 108 Dollar, ehe der Preis deutlicher unter Druck geriet. Ursächlich waren zum einen offizielle Daten zu den US-Rohölvorräten. Diese waren in der Vorwoche weniger stark gesunken als angenommen. Marktteilnehmer berichteten zudem von wiedererwachten Hoffnungen auf diplomatische Lösungen im Nahostkonflikt und ein Ende der Versorgungsengpässe.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.722,30 +0,3 +0,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.194,96 +0,8 +20,1 08:00

Kospi (Seoul) 6.775,52 +0,9 +60,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.533,46 -0,7 -4,3 10:00

Shanghai-Composite 3.877,46 -0,4 -2,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.652,82 +0,3 +21,7 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.464,42 +0,4 -25,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.675,91 -0,2 -0,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1462 -0,0 1,1464 1,1550 -2,4

EUR/JPY 178,95 -0,1 179,16 178,94 -2,7

EUR/GBP 0,8567 +0,0 0,8564 0,8565 -1,7

USD/JPY 156,06 -0,1 156,27 154,91 -0,4

USD/KRW 1.380,72 +0,3 1.376,88 1.365,58 -4,2

USD/CNY 6,7078 +0,0 6,7060 6,7065 -4,1

USD/CNH 6,7081 -0,1 6,7125 6,7073 -3,8

USD/HKD 7,8452 +0,0 7,8447 7,8440 +0,8

AUD/USD 0,7105 +0,3 0,7086 0,7133 +6,5

NZD/USD 0,5724 +0,2 0,5712 0,5758 -0,6

BTC/USD 76.298,27 +0,2 76.128,32 75.842,31 -13,0

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,38 -0,1 -0,05 102,43

Brent/ICE 105,87 +0,0 0,04 105,83

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.293,62 +0,7 31,53 4.262,09

Silber 63,66 +1,1 0,70 62,96

Platin 1.782,40 +1,7 30,65 1.751,75

(Angaben ohne Gewähr)

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September 17, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)