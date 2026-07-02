KOSPI

7 648,09
-655,32
-7,89 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
02.07.2026 09:16:42

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi sackt um rund 8% ab

DOW JONES--Auch am Donnerstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Heftige Kursverluste verzeichneten Aktien von Chipherstellern. Der Sektor war am Vorabend in den USA schon abverkauft worden. Belastend wirkten unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Auch nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem der Sektor im ersten Halbjahr gut gelaufen war. Beobachter sprachen von einer Sektorrotation heraus aus Chip- und hinein in Pharma- und Finanzwerte.

In Seoul sackte der Kospi um 7,9 Prozent ab. Kräftige Verluste der Chiphersteller Samsung Electronics (-8,9%) und SK Hynix (-12,8%) zogen den Index in die Tiefe. Dagegen legten im Rüstungssektor Hanwha Ocean um 1,9 Prozent zu. Der Schiffsbaukonzern hat das Ausschreibungsverfahren der südkoreanischen Seestreitkräfte für einen neuen Zerstörer gewonnen. Neue Inflationsdaten hatten derweil keinen Einfluss auf das Geschehen am Aktienmarkt; der Preisauftrieb in Südkorea erreichte zwar im Juni das höchste Niveau seit 30 Monaten, deckte sich aber mit der Konsensschätzung von Ökonomen.

Am Tokioter Aktienmarkt verlor der Nikkei 2,5 Prozent, während der breiter gefasste Topix um 0,1 Prozent stieg. Auch hier stießen Anleger Aktien des Chipsektors ab. Kioxia verbilligten sich um 13,9 und Advantest um 9,5 Prozent. Gesucht waren Takeda Pharmaceuticals, die nach Bekanntgabe einer KI-Entwicklungspartnerschaft mit dem Biotech-Unternehmen Insilico um 2,1 Prozent zulegten. Im Bankensektor verbesserten sich Sumitomo Mitsui Financial Group um 1,8 Prozent.

In Shanghai fiel der Composite-Index um 2 Prozent. Der Hang-Seng-Index notierte in Hongkong (Späthandel) dagegen 0,5 Prozent höher. Aktien chinesischer Autohersteller profitierten von den Absatzzahlen für Juni. Diese zeugten von einer hohen Nachfrage aus dem Ausland. Geely Automobile gewannen 2,9, Xpeng 2,7 und Xiaomi 4,4 Prozent, Die Aktie des Halbleiterkonzerns Semiconductor Manufacturing International (SMIC) gab dagegen um 10,3 Prozent nach.

Kaum verändert schloss der australische Aktienmarkt. Gestützt wurde der S&P/ASX-200 von den schwergewichteten Banken National Australia Bank (+3,8%), Westpac (+2,2%), ANZ (+0,9%) und Commonwealth Bank of Australia (+0,3).

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.724,50 +0,0 +0,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.141,14 +0,1 +18,1 08:00

Kospi (Seoul) 7.648,09 -7,9 +81,5 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.995,98 +0,5 -10,3 10:00

Shanghai-Composite 4.028,90 -2,0 +1,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.184,66 +0,5 +11,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.781,25 +1,5 -33,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.662,29 +0,3 -1,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1394 +0,2 1,1376 1,1392 -3,0

EUR/JPY 184,25 -0,4 184,95 185,35 +0,1

EUR/GBP 0,8563 -0,1 0,8569 0,8610 -1,7

USD/JPY 161,71 -0,5 162,56 162,68 +3,2

USD/KRW 1.550,92 +0,0 1.550,66 1.555,70 +7,7

USD/CNY 6,7881 -0,1 6,7942 6,7937 -2,9

USD/CNH 6,7899 -0,1 6,7946 6,7999 -2,7

USD/HKD 7,8441 +0,0 7,8436 7,8435 +0,8

AUD/USD 0,6894 +0,0 0,6891 0,6884 +3,3

NZD/USD 0,5677 +0,1 0,5671 0,5670 -1,4

BTC/USD 60.211,64 +0,2 60.077,87 58.582,78 -31,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 67,51 -1,6 -1,07 68,58

Brent/ICE 70,60 -1,4 -0,97 71,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.073,65 +1,1 43,76 4.029,89

Silber 59,92 +1,3 0,78 59,14

Platin 1.615,95 +2,5 39,08 1.576,87

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

KOSPI 7 648,09 -7,89%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:35 Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
20:34 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:02 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.07.26 Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.07.26 2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen