MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Li Auto nach guten Zahlen mit 20%-Kurssprung

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auch am Dienstag zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte und die Börse in Sydney ohne einheitliche Richtung. Die Bewegungen der Indizes fallen überwiegend moderat aus, nachdem es an der Wall Street auf breiter Front leicht nach unten gegangen war. Teilnehmer dort sprachen von Gewinnmitnahmen und einer Konsolidierung nach den jüngst erreichten Rekordhochs.

Der Nikkei-Index in Tokio zeigt sich nach der Rekordjagd der Vortage 0,2 Prozent leichter mit 39.157 Punkten. Für etwas Gegenwind sorgt neben Gewinnmitnahmen der im Handelsverlauf anziehende Yen, parallel zu leicht anziehenden Renditen japanischer Anleihen. Auslöser sind Preisdaten. Im Januar stiegen die Verbraucherpreise in Jaan um 2,0 Prozent und damit stärker als mit 1,8 Prozent von Ökonomen geschätzt. Am Markt sorgt das für leichte Spekulationen darüber, dass die japanische Notenbank ihre weiter ultraexpansive Geldpolitik überdenken könnte.

In Seoul geht es um 0,7 Prozent nach unten. Erneut würden unter anderem Bank- und Versicherungsaktien mit niedrigen Bewertungen verkauft, heißt es. Grund sei der für viele Akteure enttäuschend ausgefallene Plan der Regierung zur Steigerung der Unternehmensbewertungen. Dem Plan fehle es an Details in Bezug auf steuerliche und andere Vergünstigungen, die die Unternehmen für Fortschritte bei der Steigerung der Aktionärsrenditen und des Unternehmenswertes erhalten sollten.

In Hongkong geht es für den HSI um 0,4 Prozent nach unten, während der Schanghai-Composite um 0,5 Prozent zulegt. In Hongkong machen Li Auto einen Sprung um 20 Prozent nach oben, befeuert von einem sehr stark ausgefallenen vierten Quartal, in dem sich der Gewinn mehr als verdoppelte. Im Sog verteuern sich BYD um weitere 3,7 Prozent. Die Aktie profitiere zudem weiter von den erhöhten Aktienrückkaufplänen und der Vorstellung eines neuen Modells, sagen Händler.

Unter den weiteren Einzelwerten verteuern sich in Tokio Omron um gut 1 Prozent. Der Experte für Industrieautomaten und Medizintechnik baut im Zuge einer Restrukturierung 2.000 Stellen ab.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.662,80 +0,1% +1,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.157,36 -0,2% +16,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.628,97 -0,7% -1,0% 07:00

Schanghai-Comp. 2.992,30 +0,5% +0,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.573,93 -0,4% -1,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.141,57 -0,9% -1,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.553,93 +0,4% +6,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:29 % YTD

EUR/USD 1,0852 +0,0% 1,0850 1,0831 -1,7%

EUR/JPY 163,27 -0,1% 163,48 162,89 +4,9%

EUR/GBP 0,8557 +0,0% 0,8553 0,8547 -1,4%

GBP/USD 1,2683 -0,0% 1,2684 1,2672 -0,4%

USD/JPY 150,44 -0,2% 150,67 150,40 +6,8%

USD/KRW 1.331,02 +0,0% 1.330,40 1.331,77 +2,6%

USD/CNY 7,1089 -0,0% 7,1112 7,1979 +0,1%

USD/CNH 7,2103 -0,0% 7,2111 7,2058 +1,2%

USD/HKD 7,8233 -0,0% 7,8240 7,8250 +0,1%

AUD/USD 0,6546 +0,1% 0,6537 0,6555 -3,9%

NZD/USD 0,6164 -0,1% 0,6169 0,6170 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 55.817,55 +2,0% 54.709,09 51.435,02 +28,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,61 77,58 +0,0% +0,03 +7,2%

Brent/ICE 82,49 82,53 -0,0% -0,04 +7,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,15 2.031,24 +0,1% +1,91 -1,4%

Silber (Spot) 22,53 22,53 +0,0% +0,00 -5,3%

Platin (Spot) 885,85 881,10 +0,5% +4,75 -10,7%

Kupfer-Future 3,84 3,83 +0,4% +0,01 -1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2024 00:33 ET (05:33 GMT)