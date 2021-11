MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Samsung-Plus schiebt Kospi an

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien den ersten Handelstag der Woche beendet. Der Nikkei-225 erholte sich von leichten Eröffnungsverlusten und schloss 0,1 Prozent höher bei 29.774 Punkten. Leicht stützend wirkte, dass die japanische Regierung wie erwartet ein umfangreiches Konjunkturpaket geschnürt hat, um die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie zu unterstützen. Zum Gesamtvolumen von umgerechnet 431 Milliarden Euro gehören auch Barzahlungen an Familien und kleinere Unternehmen. Marktteilnehmer sprachen allerdings von dünnen Umsätzen in Tokio - im Vorfeld des Feiertages am Dienstag.

In Seoul zogen kräftige Gewinne bei den Technologiewerten den Kospi um 1,4 Prozent nach oben. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics gewannen 5,2 Prozent und SK Hynix erhöhten sich um 7,2 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die Rally des US-Halbleiterunternehmens Micron Technology am Freitag - ausgelöst durch optimistische Analysten-Kommentare. Diese hätten die Nervosität hinsichtlich eines Abschwungs in der Chipindustrie gemildert.

Der Schanghai-Composite gewann 0,6 Prozent. Hier stützten vor allem die deutlichen Gewinne bei den Aktien aus dem Automobilsektor. So kletterten die Papiere von BYD und Great Wall Motor um 4,8 bzw 8,2 Prozent. Die People's Bank of China hat den Referenzzins für Bankkredite derweil unverändert gelassen. Die Notenbank werde diesen aber wahrscheinlich bald senken, meinte Capital Economics - wohl noch vor Jahresende. Der Hang-Seng-Index (HSI) in Hongkong fiel dagegen im späten Handel um 0,5 Prozent zurück. Hier belasteten Sorgen, dass die Verhängung neuerlicher Corona-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt den konjunkturellen Aufschwung wieder abwürgen könnten.

Vier neue Mitglieder im HSI

In Hongkong standen zudem die am Freitag nach Handelsende bekannt gegebenen Index-Änderungen im Fokus. Im Einzelnen werden die Aktien von China Resources Beer, ENN Energy Holdings, JD.com. und NetEase in den HSI zusätzlich aufgenommen, womit sich die Zahl der Indexwerte auf 64 erhöht. Die Kurse stiegen zwischen 1,4 und 3,6 Prozent. Zudem wird die Aktie des angeschlagenen Immobilienentwicklers China Evergrande (-2,5%) aus dem Hang Seng China Enterprises Index genommen und durch Innovent Biologics (-4,5%) ersetzt. Alle Änderungen treten am 6. Dezember in Kraft.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,6 Prozent - belastet von erneuten Abgaben bei den Bankenwerten. So verloren die Aktien von Macquarie, NAB, Commonwealth Bank of Australia (CBA) und ANZ zwischen 1,0 und 2,1 Prozent. In der Vorwoche hatte CBA den Sektor mit einer Margenwarnung verschreckt und für deutliche Verluste gesorgt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.353,10 -0,6% +11,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.774,11 +0,1% +8,4% 07:00

Kospi (Seoul) 3.013,25 +1,4% +4,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.582,08 +0,6% +3,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.932,44 -0,5% -8,1% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.803,54 -0,1% +20,9% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.235,30 +0,1% +13,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.525,72 +0,0% -6,2% 10:00

BSE (Mumbai) 58.622,02 -1,7% +22,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr,8:42 % YTD

EUR/USD 1,1270 -0,1% 1,1286 1,1356 -7,7%

EUR/JPY 128,74 +0,0% 128,70 129,84 +2,1%

EUR/GBP 0,8387 -0,1% 0,8393 0,8407 -6,1%

GBP/USD 1,3438 -0,1% 1,3446 1,3508 -1,7%

USD/JPY 114,24 +0,2% 114,03 114,33 +10,7%

USD/KRW 1.186,67 -0,1% 1.187,28 1.184,62 +9,3%

USD/CNY 6,3813 -0,1% 6,3872 6,3808 -2,2%

USD/CNH 6,3827 -0,1% 6,3890 6,3810 -1,9%

USD/HKD 7,7919 +0,0% 7,7907 7,7905 +0,5%

AUD/USD 0,7252 +0,3% 0,7231 0,7290 -5,8%

NZD/USD 0,7009 +0,2% 0,6994 0,7041 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 57.519,01 -2,7% 59.123,01 56.028,76 +98,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,80 75,94 -0,2% -0,14 +59,6%

Brent/ICE 78,61 78,89 -0,4% -0,28 n.def.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.843,12 1.845,74 -0,1% -2,62 -2,9%

Silber (Spot) 24,79 24,62 +0,7% +0,17 -6,1%

Platin (Spot) 1.038,33 1.034,18 +0,4% +4,15 -3,0%

Kupfer-Future 4,37 4,41 -0,8% -0,04 +24,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2021 03:03 ET (08:03 GMT)