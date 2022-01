MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Samsung nach vorläufigen Zahlen fester

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Wochenausklang hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Einige Handelsplätze erholten sich etwas von den Vortagesverlusten, an anderen Märkten überwog die Vorsicht, denn im späteren Tagesverlauf, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind, wird der stark beachtete offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht.

Investoren sind gespannt darauf, ob ein starker Beschäftigungsaufbau ebenfalls für eine rasche geldpolitische Straffung spricht, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Mittwoch signalisiert hat, dass die Fed die Zügel früher als bislang erwartet anziehen will.

An der Börse in Hongkong gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,7 Prozent. Dort waren Technologiewerte gefragt, deren ADR sich schon am Donnerstag im US-Handel erholt hatten. Alibaba lagen 5,5 Prozent im Plus. JD.com verbesserten sich um 5 Prozent und Netease um 2,9 Prozent. In Schanghai drehten die Kurse kurz vor Handelsschluss ins Minus; der Composite-Index sank um 0,2 Prozent. Hier habe sich letztlich die Sorge durchgesetzt, die Pandemie könnte die chinesische Wirtschaft abwürgen, hieß es.

Starkes 4Q beflügelt Samsung

Der südkoreanische Leitindex Kospi rückte um 1,2 Prozent vor. Indexschwergewicht Samsung legte um 1,8 Prozent zu. Die vorläufigen Viertquartalszahlen des Unternehmens hatten überzeugt. Davon profitierten auch SK Hynix (+1,6%). LG Electronics schlossen 1,9 Prozent höher. Der Hersteller von Haushaltsgeräten veröffentlichte kurz vor Handelsschluss vorläufige Eckdaten für das vierte Quartal.

In Tokio gewannen derweil Pandemie-Sorgen die Oberhand. Der Nikkei-225-Index gab anfängliche Gewinne von mehr als 1 Prozent ab und schloss kaum verändert. Wegen hoher Covid-19-Fallzahlen erwägt die japanische Regierung, in einigen Präfekturen die Öffnungszeiten der Restaurants einzuschränken.

Außerdem steht in Japan ein langes Feiertagswochenende an. Die dortigen Börsen bleiben am Montag geschlossen - auch dies dürfte für viele Anleger ein Grund gewesen sein, sich zurückzuhalten. Gesucht waren Bankenwerte, die von der Aussicht auf steigende US-Zinsen profitierten. Mitsubishi UFJ Financial Group gewannen 3,4 Prozent und Resona 2,8 Prozent. Aktien des Elektroniksektors wurden dagegen verkauft. Omron fielen um 3,1 und Nidec um 3,3 Prozent.

Eine breite Erholungsbewegung verzeichnete der australische Aktienmarkt. Dort stieg der S&P/ASX-200 um 1,3 Prozent. Alle Sektoren legten zu, wobei sich der Gesundheitssektor mit plus 0,9 Prozent unterdurchschnittlich entwickelte. Hier bremste die Entscheidung des Bundesstaats New South Wales, wegen der jüngsten Pandemiewelle sogenannte elektive Operationen ab der kommenden Woche zu beschränken, um die Krankenhäuser zu entlasten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.453,30 +1,3% +0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.478,56 -0,0% -1,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.954,89 +1,2% +1,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.579,54 -0,2% -1,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.453,69 +1,7% -1,5% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.205,92 +0,7% +1,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.537,73 +0,3% -2,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1303 +0,1% 1,1297 1,1291 -0,6%

EUR/JPY 131,04 +0,1% 130,88 130,91 +0,1%

EUR/GBP 0,8345 -0,0% 0,8346 0,8355 -0,7%

GBP/USD 1,3545 +0,1% 1,3534 1,3514 +0,1%

USD/JPY 115,93 +0,1% 115,86 115,94 +0,7%

USD/KRW 1.202,46 -0,2% 1.205,03 1.202,72 +1,1%

USD/CNY 6,3748 -0,1% 6,3830 6,3750 +0,3%

USD/CNH 6,3804 -0,2% 6,3960 6,3827 +0,4%

USD/HKD 7,8007 -0,0% 7,8010 7,7998 +0,1%

AUD/USD 0,7157 -0,1% 0,7161 0,7159 -1,4%

NZD/USD 0,6753 +0,1% 0,6746 0,6742 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 41.334,71 -4,3% 43.176,34 43.176,62 -10,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,20 79,46 +0,9% 0,74 +6,6%

Brent/ICE 82,71 81,99 +0,9% 0,72 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,91 1.790,00 +0,1% +0,91 -2,1%

Silber (Spot) 22,09 22,20 -0,5% -0,11 -5,3%

Platin (Spot) 967,15 971,28 -0,4% -4,13 -0,4%

Kupfer-Future 4,37 4,35 +0,2% +0,01 -2,2%

===

