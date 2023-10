MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich nach Verschärfung im Nahostkrieg

HONGKONG/TOKIO (Dow Jones)--Kein einheitlicher Trend hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte ausgebildet. Weiterhin blickten die Anleger bang in den Nahen Osten, wo sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas fortsetzt. Am Dienstagabend kam es zu einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt mit vermutlich Hunderten von Toten. Die Hamas beschuldigt Israel der Attacke, Israel behauptet, dahinter stecke der Islamische Dschihad.

Die Tat hat weltweit Empörung hervorgerufen und die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges verfestigt. Der Ölpreis zeigte sich rund 2 Prozent fester. Derweil zeichnet sich andererseits aber noch keine Bodenoffensive Israels in den Gazastreifen ab. Und eigentlich sollte der Besuch des US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch im Nahen Osten für Beruhigung sorgen, doch Jordanien hat ein geplantes Vierertreffen unter anderem mit Biden bereits abgesagt.

Am US-Markt waren die Renditen am Vortag auf 17-Jahreshochs gestiegen unter anderem, weil Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion stark ausgefallen waren. Dies hat die Unsicherheit über die weitere Geldpolitik der US-Notenbank wieder verstärkt.

Der Nikkei schloss unverändert bei 32.042 Punkten, gebremst von Aktien aus den Sektoren Pharma und Elektronik, während Bankaktien gewannen. In Hongkong wurden höhere Verluste im Startgeschäft nach guten chinesischen Konjunkturdaten zum großen Teil aufgeholt. Das BIP im dritten Quartal und die Industrieproduktion im September waren besser ausgefallen als erwartet.

Dagegen verharrte der Markt in Schanghai deutlicher im Minus mit 0,8 Prozent zum Handelsschluss. Die Aktien von Hard- und Softwareunternehmen führten die Indizes abwärts. Der Kospi in Korea lag 0,1 Prozent im Plus. Hier bremsten die Restriktionen der US-Regierung betreffs des US-Exports von KI-Chips nach China. Die Titel von Zulieferern der KI-Chipindustrie standen unter Druck.

Der australische Markt gewann 0,3 Prozent, nachdem er zwischen Verlusten und Gewinnen geschwankt hatte. Am besten schnitt der Energiesektor (+2,5%) ab.

Bei den Einzelwerten steigerten sich die Aktien des chinesischen E-Autoherstellers BYD in Hongkong um 8 Prozent. Das Unternehmen teilte mit, dass sich der Quartalsgewinn aufgrund von Rekordumsätzen verdoppeln könnte. BYD versucht, den Branchenpionier Tesla in Bezug auf das Verkaufsvolumen zu überholen.

Whitehaven sprangen in Sydney um 11,5 Prozent nach oben mit der Meldung, dass das Unternehmen zwei Kohleminen von BHP-Mitsubishi für 4,1 Milliarden Dollar kauft.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.077,60 +0,3% +0,6% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.042,25 +0,0% +22,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.462,60 +0,1% +10,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.058,76 -0,8% -1,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.727,72 -0,3% -10,1% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.440,91 -1,2% +16,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.142,86 -0,9% -2,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.442,78 -0,1% -3,4% 11:00

BSE (Mumbai) 66.092,22 -0,5% +8,6% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:18 % YTD

EUR/USD 1,0580 +0,0% 1,0576 1,0547 -1,2%

EUR/JPY 158,40 -0,0% 158,41 157,83 +12,9%

EUR/GBP 0,8671 -0,1% 0,8680 0,8664 -2,0%

GBP/USD 1,2205 +0,2% 1,2185 1,2175 +0,9%

USD/JPY 149,69 -0,1% 149,78 149,62 +14,2%

USD/KRW 1.349,55 -0,3% 1.353,57 1.352,88 +6,9%

USD/CNY 7,2372 +0,7% 7,1893 7,3150 +4,9%

USD/CNH 7,3152 -0,1% 7,3258 7,3205 +5,6%

USD/HKD 7,8274 +0,0% 7,8242 7,8209 +0,2%

AUD/USD 0,6383 +0,2% 0,6367 0,6357 -6,3%

NZD/USD 0,5913 +0,3% 0,5897 0,5898 -6,9%

Bitcoin

BTC/USD 28.582,84 +0,3% 28.503,62 28.283,88 +72,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,34 86,66 +1,9% +1,68 +13,5%

Brent/ICE 91,48 89,9 +1,8% +1,58 +11,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.938,67 1.923,70 +0,8% +14,97 +6,3%

Silber (Spot) 23,08 22,85 +1,0% +0,23 -3,7%

Platin (Spot) 904,78 902,00 +0,3% +2,78 -15,3%

Kupfer-Future 3,61 3,58 +1,0% +0,03 -5,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2023 03:37 ET (07:37 GMT)