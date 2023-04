MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - PBoC stützt China-Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zum Start in die neue Woche keine einheitliche Tendenz feststellen. Vielerorts halten sich die Anleger zurück, nachdem ein Vertreter der US-Notenbank sich am Freitag für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen hatte. Die Geldpolitik müsse längere Zeit restriktiv bleiben und auch länger als an den Märkten derzeit erwartet werde, sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller. Zudem stehen in den kommenden Tagen einige wichtige chinesische Konjunkturdaten an, darunter am Dienstag das Bruttoinlandsprodukt. Anleger hoffen, dass sich die Wirtschaft Chinas nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen weiter erholt hat.

Am Montag erhält der chinesische Aktienmarkt jedoch erst einmal Unterstützung von der heimischen Notenbank. Die People's Bank of China (PBoC) hat den Banken des Landes 170 Milliarden Yuan zum unveränderten mittelfristigen Zinssatz (MLF) von 2,75 Prozent zugeführt. Der unveränderte MLF wird als positives Vorzeichen für die Entscheidung über den Leitzins später in diesem Monat gewertet. Mit dem Composite-Index geht es in Schanghai um 1 Prozent nach oben. In Hongkong gewinnt der HSI 0,5 Prozent.

An der Börse in Tokio tritt der Nikkei-225-Index mehr oder weniger auf der Stelle. Aktien von Banken profitieren von den überraschend guten Geschäftszahlen, die einige große US-Banken am Freitag vorgelegt haben. Mitsubishi UFJ verbessern sich um 2,1 Prozent und Sumitomo Mitsui Banking Group um 1,9 Prozent. Unterstützung kommt daneben vom Dollar, der nach den Waller-Aussagen auch zur japanischen Währung aufgewertet hat. Nutznießer des schwächeren Yen sind Aktien exportorientierter Unternehmen, etwa aus der Automobilindustrie. So legen Nissan um 1,5 Prozent zu und Toyota um 1,7 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.373,40 +0,2% +4,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.487,66 -0,0% +9,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.567,51 -0,2% +14,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.370,75 +1,0% +9,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.302,56 -0,0% +1,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.429,98 -0,4% -4,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0984 -0,1% 1,0994 1,1067 +2,6%

EUR/JPY 147,09 -0,0% 147,10 146,34 +4,8%

EUR/GBP 0,8849 -0,0% 0,8851 0,8833 -0,0%

GBP/USD 1,2412 -0,1% 1,2419 1,2529 +2,6%

USD/JPY 133,93 +0,1% 133,82 132,20 +2,1%

USD/KRW 1.304,38 +0,3% 1.304,38 1.299,63 +3,4%

USD/CNY 6,8714 +0,0% 6,8714 6,8430 -0,4%

USD/CNH 6,8802 +0,2% 6,8675 6,8439 -0,7%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8491 7,8498 +0,5%

AUD/USD 0,6708 -0,0% 0,6708 0,6779 -1,6%

NZD/USD 0,6197 -0,1% 0,6205 0,6306 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 29.993,29 -1,4% 30.404,79 30.793,14 +80,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,54 82,52 +0,0% +0,02 +2,6%

Brent/ICE 86,35 86,31 +0,0% +0,04 +1,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.004,42 2.004,25 +0,0% +0,17 +9,9%

Silber (Spot) 25,32 25,35 -0,1% -0,03 +5,6%

Platin (Spot) 1.041,80 1.044,83 -0,3% -3,03 -2,5%

Kupfer-Future 4,11 4,11 +0,1% +0,00 +7,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

April 17, 2023 01:02 ET (05:02 GMT)