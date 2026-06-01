MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi und Nikkei auf Rekordhochs

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Auf der Stimmung lastete vielerorts der ungelöste Nahost-Konflikt. Die Ölpreise zogen wieder an in Reaktion auf den jüngsten Vorstoß israelischer Streitkräfte im Libanon. Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel um gut 3 Prozent auf rund 94 Dollar, notierte damit aber noch immer weit unter den Höchstständen, die der Ölpreis im Zuge des Konflikts gesehen hat.

Technologiewerte profitierten derweil weiter von der KI-Euphorie. Das zeigte sich besonders am südkoreanischen Aktienmarkt. Der Leitindex Kospi sprang nach starken Exportdaten um 3,7 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Im Mai waren die südkoreanischen Exporte so stark gestiegen wie zuletzt vor über 40 Jahren. Die durch Künstliche Intelligenz (KI) angetriebene Nachfrage nach Chips ließ den Wert der Lieferungen auf ein Rekordhoch steigen. Die Aktien von LG Electronics machten einen Satz von rund 30 Prozent. Samsung Electronics verteuerten sich um gut 10 Prozent. SK Hynix hinkten mit einem Plus von 1,3 Prozent hinterher. Medienberichten zufolge wird Nvidia-CEO Jensen Huang Ende dieser Woche nach Südkorea reisen, um Vertreter der dortigen Chipbranche zu treffen. Das befeuere die KI-Euphorie zusätzlich, hieß es.

Am japanischen Aktienmarkt kletterte der Nikkei um 0,9 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Der breiter gefasste Topix schloss derweil 0,4 Prozent im Minus. Gebremst wurde der Index von Kursverlusten im Autosektor, der vom Nahostkonflikt und seinen Folgen belastet wurde, während Technologiewerte auch hier gefragt waren. Softbank Group verbesserten sich um 14 Prozent und überholten damit Toyota Motor (-4,5%) als wertvollstes japanisches Unternehmen. Softbank hat zugesagt, mindestens 45 Milliarden Euro in den Aufbau eines Netzwerks von KI-Rechenzentren in Frankreich zu investieren. Im Chip-Sektor ging es für Kioxia um 10,1 und für Fujitsu um 8,4 Prozent nach oben.

In Shanghai fiel der Composite-Index um 0,2 Prozent. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex sank im Mai auf 51,8 von 52,2 Punkten im April, bedingt durch den Nahost-Konflikt und die daraus resultierenden höheren Preise und Lieferkettenprobleme. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückte im späten Handel um x,x Prozent vor. Unter den Einzelwerten stiegen Lenovo um 3,4 Prozent. Die Aktien des KI-Startups Minimax konnten anfängliche Gewinne nicht halten und brachen um 15,4 Prozent ein. Das Unternehmen strebt eine zusätzliche Börsennotierung am Star Market in Shanghai an, einer technologieorienterten Börse nach dem Vorbild der Nasdaq.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.729,40 -0,0 +0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.081,70 -0,4 +15,8 08:00

Kospi (Seoul) 8.788,38 +3,7 +108,5 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.398,26 +0,9 -0,9 10:00

Shanghai-Composite 4.060,24 -0,2 +2,3 09:00

Straits-Times (Singapur) Feiertag 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.127,38 -0,1 -29,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.683,07 -0,1 +0,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:18 % YTD

EUR/USD 1,1661 +0,0 1,1659 1,1648 -0,7

EUR/JPY 185,93 +0,1 185,68 185,48 +1,1

EUR/GBP 0,8656 -0,1 0,8661 0,8672 -0,7

USD/JPY 159,42 +0,1 159,26 159,22 +1,8

USD/KRW 1.505,13 -0,1 1.507,09 1.507,72 +4,5

USD/CNY 6,7659 0,0 6,7662 6,7696 -3,3

USD/CNH 6,7652 +0,0 6,7630 6,7684 -3,0

USD/HKD 7,8368 +0,0 7,8362 7,8341 +0,7

AUD/USD 0,7180 -0,0 0,7183 0,7160 +7,6

NZD/USD 0,5970 -0,3 0,5988 0,5959 +3,7

BTC/USD 73.006,28 -0,9 73.653,09 73.707,05 -16,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,24 +3,3 2,88 87,36

Brent/ICE 93,92 +3,1 2,80 91,12

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.502,16 -0,7 -33,66 4.535,82

Silber 75,51 +0,3 0,26 75,26

Platin 1.936,85 +1,0 19,81 1.917,04

(Angaben ohne Gewähr)

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June 01, 2026 03:10 ET (07:10 GMT)